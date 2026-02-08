用暖暖包要小心！長時間低溫接觸也會燙傷 皮膚科醫師提供4項使用小技巧

本文摘自<常春月刊>

文 李政純

今晚開始，全台將受冷氣團影響，氣溫明顯下降，提醒民眾務必做好保暖。冬天一到，暖暖包、熱水袋、電熱毯等取暖用品，成了家家戶戶的必備小物，尤其是手腳容易冰冷的長者、女性朋友與小孩，更依賴這些快速升溫的方式來取暖。然而，皮膚專科醫師鄭惠文提醒，保暖固然重要，但若是使用不當，低溫燙傷的危險也悄悄存在。

低溫燙傷：不會馬上痛，但皮膚已受損

鄭惠文指出，暖暖包的溫度雖低於100度熱水，沒有沸騰的熱水這麼熱，但長時間貼近皮膚（約50度左右），仍然可能造成慢性熱傷害；許多人使用時可能不會立即感到疼痛，但皮膚內層組織卻已逐漸受損。輕度的情況下，會出現火逼型紅斑；若局部熱傷害較嚴重，則可能出現水泡或潰瘍。

鄭惠文表示，這類低溫燙傷多半是因為長時間接觸同一個部位，而非瞬間高溫所造成的，所以初期症狀常常被忽略；然而一旦水泡已經形成，如果不當處理，不但容易感染，甚至可能留下疤痕。

燙傷處理原則：先移除熱源，後保護皮膚

鄭惠文提醒，若不慎發生低溫燙傷，第一步是立即移除熱源，避免持續加熱造成傷口加深；接著可在受傷部位擦上修護霜，來保持皮膚濕潤。若是已經有起水泡，切記不要自行刺破，以防止二度感染。必要時應盡快就醫，由皮膚科醫師評估與治療，確保傷口順利復原。

暖暖包使用小技巧，安全又保暖

專家建議，使用暖暖包時可遵循以下原則：

1.隔布使用：避免暖暖包直接貼在皮膚，可用衣物或毛巾隔開，降低燙傷風險。

2.定時更換部位：每次使用建議不超過30分鐘，避免長時間固定接觸同一部位。

3.留意警示：若皮膚出現發紅、刺痛或異常熱感，應立即取下，並觀察皮膚變化。

4.注意兒童與長者：小孩與長者皮膚較薄、血液循環差，更容易受傷，使用時需有人陪同或監督。

鄭惠文呼籲，冬季保暖固然重要，但選擇安全使用方式更關鍵。正確使用暖暖包或電熱毯，不僅能抵禦寒冷，更能避免意外燙傷。