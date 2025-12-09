臺大醫院院長余忠仁 以柔軟管理擘劃醫界龍頭的幸福公式

本文摘自<常春月刊> 513期

「我父親是外科醫師，從小看他開刀、看診，自然也認為自己會走同樣的路。」余忠仁笑說，家族中確實有不少醫師，父親是技術精湛的外科醫師，在那個醫療資源相對匱乏的年代，深夜救護車載著遠道而來的病患，是他兒時最深刻的記憶。

然而，在面臨選擇科別時，余忠仁選擇了截然不同的方向：內科。「也許是性格使然吧，內科需要更多思考與知識的累積，這和我比較相符。」他坦言，雖然父親曾希望他接皮膚科，生活較安定，但深知自己喜歡「動腦筋解題」的成就感，加上自己近視、不擅手術細節，「既然手不巧，就讓腦來動得更快。」

一路從實習醫師、住院醫師、總醫師，到專科訓練，余忠仁始終走在「思考」這條路上，他笑稱：「那時候我念書成績不錯，沒補考過，醫師訓練也很順利，彷彿一路被推著走上醫學路。」

從冷門小科到主流的胸腔醫學

民國七十幾年，台灣醫療體系正經歷專科制度化的重要轉折。余忠仁選擇進入內科，面對心臟科、消化科、胸腔科等眾多次專科的選擇，最終，選擇了當時相對冷門的胸腔科。「那時候胸腔科在內科裡話語權小，學長少、名額也少，但氣氛很好。」當時，臺大內科裡胸腔科只有楊思標教授（人稱「祖師爺」）坐鎮，每年只收一名受訓醫師，該科老師們都很願意分享、氣氛也和諧，「整個相處都很愉快，沒有那種激烈的競爭感。」

在這種非高度競爭的環境下，能夠專注於學習與研究，讓他如魚得水；這選擇，也讓他成為後來台灣胸腔醫學發展的重要推手。

重症醫療的黃金時代

1992年，余忠仁剛擔任第一年主治醫師時，臺大醫院搬到東址，由楊泮池教授接下甫啟用的內科加護病房主任，一年後升任內科副主任，重擔就落在余忠仁肩上。「那時國內開始發展重症醫學，很多醫院開始讓胸腔科醫師進入加護病房，畢竟胸腔科在呼吸器的訓練上有獨特優勢。」

歷史的轉折點發生在1995年起的全民健保實施，配合健保給付，醫療分級與重症照護標準化，促成了胸腔科與重症醫學的結合。「那時候全國醫院都在建加護病房，胸腔科正式踏入重症醫學的領域。」余忠仁回憶，1998年，胸腔醫學會正式改名為「胸腔暨重症加護醫學會」，許多醫院的胸腔科也隨之改名為胸腔暨重症加護科，開啟了屬於台灣胸腔暨重症醫學的黃金年代。

「最輝煌的時候是2002年，胸腔科受訓住院醫師選訓有100多人，臺大一年就收10個受訓醫師。」那個盛況讓他印象深刻，「突然覺得自己麾下很多人，兵多將廣，一呼百諾。」他笑說。然而好景不長，2003年SARS疫情時期，胸腔科首當其衝，那時全國合適隔離照護的加護病床僅數百張，所有胸腔科醫師都得全力以赴，是一場前所未有的考驗。

肺癌治療的革命

如果說重症醫療是余忠仁職涯的一半，那麼肺癌診療就是另一半的核心。「我博士班研究主題就是做肺癌，那時候對肺癌的看法非常悲觀，而分子病因學的研究剛剛起步，治療藥物更是乏善可陳。」他沉靜描述，1990年代初期，肺癌患者多在晚期才確診，化療副作用強、療效有限，「確診後很快就過世了，醫生和病人都很痛苦。」

轉機出現在1995年。新一代化療藥物問世，副作用減少、療效提升，才讓肺癌治療開始出現曙光。2000年左右，他便開始參與基因突變的標靶藥物（EGFR抑制劑）的臨床試驗。臺大由胸腔科與腫瘤科合作，開始積極參與癌症新藥臨床試驗，開啟了肺癌精準醫療的第一個世代。

如今，肺癌治療圖譜已變得極為複雜而精細：

◎標靶治療：能長期控制疾病，但難達到痊癒，因實體癌的基因突變多樣且複雜。

◎免疫治療：2014年加入戰局，透過活化免疫細胞來對抗癌細胞，讓疾病控制更進一步，配合化學治療，少數病人有機會痊癒。

◎靶向化學治療：最新趨勢是ADC藥物，更精準，就像魔術子彈一樣，將化療藥物透過抗體辨識癌細胞特殊的抗原標的，直接帶入癌細胞內殺敵。

◎局部介入消融與放療：介入治療如新式支氣管鏡技術與內視鏡超音波（E-BUS），加上如質子治療、粒子治療等，能實現集中高劑量殺癌、減少周邊傷害，讓局部治療效果更好，健康組織的副作用更小。

在余忠仁門診，有病患已持續治療十幾年。他表示，肺癌的進展代表了分子醫學與腫瘤免疫學的突破，未來將會是結合多種精準藥物（如靶向化學治療藥物、結合免疫細胞的精準治療藥物）的複雜戰略，這能讓肺癌得到長期控制，甚至有痊癒的機會。

一場火警帶來的轉機

余忠仁的管理能力受到矚目，起因是2008年臺大醫院手術室的一場火警，為改變醫院文化，強化病安與品質。時任內科部副主任之際，他被陳明豐院長賦予重任，負責病歷優化，為參與國際醫院評鑑（JCI）做準備。

「那是很大的挑戰，」余忠仁坦言，當時臺大醫院仍使用手寫病歷，每個人的筆跡、習慣都不同，不只醫師，護理師、臨床藥師、物理治療師、營養師都要寫病歷，內容與需求都不同。「怎麼把所有參與病歷流程的人都須納入品質監控，那就像在準備與執行一件跨單位的大型研究計畫。」於是，他成立團隊、訂定進程表、確保溝通順暢，最終評鑑成績優異，成為國內第一家通過JCI的公立醫院。

這經驗開啟了余忠仁從臨床跨入管理的大門。2019年9月，他接任臺大醫院新竹生醫園區分院院長，2021年1月1日，再擔任臺大醫院新竹分院首任院長，面對的是一個前所未有的挑戰：整合新竹分院、竹東分院與生醫園區分院三院組織，並進行分工。「生醫園區分院是臺大首次從頭規劃的醫院，制度等於從零開始，同時肩負有發展國家生醫產業的特殊任務。」學習如何經營新醫院、同時準備整合三家機構很重要的經歷，「就像同時要做新創公司，又要併購其他公司。」他以商業術語形容這段歷程。

讓醫師願意留下的幸福公式

2025年8月，余忠仁接任臺大醫院總院長，面對這座擁有130年歷史的醫學重鎮，他選擇從「人」開始改變。「年輕世代和我們不一樣，現在三歲就差一代。」他笑說，過去醫師講奉獻、講使命，如今則更重視工作與生活的平衡（work-life balance）。他坦言，留才是現今最大挑戰，「年輕人用腳投票，如果工作環境不舒適、主管不理解，他們就會離開。」

衛福部部長石崇良曾形容余忠仁是「溫文儒雅的領導者」，從未見過他發怒。但溫和不代表沒有決心，他清楚知道，醫療人力困境是臺大，乃至全台灣醫界最嚴峻的挑戰。

因此，他上任後推動的第一件事，是改善工作環境與主管心態。「幸福醫院不是口號，要讓員工感覺被尊重、有成長空間。」他強調，醫院不只是治病的地方，更是醫師與護理人員實現專業價值的舞台。同時也積極倡議性別友善與團隊合作文化，「專業的展現之外，也要學會彼此尊重、互相成就。」

新願景：產學合作與智慧醫療

提到臺大醫院的下一步，余忠仁認為：「醫學不只是研究與教學，還要能接地氣，對社會有貢獻。」他主張推動三大方向：永續經營、產學整合、國際鏈結。

首先，在永續經營上，著重人事制度與智慧醫療的導入，例如AI輔助診斷、智能病房監測系統等，讓醫療效率提升，也減輕人力負擔。其次是產學合作，他指出，醫院的研究成果若要應用於臨床，必須結合產業能量，「醫院有場域知識，產業有製造與資金，唯有合作，才能讓創新落地。」

最後是國際合作。臺大醫院正積極與歐美日等醫學中心建立長期交流，盼讓年輕醫師有機會走出去，見識不同醫療體系，回來後能帶動創新。他說，醫院的競爭力，不僅來自設備與技術，更在於「是否能培養出能夠改變未來醫療的領導人才。」

養生之道：重訓、走路與睡飽

談到養生，余忠仁笑說自己「沒有太多秘訣，但很自律」。「每周固定一次重訓，90分鐘，有教練帶，否則會偷懶。」他笑著說，而在醫院，則儘量多走路，甚至已經在辦公室內放了可發電的飛輪，能一邊踩、一邊幫手機充電。

飲食上，他少吃澱粉、控制份量，而睡眠則是他養生最重視的一環。雖然一天只睡五、六小時，但入睡快、睡得深，「我躺下去就能睡著，醒來精神也很好。」在繁忙的醫院與會議之間，找到屬於自己的節奏與平衡，「醫師要照顧別人，也要懂得照顧自己，這樣才走得長遠。」

從醫超過三十年，歷經從肺癌研究到AI智慧醫療的浪潮，余忠仁仍保持謙遜與好奇，「醫療是一個不斷學習的過程，」他說，人工智慧可以協助醫療，但永遠取代不了「人」的溫度。

他期待未來臺大醫院不只是台灣醫學的象徵，更是一個能讓醫護人員、病患都感到幸福的地方，「讓醫療有智慧、也有溫度，才能長遠走下去。」