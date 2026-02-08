美國新版飲食指南大改版！倒置食物金字塔 全脂乳紅肉回歸主角

本文摘自<常春月刊>

文 丁馬

美國政府公布最新的《2025～2030 美國飲食指南》，完全顛覆過去的認知，熟悉的MyPlate不再出現，取而代之的是「倒置食物金字塔」。新版設計中，蛋白質、全脂乳製品、健康油脂、蔬菜與水果位於金字塔最寬的頂端，而全穀類則被移到最下方的小區塊，象徵飲食結構思維的全面翻轉。

這次更新傳遞的最強烈訊息，是避免高度加工食品，改以天然、少加工的食材為核心。營養專家指出，這種方向能降低肥胖、代謝症候群和慢性疾病風險，也更符合近年研究倡導的「全食物飲食」原則。

此外，指南強調腸道健康，呼籲民眾多攝取發酵食品，如酸菜、泡菜與克菲爾，並增加纖維攝取以維持腸道菌相多樣性。

蛋白質的建議攝取量明顯調整，是本次最具爭議的變動之一。新指南提出成年人每日需攝取每公斤體重1.2～1.6克蛋白質，幾乎是過去建議量0.8克的1倍。

這項提高被視為順應人口老化、維持肌力及預防壓力性疾病的趨勢，但也有專家提醒，腎功能受損者不應自行增加蛋白質攝取，仍需事先諮詢醫師。

最受到討論的一項新方向，是不再要求限制紅肉，也未強調一定要選擇瘦肉部位。指南指出，天然、未經化學加工的紅肉可以是蛋白質來源之一，但必須避開含亞硝酸鹽、加工調味或煙燻的肉品。此項變動讓營養學界出現支持與質疑的兩極反應。

另一個備受注目的改變，是「全脂乳製品的回歸」。新的倒置金字塔將全脂牛奶、優格與起司置於上方顯眼位置。

支持者表示近期研究顯示，全脂乳製品的飽和脂肪與其他來源的飽和脂肪對健康的影響不同，並未與肥胖、糖尿病或心血管疾病明確連結。指南同時提醒，無論全脂或低脂，關鍵是避免添加糖，並選擇營養密度高的乳製品。

在糖的議題上，指引則採取更嚴格態度。10歲以下兒童被建議「完全避免添加糖」，成年人則應盡可能減少攝取量。美國衛生單位指出，過量糖分與肥胖、脂肪肝及第二型糖尿病之間存在可靠證據連結，因此強化限制是必要措施。

相較之下，膳食纖維的篇幅在新版指南中反而減少，引發部分營養師憂心；美國民眾長期纖維攝取不足，可能影響腸胃健康與血脂、血糖控制。另在酒精部分，指引取消每日飲酒量上限，改成「喝越少越好」。孕婦、戒酒中人士及服用特定藥物者則被明定應完全避免酒精。