本文摘自<常春月刊>511期

文／郭岳潭

黑色食材在中醫與養生觀念裡，大多歸腎經，具有補腎益精、養血滋陰、強身健體、延緩衰老的作用。

中華民國中醫師公會全國聯合會常務理事、台灣中醫臨床醫學會名譽理事長、台北市中醫師公會名譽理事長陳潮宗指出，在中醫養生觀點，食物的顏色與其功效往往有著密切的關聯，「五色入五臟」是中醫食療的重要理論之一，其中黑色被認為入腎，「腎為先天之本，主藏精，主生殖，其華在髮，開竅於耳和二陰」。

因此，多攝取黑色食材對於維護腎臟健康、滋養精氣、改善髮質、提升整體生命活力，有著舉足輕重的作用。中醫認為「藥食同源」，黑色食材特別適合現代快節奏的生活裡，常常被工作、生活各種壓力追著跑，身體長期過度消耗，調理腎氣不足、氣血不夠的狀況。

黑米──健脾、暖肝

古稱「粳米」，因其烏黑的外觀和卓越的滋補功效，又被譽為「長壽米」。《本草綱目》中記載，「黑米有滋陰補腎、健脾暖肝、活血益氣之效」。

陳潮宗指出，從五行學說來看，黑色入腎，黑米自然被視為補腎佳品，「腎主藏精，為生命之源」，黑米通過滋補腎精，有助於固本培元，延緩衰老，這也是「長壽米」美譽的由來。

此外，黑米能健脾、暖肝，「脾為後天之本，主運化，肝主疏泄」，二者共同參與氣血生成與運行。黑米健脾，則水谷精微得運化，氣血生化有源；暖肝，則肝氣調達，氣機順暢。

黑米有活血益氣的功效，中醫認為「氣為血之帥，血為氣之母」，氣血充足則身體康健，有助於改善血液循環、消除瘀滯。長期食用黑米，對於改善面色晦暗、髮質乾枯、體力不濟等腎虛表現，有顯著的輔助作用。

怎麼吃最健康？

陳潮宗認為，黑米最經典的食用方法，是與紅豆、黑豆、核桃、紅棗、花生、蓮子、桂圓等食材，一同煮成八寶粥，不僅能豐富粥品的口感和層次，更重要的是，將多種具有補腎、健脾、養血功效的黑色與紅色食材巧妙搭配。

舉例來說，紅豆利水消腫，黑豆補腎烏髮，核桃補腦益智，紅棗補氣養血，這些食材的協同作用，能使補腎養生的效果倍增，尤其適合體質虛弱、氣血不足、腎精虧損的人食用。

除了八寶粥，黑米也可以單獨煮粥，或與普通白米混合煮飯，增加飯的營養價值和口感，建議烹煮黑米前，提前浸泡數小時，讓米粒充分吸水，煮出的黑米會更加軟糯可口，也更易於消化吸收。

黑豆──烏髮、養顏

黑豆享有「腎之谷」的美譽。早在《神農本草經》中便有記載，稱其「消腫下氣，潤肺燥，止盜汗，烏髮，駐顏。」《本草綱目》中也詳細闡述，「黑豆入腎經，為水穀之精。其性味甘、平，能補腎益陰、活血利水、烏髮養顏。」

陳潮宗表示，中醫經典論述，充分體現了黑豆補腎、美顏的卓越功效，其地位之高可見一斑。中醫認為「腎主水」，主管全身的水液代謝，黑豆利水的功效，恰好與腎的功能相契合，對於水腫、小便不利等症狀，有良好的調理作用。

中醫認為「腎又主藏精，其華在髮」，頭髮的生長與烏黑程度，與腎精的充盈息息相關，黑豆能補腎益陰，故能烏髮養顏，改善頭髮枯黃、早白，以及皮膚乾燥等問題。

陳潮宗說，長期食用黑豆，對於改善腰膝酸軟、脫髮白髮、夜尿頻多、記憶力減退等腎虛症狀，以及女性的氣血不足、月經不調等問題，都能起到良好的調理和保健作用。

怎麼吃最健康？

黑豆最常見且簡單有效的方式是煮成黑豆漿或黑豆茶。陳潮宗建議，製作黑豆漿時，可將浸泡過的黑豆煮熟後，與水一同攪打成漿，濾渣飲用，既能攝取黑豆的全部營養，又易於消化。

黑豆茶則是將炒香的黑豆用熱水沖泡，特有的豆香和溫和的滋味，特別適合日常飲用，尤其對久坐辦公室或需要溫補腎陽者。

陳潮宗也說，黑豆燉排骨是一道經典的補腎湯品，排骨提供優質蛋白質和膠原蛋白，與黑豆的補腎功效相輔相成，滋補而不膩。另外，黑豆煮粥也是不錯的選擇，可與大米、小米或其他雜糧一同熬煮，增加粥品的營養價值。

黑芝麻──潤燥、滑腸

中醫藥學中，黑芝麻被譽為「補肝腎，潤五臟」的佳品。陳潮宗指出，《神農本草經》中，黑芝麻被列為上品，記載其「主傷中，虛羸，補五內，益氣力，長肌肉，填腦髓」。

《本草綱目》更明確指出，「芝麻性平，味甘，入肝、腎、脾經，能補肝腎，益精血，潤五臟，滑腸道」。

陳潮宗表示，中醫認為，「肝主藏血，腎主藏精，精血同源，相互滋生。」黑芝麻能補肝腎，益精血，意味著能同時滋養肝腎兩臟，促進精血的生成與運行，對於肝腎精血不足所致的頭暈眼花、腰膝酸軟、頭髮早白、皮膚乾燥等症狀有良好的調理作用。

黑芝麻也具有「潤五臟」的功效，能滋潤心、肝、脾、肺、腎五個臟腑，使之功能協調，氣血充盈。此外，黑芝麻潤燥滑腸的特性，也是中醫用來治療陰虛腸燥型便秘的常用食材。

怎麼吃最健康？

陳潮宗建議，每日攝取10～20克的黑芝麻，長期下來，對於改善脫髮、白髮、皮膚乾燥、便秘及老年性骨質疏鬆等問題，都有顯著的輔助效果。最簡單方便的方式，是將黑芝麻炒熟後打成粉末，加入牛奶、豆漿、優格中一同飲用，或者撒在米飯、粥、麵包、沙拉等食物上，既能增添風味，又能輕鬆補充營養。

陳潮宗也說，想要讓頭髮烏黑、氣色變好的人，可以將黑芝麻與核桃、枸杞等一同打成糊狀食用，或製作成黑芝麻丸。傳統中醫認為，將黑芝麻蒸熟曬後製成的黑芝麻丸，能更好地發揮滋補肝腎、烏髮養顏的功效。

黑木耳──活血、補血

黑木耳其名稱「木耳」，即暗示了其生長於樹木之上，吸收天地精華，在中醫藥學中被視為一種藥食同源的珍貴食材。《本草綱目》中記載，「木耳性甘、平，入胃、大腸經，能滋陰潤燥、活血補血、清肺益胃、止血。」

陳潮宗指出，黑木耳具有多重功效，首先，能滋陰潤燥，對於因陰虛內燥引起的口乾舌燥、皮膚乾燥、便秘等症狀，具有良好的緩解作用。其次，活血補血是黑木耳的另一大亮點。

中醫認為，黑木耳具有「和血止血」的功效，既能活血化瘀，又能止血，具有雙向調節的作用，對於瘀血所致的跌打損傷、月經不調等有輔助療效，同時也能補充因出血引起的氣血虧虛。黑木耳也能清肺益胃，對於肺部和胃部的調理作用，有助於清除肺熱、滋養胃陰。

怎麼吃最健康？

陳潮宗說，黑木耳的口感豐富，適合加入蒜蓉、醋、醬油、香油等調味料，製作成涼拌黑木耳，不僅清爽開胃，能最大程度保留營養成分，特別適合需要清理腸道、降低血脂的人。

此外，黑木耳也適合炒菜或煮湯。如家常菜木耳炒蛋，黑木耳的爽脆與雞蛋的鮮嫩口感相得益彰；在煮湯時加入黑木耳，也能增加湯品的營養和口感層次。

香菇──補脾、益氣

陳潮宗指出，香菇是一種深色菌菇，《本草綱目》中雖未直接單獨列出香菇，但其作為菌蕈類食物，被歸入木耳類或蘑菇類的範疇，其養生功效與同類食材有共通之處。

陳潮宗表示，中醫強調，「脾胃為後天之本，氣血生化之源」，香菇性味甘、平，歸脾、胃經，具有補脾益氣的功效，可直接作用於脾胃，有助於提升脾胃的運化功能，增強消化吸收能力，從而使氣血充足、身體強健，對於脾胃虛弱、食慾不振、倦怠乏力、面色萎黃等脾氣虛症狀，具有良好的調理作用。

香菇也能補虛扶正，補充身體不足、扶助正氣，增強身體抵抗力，對於病後體虛、久病不癒的人，尤其有益。

怎麼吃最健康？

陳潮宗說，香菇具有獨特的鮮味，非常適合與肉類同煮，將香菇的醇厚與肉類的鮮美相互融合，如香菇燉雞、香菇紅燒肉等。除了與肉類搭配，香菇也常被用於炒菜、蒸菜或煮粥。例如，香菇炒青菜、香菇蒸滑雞、香菇瘦肉粥等。

燉湯時加點香菇，香菇能釋放出鮮味物質，使湯品更為清甜，同時也能將補益功效融入湯中，特別適合免疫力低下、體虛乏力、食慾不振或病後恢復期的人，有助於增強體質，扶正固本。

海帶──消腫、散結

陳潮宗指出，海帶性味鹹、寒，歸肝、胃、腎經，具有補腎氣、清熱利水、消腫散結的功效。中醫認為，海帶的鹹味入腎，能夠補腎氣，對於腎氣虛引起的腰膝酸軟、精神不振等症狀，有輔助調理的作用。

海帶屬寒涼性，具有清熱的功效，對於體內有熱、煩躁不安等症狀有所助益，而利水的特性，有助於調節水液代謝，對於水腫、小便不利等症狀，具有一定的緩解作用。陳潮宗表示，海帶最特別的作用是「消腫散結」，中醫常用海帶來治療瘰癧、甲狀腺腫大等結節性疾病。

怎麼吃最健康？

陳潮宗說，海帶適合涼拌、煮湯，涼拌海帶絲是一道經典的開胃小菜，海帶排骨湯、海帶豆腐湯，也都是家常湯品。需要特別注意的是，海帶碘含量較高，不宜過量食用，尤其是甲狀腺功能亢進患者，應遵醫囑慎食，過量攝取碘可能導致甲狀腺功能紊亂。

紫菜──利水、促代謝

《本草綱目拾遺》中提到，紫菜性味甘、寒，能清熱、解毒、消痰、利水。

陳潮宗指出，其性味甘、鹹、寒，歸肺、脾、腎經，具有清熱利水、補腎養心的功效。

中醫認為，紫菜的鹹味入腎，有助於補腎，而其寒性則能清熱，對於體內有熱、口渴心煩等症狀有緩解作用，紫菜能利水，有助於促進水液代謝，對於水腫、小便不利有輔助療效。

陳潮宗表示，紫菜也有養心的功效，中醫認為「心主血脈」，紫菜對於心血管具有保護的作用，長期適量食用可維持身體健康、增強免疫力、保護心血管，但甲狀腺功能亢進患者，仍需遵醫囑慎食，避免過量攝取碘。

怎麼吃最健康？

紫菜能為湯品增添獨特的鮮味，最常見的食用方法是煮湯，紫菜蛋花湯、紫菜蝦皮湯，都是快速簡便的家常湯品。另外，將紫菜烤製成海苔，可用於製作海苔飯捲、壽司，吃起來方便又美味。

烏骨雞──滋陰、補腎

烏骨雞因其骨肉皆烏，故名烏骨雞。《本草綱目》記載，「烏骨雞有補虛勞羸瘦，治消渴，益產婦，治婦人百病」。

陳潮宗表示，烏骨雞性味甘、平，歸肝、腎經具有滋陰補腎、養血益肝、補虛勞的功效。中醫認為，烏骨雞的烏黑色澤與其入腎的特性相符，能夠滋陰補腎，「腎主藏精，滋陰則能補腎精」，對因腎陰不足所致的潮熱盜汗、口乾咽燥、腰膝酸軟、頭暈耳鳴等症狀，有良好的調理作用。

中醫認為「肝主藏血」，烏骨雞能養血益肝，對於氣血不足、面色萎黃、月經不調、產後虛弱等症狀，特別適合。烏骨雞也能夠補充身體的不足，對於因過度勞累、久病體虛或大病初癒所導致的身體虛弱、精神不振，有顯著的恢復作用。

怎麼吃最健康？

烏骨雞最常見的食用方法是製作藥膳湯品。陳潮宗舉例，如四物烏骨雞湯，是女性調養氣血的經典藥膳，將烏骨雞與當歸、川芎、白芍、熟地黃等中藥材一同燉煮，能夠溫經補血，調經止痛，尤其適合經期前後、產後或氣血不足的女性。

此外，烏骨雞也可以與黃芪、黨參、枸杞等補氣養血的中藥材一同燉煮，適合作為體虛、免疫力低下者的滋補湯品。不過，由於烏骨雞的滋補作用較強，對於體質實熱或有急性感染者，應暫緩食用。

黑棗──補血、養腎

又稱「烏棗」，與紅棗、大棗的功效，有相似之處，黑棗又強調了補腎的特性。陳潮宗說，黑棗性味甘、溫，歸脾、胃經，具有補血養腎、滋養脾胃的功效。

中醫認為，「脾胃是氣血生化之源，脾胃功能健旺，則氣血充足」，黑棗的甘溫特性，能夠滋養脾胃；中醫認為，「腎主藏精，精血同源」，黑棗通過補血，間接滋養腎精，對於因氣血不足、腎精虧損引起的貧血、面色無華、頭暈心悸、腰膝酸軟等症狀，有良好的輔助作用。

怎麼吃最健康？

陳潮宗說，黑棗可直接食用，作為日常零食或飯後水果，也可以與其他食材一同煮湯、煮粥。例如：在燉雞湯、排骨湯中，加入幾顆黑棗，能增加湯品的甜味和營養，同時發揮補血養腎的功效，或是在熬煮八寶粥、紅棗粥等甜粥時加入黑棗，也能豐富粥品的營養價值。

茄子──活血、散瘀

《本草綱目》中記載，「茄子，性味甘、涼，歸脾、胃、大腸經，有散血、止痛、消腫、寬腸之效。」

陳潮宗表示，茄子具有活血散瘀、清熱止痛的功效，能促進血液循環，消除局部瘀滯，從而達到止痛消腫的目的，中醫常用茄子來治療跌打損傷、瘀血腫痛、痔瘡出血等由血瘀引起的症狀，對於體內有熱、口瘡、皮膚瘡瘍等熱症，也具有一定的輔助療效，也具有通便作用，有助於緩解熱結便秘。

怎麼吃最健康？

陳潮宗說，茄子最適合清蒸或涼拌的料理方式，才能最大程度保留營養成分，將蒸熟的茄子撕成條狀，加入蒜蓉、醋、醬油、香油等調味料，就是常見的家常菜涼拌茄子，味道鮮美，清爽開胃。

對於有瘀血、跌打損傷、痔瘡出血，或需要清熱解毒的人，適量食用茄子，有助於活血散瘀、清熱止痛，同時補充抗氧化物質，保護身體健康。不過，由於茄子性涼，脾胃虛寒、容易腹瀉的人應適量食用，不宜攝取過多。