科學家突破！老鼠注入年輕免疫細胞 竟能回春又變聰明
本文摘自<常春月刊>512期
文 丁馬
Forever young有希望！美國西達斯西奈醫學中心（Cedars-Sinai）的研究團隊在最新研究中，成功讓老鼠「回春」！不僅大腦老化跡象逆轉，記憶力也明顯提升，這項成果已發表於國際期刊《尖端科學》（Advanced Science），被譽為抗老化與阿茲海默症治療的重大突破。
研究人員指出，這項關鍵技術的核心是「單核吞噬細胞」（mononuclear phagocytes），這類免疫細胞就像身體的清潔工，負責清除毒素與廢物，但會隨著年齡增長而功能退化。為了讓這些細胞「回春」，科學家運用尖端再生醫學技術，先將成人細胞重設為「誘導性多功能幹細胞」（iPSC），再培養出全新、年輕且功能旺盛的免疫細胞。
當研究團隊將這些年輕免疫細胞注入年老及阿茲海默症小鼠體內後，發現牠們在記憶與學習測驗中的表現明顯優於對照組；大腦中關鍵的「苔蘚細胞」（mossy cells）維持健康數量，腦內負責清除老化細胞的「微膠細胞」（microglia）也恢復年輕活力，展現出更完整的分支與修復能力。
有趣的是，這些細胞似乎並未直接進入大腦。研究推測，它們可能透過釋放抗老化蛋白質、分泌細胞外囊泡（信使包裹），或清除血液中促進老化的因子，間接讓大腦恢復青春。
研究資深作者史雲德森博士（Clive Svendsen）表示，與過去難以實際應用的「年輕血液療法」相比，這項以實驗室製造細胞為基礎的技術，更有機會成為個人化抗老化與神經退化疾病治療的新方向。
這項發現不僅為阿茲海默症等神經退化性疾病帶來希望，也揭示未來「細胞抗老化」的全新可能。或許在不久的將來，人類不再只是追求延壽，而是能真正讓大腦與身體「回到青春」。
