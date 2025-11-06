ABCDE法則 辨識黑色素癌

本文摘自<常春月刊>512期

文／畢翠絲

台灣黑色素癌的盛行率逐年上升，每年約有兩百多個新診斷個案；由於高度的惡性形態，雖然盛行率低（台灣約十萬分之一），但一直是皮膚癌當中，較為致命的惡性腫瘤。雖然台灣發生率約為歐美的十分之一，但患者確診時的期別往往比歐美的患者更為晚期，甚至已發生淋巴結轉移。

臺北榮民總醫院皮膚部主治醫師李政源表示，黑色素癌絕大多數發生在皮膚，有少數患者來源是黏膜、眼睛的葡萄膜，或來源不明等等。好發侵犯於淺色人種，與陽光紫外線曝曬有高度的相關。

黑色素癌分為許多形態，如表淺擴散型、結節型、惡性痣型、肢端痣型等等。其中表淺擴散型是西方國家中最為常見的分型，主要分布在陽光曝曬嚴重的區域，約佔西方國家中黑色素癌患者的65%。

東方人的黑色素癌，約有六成出現在肢體末端、手腳，包括指甲下方、指頭及掌面。對台灣的患者而言，在肢體末端部分的黑色素腫瘤，要提高警覺。惡性黑色素癌的確切成因尚不明確，可能源自原本存在的色素痣惡化，或因外傷及長期紫外線曝曬而誘發。

黑色素癌的高危險群與危險因子

黑色素癌的發生與多種因素相關，其中最明顯的風險因子為陽光曝曬，尤其是紫外線（UV）輻射的影響，其高風險族群包括：

◎皮膚白皙者，尤其西方白種人。

◎長期或嚴重曬傷史，特別是兒童期曾曬傷起水泡者。

◎大量非典型痣（超過100顆）、大型胎記或色素異常。

◎家族病史。

◎年齡較大，黑色素癌多發於70歲以上族群。

◎日曬機的使用者，室內日曬機已被證實與黑色素癌的風險增加有關。

ABCDE法則與醜小鴨法則

為辨識可疑病變，醫界提出ABCDE法則來篩選異常皮膚病變：

◎A（asymmetry）：不對稱性。黑色素癌大多看起來不對稱。

◎B（border）：邊緣。黑色素癌大多邊界不平滑、不規則。

◎C（color）：顏色。黑色素癌大多顏色不均勻。

◎D（diameter）：大小。直徑超過0.6公分的黑色素腫瘤要特別注意。

◎E（Evolving）：變化性。黑色素癌變化快速，可能在數週至數個月內造成顏色改變、大小增加、凸起，甚至潰瘍、流血、疼痛等

「醜小鴨法則」指的是在身上很多痣的人，如果出現某一顆外觀、顏色、質地特別不同的痣，要主動找醫師做進一步的評估。除ABCDE法則外，罹患巨大先天痣的患者，非典型痣或是全身痣的數量超過100顆的人，或有黑色素癌家族病史者，都屬於黑色素癌的高風險族群，需特別留意。

「文獻中指出，大於20公分的巨大先天痣，從中發展出惡性黑色素癌的機率約為5～10%。」李政源說。若懷疑身上的痣有癌變跡象，就醫後應持續觀察與記錄。

指甲上出現黑色縱向線狀條紋，稱為「縱向黑甲症」，常見原因是指甲基質（長出指甲的部分） 出現黑色素細胞痣或色素增生，導致色素延伸至指甲而形成黑線。惡性黑色素癌可能會在指甲上產生黑色變化，如果黑色紋路出現顏色濃淡、線條粗細、線條間距不均勻的狀況；黑色紋路的顏色延伸至近端指甲前或遠端指甲周遭的皮膚，就要小心惡性黑色素癌的可能性。

黑色素癌的診斷與治療

診斷黑色素癌的標準是皮膚切片檢查。除臨床診斷外，可使用皮膚鏡進行初步篩檢，但最終仍需透過病理學檢查來確認是否為惡性腫瘤。有時，初次切片無法確診，醫生可能會進行多次切片，提高診斷準確性。

依腫瘤的分期，治療方式有所不同：

❶早期（第0期至第1期）——手術切除為主要治療方式，根據腫瘤大小，手術可能需要切除0.5到2公分的安全邊界或使用莫氏手術切除病灶。

❷中期（第2期）——在第1B期後，除了手術切除局部病灶外，也建議進行前哨淋巴結切片檢查，若發現癌細胞轉移，可能需擴大切除區域及進行淋巴結清除手術。

❸晚期（第3與4期）——可考慮化學治療、免疫療法、標靶治療或局部放射線治療等方式。

免疫療法與標靶治療為晚期黑色素癌的治療帶來曙光，這些藥品在國內，目前僅針對特定病患給與健保事前審查給付，除了療效良好，也需要監測藥物副作用。

胎記異常變化需警覺

李政源曾收治一名約45歲男性，從小有塊胎記，某日發現胎記顏色變得不均勻，原本平滑的表面出現凸起，甚至開始破皮、滲液，覺得異常而就醫，切片檢查後，確診為黑色素癌。

另一名約40歲的女性，確診第2期黑色素癌，當時她剛生完孩子，在診間淚如雨下，哽咽地說：「希望可以好好治療，陪伴孩子長大。」類似的場景，總讓醫師心有戚戚，經過適切治療後，這位患者至今仍規律回診，病情穩定無復發。

在生死交關的醫療現場，維持客觀理性的分析，卻不失對患者的感性關懷是李政源醫師給自己的期許，「眼前這位患者，不僅是一堆抽血數字與檢查的累積，也是個有故事、有情感、有血淚的人。」不論是良性還是惡性的黑色素病變，都需要細心加耐心溝通與關懷。有些年長患者獨居，當發現異常而來就醫時，往往已是晚期；或是全家人陪同前來，氣氛緊張焦慮，需要花較多時間安撫與解釋。

此外，醫師的一舉一動，哪怕只是一個表情與態度，往往對患者的心理狀態影響很大。曾有一名患者，因醫師當天看診表情較嚴肅，回去後整整兩週睡不好，直到回診拆線時才吐露心聲。

因此，若病灶看起來較為良性，李政源也會盡量當場告訴患者，自己過去的經驗與觀察，以免患者返家後心裡有重擔。

李政源提醒，不要輕忽黑色素病變，若發現痣或胎記顏色變化、邊緣不規則、表面突起、破損流血等異常，應盡快就醫檢查；即使是惡性病灶，也不必過度焦慮，好好遵循醫囑治療，也有許多患者可以長期穩定追蹤且沒有復發。