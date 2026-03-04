命運是握自己的手上？研究讓人跌破眼鏡：不想再努力了

本文摘自<常春月刊>516期

是否能長壽？是後天努力就能逆轉？還是先天註定？長久以來，科學界多半認為基因只是配角，真正左右壽命的是生活環境、醫療進步與個人習慣。但最新刊登於權威期刊《科學》（Science）的研究卻帶來顛覆性答案：在排除意外事故與傳染病等外在因素後，遺傳對壽命的影響力可能高達一半以上。

這項跨國研究由荷蘭萊頓大學團隊參與，研究人員蒐集並分析大量雙胞胎的長期健康資料。雙胞胎因共享高度相似的基因組成，一直是探討遺傳與環境影響的黃金模型；不同於以往單純比較壽命長短，這次科學家運用全新的統計方法，將因車禍、感染等「非自然死亡」案例剔除，專注觀察身體自然老化的過程。

結果顯示，當這些干擾因素被排除後，壽命與基因的關聯度大幅提升，約有50%可由遺傳解釋。換言之，過去大家低估了基因在老化與壽命中的角色，人們健康與壽命的藍本，可能早就藏在我們的DNA之中。

不過，這項發現並非宣告「命運已定」。研究團隊強調，遺傳影響的是一種長壽潛能，而不是最終結局；就像擁有性能優越的引擎，若不保養、不正確駕駛，依然無法跑得長久；飲食習慣、運動頻率、壓力管理與醫療照護，仍然深刻左右這份潛力能否被發揮。

專家指出，這項研究對未來醫學發展具有重要意義。隨著基因科技進步，科學家有望更精準找出與老化速度、細胞修復能力相關的關鍵基因，進而開發延緩老化或預防慢性病的新療法，這也讓「精準醫療」不再只是治病，而是有機會提前介入老化機制，延長健康壽命。

從另一個角度看，這項研究也重新定義了先天與後天的關係。基因確實為人生設定了基本藍圖，但生活方式就像不斷修改細節的畫筆，能讓結果更好或更糟；即使沒有「長壽基因組合」，透過良好習慣，仍可能大幅提升健康年限，而擁有優勢基因，若長期忽視健康，也可能提早耗盡本錢。

總體而言，最新科學證據顯示，長壽並非單靠運氣或努力，而是先天潛能與後天選擇共同作用的成果，基因為你準備了一半的起跑資源，另一半，仍掌握在每天的生活決策之中。