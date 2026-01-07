胃悶悶的、偶爾脹氣…4大國人常見胃部不適 你中了幾個？

本文摘自<常春月刊>

文∕畢翠絲

現代人的生活步調越來越快，三餐時間不固定、外食機會多、壓力大、咖啡跟茶幾乎天天喝，再加上熬夜、久坐、缺乏運動，這些看似日常的小習慣，無形中使胃部負擔沉重。許多人認為「偶爾胃不舒服很正常吧」；事實上，胃部的症狀往往不像感冒那麼明顯，可能只是悶悶的、偶爾脹氣、吃太快時感到不舒服，久了便容易忽略。

彰化伸港忠孝醫院家庭醫學科主治醫師林家揚表示，胃是非常細膩的器官，當受到情緒、飲食或生活方式影響，會以不同的方式抗議。從輕微的胃脹氣、胃食道逆流，到慢性胃炎、胃潰瘍，幾乎人人都曾有過「胃不舒服」的經驗，一旦反覆發作，除了生活品質不佳，還會影響睡眠、工作專注力，久了可能演變成更嚴重的疾病。

林家揚指出，門診裡常看到很多患者都有個共同特點，不是不在意健康，而是「忙到沒有時間照顧自己」。有人因為趕工作忘了吃午餐，有人壓力大到胃整天緊縮，有人因為想減肥而忽略了腸胃耐受度，有人則因為習慣性喝酒、喝咖啡，長期刺激胃部卻不自覺。

根據國內臨床觀察，成年人中至少有三成以上的人曾經長期出現胃部不適；另有約四分之一的人有胃食道逆流；幽門螺旋桿菌感染在亞洲普遍率也相當高，胃炎、胃潰瘍患者並不罕見。而這些胃部疾病往往相互影響，例如胃炎可能導致胃酸分泌增加，進而誘發胃食道逆流；脹氣嚴重時也會加重上腹部不適，使人誤以為是其他疾病。

胃部問題常常反映了生活方式、飲食習慣與情緒壓力，是身體給我們的提醒。接下來我們以最常見，也最容易忽略的四大胃病為主軸，一一解析。

胃脹氣：3成以上的人都有的日常困擾

胃脹氣是最常見、最普遍的腸胃問題之一。許多人早上起床還好，到了下午開始悶脹，或一吃完飯就覺得胃部像打滿空氣，肚子咚咚響，甚至一直放屁、想打嗝但打不出來。根據臨床經驗，大概有 20%～30% 的成年人長期受脹氣困擾，反覆發作、令人不勝其煩。

❶常見原因：

① 吃太快

這是現代人最常見、也最容易忽略的原因。吃太快會吞入大量空氣，加上食物咀嚼不足，胃必須付出更大力氣消化，自然容易脹氣。

②愛喝汽水、氣泡飲

碳酸飲料本身就含氣，喝得快或喝大量，胃部瞬間進入「過度充氣」的狀態。

③消化不良、腸胃蠕動慢

包括腸胃功能退化、飲食油膩、壓力大、作息混亂等。近年來，許多人使用「瘦瘦針」（GLP-1 類藥物）來減重，因為藥物作用會降低胃排空速度，因此，使用期間常出現明顯的脹氣、便秘、食量下降。

④壓力大

壓力會直接影響自律神經，而腸胃道的蠕動與消化功能正是由自律神經控制，因此越緊張、越焦慮，越容易脹氣。

⑤個人體質：腸躁症、腸道敏感、食物不耐

有些人吃地瓜就一直放屁，有些人喝牛奶就脹，這屬於腸道過敏難以改善，需要飲食調整，加上腸道菌相調整。

❷症狀表現

胃脹氣不單只是「脹」，它可能伴隨：

．上腹悶脹、沉重感

．一直想打嗝

．小腹鼓鼓

．腸子咚咚響

．甚至會影響情緒、工作專注力

❸高危險群

．工作壓力大的人

．飲食不規律者

．腸躁症患者

．使用瘦瘦針的族群

．經常久坐、缺乏運動者

❹預防與日常改善方法

①放慢吃飯速度

②少喝氣泡飲

③避免邊吃飯邊講話，尤其避免邊吃飯邊開會

④補充益生菌改善腸道菌相

⑤三餐規律，不要暴飲暴食

❺治療

若排除其他疾病（如胃炎、胃潰瘍等），大多是功能性脹氣，只要生活改善就能大幅緩解。

胃食道逆流：四分之一台灣人都有的現代文明病

胃食道逆流近十年來明顯增加，每4人就有1人受影響，是新的文明病，常被誤認為小事。但長期胃酸逆流會導致食道發炎、潰瘍，加重咳嗽、氣喘，甚至影響聲帶。

❶常見原因

①飲食刺激

最常見的包含：

．高油脂

．辣的

．咖啡、奶茶

．酒精

．巧克力

．檸檬飲、醋飲，這些食物都會使「賁門括約肌」放鬆，胃酸因此容易往上衝。

②太晚吃飯

許多上班族下班晚、吃宵夜，或吃完立刻躺下休息。吃完東西之後要給身體至少四小時的時間消化，讓胃有時間排空，才能好好入睡，若打算12 點上床，晚餐最晚 8 點前吃完。

③肥胖、懷孕、腹壓上升

體重增加（尤其懷孕中後期肚子變大）會增加腹腔壓力，加上荷爾蒙影響，使胃酸容易逆流，造成胃灼熱或胃食道逆流，在孕婦身上非常普遍，尤其後期更明顯。

❷症狀表現：

．胸口灼熱（火燒心）

．酸水往上衝

．慢性咳嗽（常被誤認為過敏或感冒）

．咽喉異物感

．聲音沙啞

．胸悶

．吞嚥不順

❸高危險群

．有家族史

．肥胖

．抽菸

．熬夜、睡眠差

．長期吃刺激性食物的人

❹預防與治療：生活型態改善是關鍵

①減少油炸物、重口味、酒精、咖啡因

②飯後不要馬上躺下

③改善姿勢、避免飯後趴睡

④少量多餐比一餐爆吃好

⑤若因肥胖造成，減重即可大幅改善

❺治療與臨床案例

一名45歲男性上班族，每天早上起來喉嚨卡卡，斷斷續續咳了三個月，以為是換季過敏，吃了抗過敏藥卻沒改善。經醫師提醒做腸胃鏡檢查，原來是胃酸逆流刺激咽喉。這位男性平常習慣加班到11 點左右，回家後狂吃宵夜解壓；白天又愛喝黑咖啡提神，經過服用藥物、調整飲食與用餐時間後，症狀在短時間內改善許多。

胃炎：台灣最常見的胃部疾病之一

胃炎通常伴隨上腹悶痛、噁心、飽脹，有時還會反覆發作。

❶常見原因

①吃到不乾淨的食物

例如旅遊途中水土不服、腸胃炎、食物中毒。

②幽門螺旋桿菌感染

是亞洲地區高感染率的常見細菌，潛伏胃部會導致慢性胃炎，增加胃潰瘍、十二指腸潰瘍，甚至提高胃癌的風險。

② 長期胃酸刺激

③ 壓力過大

精神壓力會影響胃酸分泌與胃黏膜修復能力，削弱胃黏膜保護屏障和修復力，。

⑤長期服用止痛藥

紅斑性狼瘡患者或身體免疫失調的疾病，需長期使用止痛藥，容易造成胃黏膜損傷、潰瘍，甚至出血，這類藥物會抑制胃部保護性的前列腺素，需密切監控並配合胃藥保護。

❷症狀表現

．上腹部痛或悶脹

．吃東西後不舒服

．噁心、嘔吐

．黑便（代表腸胃道出血）

女性服用鐵劑後解黑便是正常現象，因為鐵劑未被完全吸收會與硫化物結合，形成黑色的硫化鐵，這通常不需太擔心；但若黑便合併胃痛、疲倦、頭暈等症狀，則需要警惕，可能消化道出血或其他問題，應盡快就醫檢查。

❸高危險族群

．幽門螺旋桿菌感染者

．長期吃止痛藥者

．長期壓力大者

❹治療與保健

①幽門螺旋桿菌感染者，需接受完整抗生素療程。國民健康署已試辦針對45～74歲民眾的幽門螺旋桿菌糞便抗原篩檢，符合資格可洽詢衛生局。

②飲食規律、清淡

④減少酒精、辣、油炸

⑤壓力管理

⑥改善睡眠

胃潰瘍與十二指腸潰瘍：比你想像的更需要注意

這兩種疾病盛行率不像脹氣或逆流那麼高，但嚴重程度不容忽視，因為潰瘍有可能出血、穿孔，甚至危及生命。

❶常見原因

①幽門螺旋桿菌感染

這是最重要且最常見的原因。

②長期吃止痛藥、類固醇

長期吃止痛藥（尤其是非類固醇消炎藥 NSAIDs）和類固醇，會嚴重增加胃和十二指腸潰瘍的風險，這類藥物會直接傷害胃壁，與幽門螺旋桿菌感染、年齡、壓力、菸酒等共同作用，削弱胃黏膜的保護力，導致潰瘍發生，甚至引發出血、穿孔等致命併發症。若需長期用藥，要與醫師討論，考慮使用較溫和的止痛藥，並觀察症狀，若有黑便、腹痛等立即就醫。

③胃酸分泌過多

④抽菸、喝酒、壓力大

❷症狀表現

．空腹時痛（十二指腸潰瘍常見）

．吃東西後比較緩解

．噁心

．胃部灼熱感

．嚴重者會有黑便、嘔血

若出現黑便或嘔血，代表已經有出血，務必緊急就醫。

❸高危險族群

．幽門螺旋桿菌感染者

．長期服用止痛藥（NSAIDs）或類固醇者

．抽菸、喝酒

．長期壓力大

❹預防與治療

①完整根除幽門螺旋桿菌

②避免酒精、刺激性食物

③不要空腹喝咖啡

④戒菸

⑤用藥中的人要與醫師討論，是否需要胃保護劑

⑥出現嚴重症狀一定要就醫