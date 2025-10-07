胰臟癌、大腸直腸癌迎新希望！新型疫苗臨床試驗成果驚人

本文摘自<常春月刊>511期

文 丁馬

美國多個研究機構共同主導的一項臨床試驗，帶來了癌症治療新突破。一款名為ELI-002 2P 的「現成型（off-the-shelf）」新型疫苗，在對抗胰臟癌與大腸直腸癌上展現正面成果，為這兩大致命癌症帶來治療新希望。

這款疫苗主要針對名為「KRAS」的致癌基因突變。研究顯示，高達93%的胰臟癌與50%的大腸直腸癌都與此突變相關；透過創新的疫苗遞送系統，活性劑能夠直送淋巴結，直接刺激免疫系統的核心防禦機制，達到精準治療的效果。

臨床試驗共納入25名患者，其中包含20名胰臟癌與5名大腸直腸癌術後康復者，雖然他們在術後檢測時，均顯示癌症復發風險極高，但在接受疫苗注射後，成效卻超乎預期。

結果顯示，84%的患者體內成功產生針對突變KRAS的特異性T細胞，其中24%的患者腫瘤生物標記完全清除，顯示出強大的免疫效應。

加州大學洛杉磯分校（UCLA）腫瘤內科醫師溫伯格（Zev Wainberg）指出：「我們觀察到對疫苗產生強烈免疫反應的患者，其無病狀態與存活時間遠超預期。」

在反應最顯著的17名患者中，大多數人在最後一次追蹤檢查時（中位數約20個月後）仍未復發。整體而言，試驗患者的中位數無復發存活期達16.33個月，中位數總存活期則達28.94個月，這對高死亡率的胰臟癌患者來說是一項重大突破。

不同於傳統必須為每位患者量身打造的疫苗，ELI-002 2P屬於「現成型疫苗」，可直接用於多數患者，大幅縮短等待時間，並提升治療普及性。研究成果已刊登於國際權威期刊《自然醫學》（Nature Medicine）。