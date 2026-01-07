藥材就在冰箱裡！藥食同源日常養生祕訣

食衣住行之中，「食」始終是民生之本。從古語的「民以食為天」，到近年興起的健康飲食風潮，民眾對於「吃什麼才能維持身體最佳狀態」愈加關注。然而在琳瑯滿目的食材中，應該如何挑選、怎麼吃才正確？中醫提出的「藥食同源」概念，再度成為民眾討論焦點。

中醫師林百齡強調，許多日常就可觸及的食材，本身就具有保養身體的功效，只要掌握體質、季節與食物屬性，就能讓每天的三餐變成身體最天然的調理方式。

食物也分寒熱？古籍早有記載

林百齡指出，根據《黃帝內經》、《神農本草經》等古籍記載，食物與藥物一樣具備「四性五味」的屬性：

四性：寒、涼、溫、熱

五味：酸、苦、甘、辛、鹹

「四性」決定食物對身體的偏寒或偏熱影響，例如夏天燥熱時適合清涼食物；「五味」則對應不同臟腑，如酸入肝、苦入心、甘入脾、辛入肺、鹹入腎。

「了解自身體質，更是選食的關鍵。」林百齡指出，偏虛寒者適合溫補食物，而容易上火或口乾舌燥者，則要避免過於辛熱的餐點。

box冰箱常備食材就是天然保健品

林百齡專家指出，一般家庭冰箱裡常見的食物，如薑、蔥、蒜、蘿蔔、紅棗、枸杞等，都具有一定的調理作用，只要善加運用，便能在無形中達到保養效果。

蔥、薑、蒜都屬辛溫食材

林百齡指出，居家常見的蔥、薑、蒜，都是屬性為「辛溫」的食材，能夠促進血液循環、提升免疫力並有助於緩解感冒。其中，蔥具開胃與改善過敏體質的效果，但體質燥熱或容易流汗者應避免過量；薑具有抗感冒與止嘔作用，但胃食道逆流者需留意；蒜則擅長預防心血管疾病，但因具抗凝血特性，正在服用抗凝血劑者須謹慎食用。

而屬性甘平的紅棗、枸杞與山藥則以補氣養血見長。紅棗能提升免疫力與穩定血壓，但糖尿病患者需控制份量；枸杞有助於護肝與改善眼睛疲勞，但過量恐引發腹脹或腹瀉；山藥則能促進消化、穩定血糖，但因含鉀量高，腎病患者不適宜食用。

蔥: 祛風發汗、解毒消腫

蔥的營養價值非常高。從西醫營養學的觀點來看，蔥富含胡蘿蔔素、維生素 A、B 群、維生素 C，以及鐵、鈣、磷、鎂等多種礦物質，是日常料理中不起眼卻營養豐富的食材。其中最突出的植化素是「膳食纖維」——每 100 公克蔥就含有約 3.5 公克纖維，有助促進腸胃蠕動、改善排便。許多人吃完蔥料理後感覺腸胃更順暢，就是受惠於這股天然纖維力量。

此外，蔥的表皮細胞中含有大量具有殺菌力的「蔥辣素」。蔥辣素具備抗菌、預防感冒的效果，因此民間流傳「蔥辣鼻子、蒜辣心」的說法。蔥的辛辣香氣不只能去除腥膻味，也能提升料理風味；這股特殊香氣還能刺激胃酸分泌，而蔥中的硒元素則能促進食慾。對胃動力不足或易消化不良的人來說，蔥料理特別能勾起食慾、幫助消化。

林百齡補充，中醫也高度肯定蔥的藥用價值。除了具有解熱、通腸的功效外，蔥籽有養目、溫腎的作用；蔥白與蔥葉中的揮發性成分能刺激汗腺、呼吸道與泌尿系統，促進排汗與利尿。也因此，古籍記載蔥具有「祛風發汗、解毒消腫」的功效，在外感風寒初期尤其常被用作輕度調理。

薑: 止嘔散寒、化痰、緩解煩躁

對多數人來說，吃薑似乎已成為最簡單、最直接的「驅寒儀式」。薑的食用方式多元，從薑茶、薑湯到料理用薑片，只要輕鬆喝一口，身體立刻暖了起來。

林百齡指出，薑的化學成分相當豐富，目前已發現超過 100 種以上的活性化合物，其中最具代表性的，就是讓薑嘗起來辣辣的「薑辣素」。薑辣素具有強大的抗氧化能力，能促進體內抗氧化酶的生成，減少自由基對細胞的傷害，進而達到延緩老化的效果。

更重要的是，薑辣素能刺激心臟與末梢血管擴張，加速血液循環、促進新陳代謝，幫助排汗、利尿與消腫，效果與蔥的辛辣成分相當類似。許多人關注到的一點—薑還與脂肪燃燒有關。研究發現薑的活性成分有助於提升熱效應與脂肪代謝，因此部分瘦身產品會主打「含薑萃取」以凸顯其促進代謝的效果。

林百齡進一步說明，這些科學見解，也與《神農本草經》中對薑的描述相互呼應。古籍記載薑具有「溫中、止血、出汗、逐風」等功效，用於改善外感風寒、寒冷腹痛、濕痛、受寒腹瀉，以及止嘔散寒、化痰、緩解煩躁等症狀。簡而言之，薑既能暖身，也能調理因寒氣所造成的多種身體不適。

蒜: 促進消化、溫暖腸胃

大蒜是家庭廚房中最常見的辛香料之一，屬於百合科多年生草本植物。它的地下鱗莖由多瓣蒜瓣組成，形成熟悉的蒜球，在料理中用途廣泛。與蔥、薑可以經高溫烹調不同，大蒜的營養成分在高溫下容易被破壞，因此最好的攝取方式是生吃或低溫處理。

林百齡指出，根據《本草綱目》記載，大蒜具有促進消化、溫暖腸胃的作用，有助改善胃部不適。大蒜的關鍵植化素是「蒜辣素（allicin）」，具備強大的殺菌、殺蟲、抗毒與防腐能力，能有效抑制多種細菌。甚至只需把一瓣生蒜放入口中咀嚼幾分鐘，就能幫助減少口腔中潛藏的細菌。也因此，老一輩的人在牙齦腫痛或牙痛無法立即就醫時，常會把薑或蒜搗碎敷在牙周上暫時舒緩疼痛，成為民間常見的應急方法。

大蒜的好處不只在於殺菌。從西醫營養學的角度，大蒜含有超過 400 種有益人體的活性成分，能保護血管內膜、改善血脂、穩定血糖、降低血壓，並降低血栓形成風險。此外，大蒜也具有抗癌潛力與增強免疫力的效果，是兼具傳統智慧與現代科學支持的天然保健食材。

中醫師推薦兩道養生美味

林百齡也分享兩道簡單的家庭養生食療。第一道「香蒜蔥雞湯」以雞肉搭配大量蔥蒜與薑片，能在冬季強化免疫力、暖身去寒。第二道「山藥紅棗排骨湯」則以電鍋即可完成，融合山藥、紅棗與枸杞的滋補特性，適合作為平日保健與補氣料理。

居家簡易養生食療

《香蒜蔥雞湯》 食材：雞腿1支、蒜頭2球、薑數片、青蔥大量 作法： 蒜頭剝皮、青蔥切成蔥花、雞腿切塊。 不沾鍋不加油開中小火，雞皮朝下煎至金黃翻面。 加入蒜頭、薑片，拌炒出薑蒜香。 加入開水，煮滾後轉小火，蓋上鍋蓋持續加熱15-20分鐘。 依個人調味，加入滿滿蔥花，即完成。變成湯泡飯也很好吃喔!

《山藥紅棗排骨湯》(電鍋版) 食材：排骨2支、山藥半條、紅棗6顆、枸杞一小把、薑3片、米酒少許 作法： 紅棗切一刀、山藥和排骨切塊。 排骨洗淨川燙，用開水洗淨雜質。 將排骨、山藥、薑片、紅棗、枸杞放入鍋中，加入開水淹過食材，淋入少許米酒。 放入電鍋，外鍋2杯水。 待電鍋跳起悶10分鐘，依個人調味，即完成。

林百齡提醒，冬季是人體能量轉換的重要時節，若能從日常飲食著手掌握食材屬性，不僅能提升體力，也有助於預防季節性不適，讓民眾在家就能輕鬆達到養生效果。