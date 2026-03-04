本文摘自<常春月刊>516期

文 郭岳潭

根據臨床觀察發現，忙碌的現代人經常早上空腹喝咖啡，午餐拖到下午兩、三點才吃，晚上吃得又晚、份量又多，還會再加一輪宵夜，腸胃被迫加班，健康也跟著受影響。

營養師洪若樸認為，想把腸胃養好，關鍵在於三餐吃得規律、食物選得對、份量適中，以原型食物為主，每餐要有足量蔬果、優質蛋白質與未精製澱粉，營養更均衡，同時要少油炸、辛辣、甜飲與重口味料理，記得吃飯時細嚼慢嚥，平時多補充溫水，都是保養腸胃的好習慣。

三餐吃對，腸胃才健康

三餐怎麼吃才對？洪若樸表示，俗話說「早餐吃得像皇帝，午餐吃得像平民，晚餐吃得像乞丐」，這套說法其實比較符合過去農業社會的生活型態，現代人更適合「早上剛好，中午吃飽，晚上吃少」。

◎早餐

起床後，別急著喝咖啡，建議先喝一杯水，溫開水更佳，幫腸胃把蠕動節奏帶起來，讓身體慢慢「開機」。

洪若樸表示，早餐的原則為溫和、好消化，例如：無糖豆漿或溫牛奶，搭配全穀吐司或燕麥粥，再加一顆水煮蛋，以及一份水果。如果早上容易脹氣，腸胃較敏感的人，水果可選擇香蕉、木瓜，避免空腹大量吃太酸的水果。

外食族建議：

便利商店：無糖豆漿或溫牛奶，加上全麥吐司或燕麥杯，搭配茶葉蛋或水煮蛋，水果可選擇香蕉、木瓜。

早餐店：蛋餅醬料減半，或糙米飯糰加蛋，或里肌蛋全麥吐司，或清粥小菜加荷包蛋；飲料選擇無糖豆漿、溫紅茶，避免奶茶、含糖冰飲。

◎午餐

洪若樸指出，午餐最容易因為外食、趕時間，而吃得過油、過鹹，反而讓腸胃悶悶的，建議採用「211飲食法」，半盤蔬菜、1/4全穀雜糧、1/4優質蛋白。

主食優先選糙米、五穀飯、全麥麵等未精製澱粉，比較有飽足感，蛋白質可選魚、雞胸、豆腐、蛋，盡量以清蒸、汆燙、滷、煮為主，蔬菜建議以熟食為主，如燙青菜、菇類、海帶芽，對腸胃更友善；如果是生菜沙拉，腸胃容易脹氣的人可少量嘗試，或改成溫沙拉更舒服。

◎晚餐

晚餐建議更清淡，份量以七分飽最理想，最好能在睡前3小時用餐完畢，飲食內容建議以半盤蔬菜為基本，再搭配一份優質蛋白質，像是魚、雞胸、豆腐、蛋，來增加飽足感，主食則以少量全穀雜糧取代精製澱粉。

午晚餐外食族建議：

自助餐：半碗到一碗糙米飯或五穀飯，主菜挑蒸魚、滷雞腿去皮或豆腐，再夾兩樣青菜，少吃炸雞排、炸排骨。

便當店：優先選烤、滷、蒸的主菜，配菜挑清燙、清炒為主，炸物與濃醬汁盡量減少。

麵店：湯麵比乾麵好，記得加點一份滷蛋或豆干和一份燙青菜。

10招養腸胃飲食祕訣

明明吃得不多，卻總是胃悶、脹氣、打嗝，甚至睡前一躺就覺得不舒服？洪若樸提供「養腸胃飲食祕訣」，從日常餐桌就能把腸胃慢慢養回來。

❶避開高油、高糖、咖啡因

脂肪會延緩胃排空的時間，讓食物停留在胃裡越久，胃酸分泌就越多，炸雞、薯條、五花肉等高油脂食物是首要大忌。

甜食如巧克力、甜甜圈，以及含咖啡因飲料，如咖啡、濃茶、可樂，都會刺激胃酸分泌，並導致賁門括約肌鬆弛。建議有胃食道逆流困擾者，下午茶盡量避開蛋糕配拿鐵的組合，改以低糖豆漿或一小把原味堅果取代。

❷乾濕分離飲食法

許多人習慣吃飯配湯，或是邊吃便當、邊喝手搖飲，事實上，邊吃邊喝會導致胃部瞬間膨脹，增加胃內壓力，迫使胃酸向上逆流，而液體也會稀釋消化液，影響消化功能。

建議吃飯時，盡量只吃固體食物，湯或飲料最好在飯前30分鐘喝完，或是飯後一小時再喝；如果吃飯時覺得口渴，喝1、2口潤喉即可，切勿大口灌水。

❸晚餐七分飽、睡前不進食

胃部消化一餐正餐，大約需要3到4小時，如果晚餐吃太飽，或是吃完宵夜立刻躺下睡覺，胃裡的食物與胃酸，更容易往上回流，胃食道逆流發作的機率也會跟著上升。

建議晚餐維持七分飽的原則，感覺不餓就停下筷子。更重要的是，睡前3小時內盡量不要再進食，讓胃在上床前完成大部分的消化，減少胃酸回流的機會，這樣也比較不會影響睡眠品質。

❹細嚼慢嚥

很多人吃飯習慣狼吞虎嚥、邊吃邊聊天，或是邊吃邊喝飲料，都可能在不知不覺中吞下大量空氣，讓肚子更容易脹、打嗝也變多。

此外，唾液中含有澱粉分解酶，是消化的第一道關卡，吃太快、咀嚼不夠，容易讓腸胃更吃力，建議每一口食物咀嚼20到30下，將食物咬成糊狀再吞嚥，能減輕胃部磨碎食物的負擔，同時也能減少腸道因為大塊食物未完全消化，而產生更多的發酵氣體。

❺攝取黏滑食物

口感偏黏稠的蔬菜，通常富含多醣體、植物性膠質、黏蛋白與水溶性纖維，能在腸胃壁表面形成保護層，降低胃酸與刺激物直接接觸黏膜的機會，同時也有助於受損組織的修復與恢復。

特別建議腸道黏膜較脆弱、曾有胃炎或潰瘍病史者，經常攝取黏滑食物，推薦食材包括：秋葵、山藥、蓮藕、皇宮菜、川七，以及黑、白木耳等，建議以清燙或煮湯等較清淡的方式料理，避免大火快炒或重調味，才能盡量保留其黏液成分，對腸胃較溫和，也更容易吃出效果。

❻揪出產氣食物

如果經常飯後腹脹、頻繁放屁，可能是吃進了太多容易在腸道發酵的高腹敏食物，也就是俗稱的「產氣食物」，對於腸道敏感的人來說，容易被細菌分解產生大量氣體。

常見的產氣食物，包括：豆類（如黃豆、豆漿）、十字花科蔬菜（如花椰菜、高麗菜）、根莖類（地瓜、芋頭）以及乳製品，建議長期脹氣者，可嘗試暫停上述食物兩周。

❼補充關鍵營養素

想要修復腸道黏膜，需要適當補充關鍵營養素，其中「麩醯胺酸」是腸道黏膜細胞主要的能量來源，能加速細胞增生與修復，富含於雞肉、魚肉、牛肉、雞蛋等優質蛋白質中。

此外，鋅也是修復腸道黏膜過程中，不可或缺的微量元素，如果體內缺鋅，黏膜修復速度可能會變慢，建議適度攝取牡蠣、蛤蜊、小麥胚芽與南瓜子，能幫助受損黏膜更快恢復到較完整的狀態。

❽聰明選擇膳食纖維

膳食纖維有助腸道健康，但是對於腸胃發炎或容易痙攣的人來說，質地太粗硬的非水溶性纖維，反而會刮傷脆弱的黏膜，加重不適感。

腸胃不適期間，應減少竹筍、牛蒡、鳳梨芯、芥蘭等粗纖維食物，改為攝取質地柔軟的水溶性纖維，如去皮蘋果、香蕉、燕麥、木耳、海帶芽等，水溶性纖維能吸水膨脹，讓糞便柔軟好排出，是腸胃敏感時期的最佳選擇，也是益生菌的食物。

❾養好腸道菌相

腸道菌相要維持平衡，才有助於減少反覆脹氣與不適，也能支持免疫調節。一般來說，好菌增加後，能幫助抑制壞菌過度繁殖、降低產氣與代謝副產物，讓腸道環境更穩定。

建議可從日常的發酵食物著手，例如：無糖優格、優酪乳、味噌、韓式泡菜等，優先選擇低糖或無糖口味，避免因糖分而助長壞菌，或是讓脹氣更明顯。

另外，平時也要補充好菌的食物來源，像是富含寡糖的食物，如洋蔥、大蒜、蘆筍、香蕉等，同時搭配足夠水分與規律作息，更能讓腸道菌相維持穩定。

要提醒的是，如果正處於嚴重脹氣，或是患有小腸菌叢過度增生，可能要先暫停益生菌補充與高纖飲食，避免症狀加重。

❿忌生冷食物

過度冰冷的食物，容易讓胃部血管收縮、血液循環變差，進而影響消化液分泌與腸胃蠕動，長期下來，腸胃功能更容易變得敏感，出現胃悶、脹氣或不適感。

建議飲食溫度盡量接近體溫，想吃沙拉時，可以搭配一碗熱湯或溫熱飲品，減少冰冷刺激，水果也不要直接從冰箱拿出來就吃，放回常溫一段時間再吃，較不容易引發腸胃不適。