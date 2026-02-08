美國新版飲食指南大改版！倒置食物金字塔 全脂乳紅肉回歸主角

快訊

聯合新聞網／ 常春月刊

本文摘自<常春月刊>

文 丁馬

美國政府公布最新的《2025～2030 美國飲食指南》，完全顛覆過去的認知，熟悉的MyPlate不再出現，取而代之的是「倒置食物金字塔」。新版設計中，蛋白質、全脂乳製品、健康油脂、蔬菜與水果位於金字塔最寬的頂端，而全穀類則被移到最下方的小區塊，象徵飲食結構思維的全面翻轉。

這次更新傳遞的最強烈訊息，是避免高度加工食品，改以天然、少加工的食材為核心。營養專家指出，這種方向能降低肥胖、代謝症候群和慢性疾病風險，也更符合近年研究倡導的「全食物飲食」原則。

此外，指南強調腸道健康，呼籲民眾多攝取發酵食品，如酸菜、泡菜與克菲爾，並增加纖維攝取以維持腸道菌相多樣性。

蛋白質的建議攝取量明顯調整，是本次最具爭議的變動之一。新指南提出成年人每日需攝取每公斤體重1.2～1.6克蛋白質，幾乎是過去建議量0.8克的1倍。

這項提高被視為順應人口老化、維持肌力及預防壓力性疾病的趨勢，但也有專家提醒，腎功能受損者不應自行增加蛋白質攝取，仍需事先諮詢醫師。

最受到討論的一項新方向，是不再要求限制紅肉，也未強調一定要選擇瘦肉部位。指南指出，天然、未經化學加工的紅肉可以是蛋白質來源之一，但必須避開含亞硝酸鹽、加工調味或煙燻的肉品。此項變動讓營養學界出現支持與質疑的兩極反應。

另一個備受注目的改變，是「全脂乳製品的回歸」。新的倒置金字塔將全脂牛奶、優格與起司置於上方顯眼位置。

支持者表示近期研究顯示，全脂乳製品的飽和脂肪與其他來源的飽和脂肪對健康的影響不同，並未與肥胖、糖尿病或心血管疾病明確連結。指南同時提醒，無論全脂或低脂，關鍵是避免添加糖，並選擇營養密度高的乳製品。

在糖的議題上，指引則採取更嚴格態度。10歲以下兒童被建議「完全避免添加糖」，成年人則應盡可能減少攝取量。美國衛生單位指出，過量糖分與肥胖、脂肪肝及第二型糖尿病之間存在可靠證據連結，因此強化限制是必要措施。

相較之下，膳食纖維的篇幅在新版指南中反而減少，引發部分營養師憂心；美國民眾長期纖維攝取不足，可能影響腸胃健康與血脂、血糖控制。另在酒精部分，指引取消每日飲酒量上限，改成「喝越少越好」。孕婦、戒酒中人士及服用特定藥物者則被明定應完全避免酒精。

常春月刊

追蹤
減糖護腎關鍵 戒含糖飲料是第一步

面對糖尿病與腎臟病飲食限制繁多，許多患者常感嘆「什麼都不能吃，人生好難」。為了讓民眾有清楚、可執行的原則，王奕淳與營養師團隊依循國際糖尿病與腎臟病指引，設計出「211TOP蔬食健康餐盤」。

黃名琪 台北市立聯合醫院松德院區院長 把壓力當好朋友！精神科名醫的韌力養成術

在精神醫學路上，黃名琪最初曾從兒童青少年精神科起步，在大約四、五年之後，因為醫院需要有人承擔成癮治療的重任，於是接下這份任務。

指南強調腸道健康，呼籲民眾多攝取發酵食品，如酸菜、泡菜與克菲爾，並增加纖維攝取以維持腸道菌相多樣性。

用暖暖包要小心！長時間低溫接觸也會燙傷 皮膚科醫師提供4項使用小技巧

冬季保暖固然重要，但選擇安全使用方式更關鍵。正確使用暖暖包或電熱毯，不僅能抵禦寒冷，更能避免意外燙傷。

基隆長庚醫院院長吳俊德 變革中保持定力 打造東北角醫療燈塔

在外科醫學從大刀到微創、再進化到機器人與 AI 的關鍵30年裡，基隆長庚醫院院長吳俊德始終站在技術變革前線，從完成長庚首例腹腔鏡活體腎臟摘取，到領軍台灣單孔達文西臨床試驗，他用穩健手路證明新科技可以更安全。如今接下院長一職，他把視野從手術房拉到整個東北角海岸，盼將醫院打造成一座永遠為民眾亮著的醫療燈塔。

胃悶悶的、偶爾脹氣…4大國人常見胃部不適 你中了幾個？

現代人的生活步調越來越快，三餐時間不固定、外食機會多、壓力大、咖啡跟茶幾乎天天喝，再加上熬夜、久坐、缺乏運動，這些看似日常的小習慣，無形中使胃部負擔沉重。

