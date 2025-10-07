快訊

輝達進駐卡關？北市本周協商另覓2基地 解新壽解約僵局

花蓮「挖土機超人」感染致敗血症病逝 醫揭最有可能感染這細菌

館長不怕喊「斬首賴清德」分案偵辦 帶100份麥當勞現身法院

胰臟癌、大腸直腸癌迎新希望！新型疫苗臨床試驗成果驚人

聯合新聞網／ 常春月刊

本文摘自<常春月刊>511期

文 丁馬

美國多個研究機構共同主導的一項臨床試驗，帶來了癌症治療新突破。一款名為ELI-002 2P 的「現成型（off-the-shelf）」新型疫苗，在對抗胰臟癌與大腸直腸癌上展現正面成果，為這兩大致命癌症帶來治療新希望。

這款疫苗主要針對名為「KRAS」的致癌基因突變。研究顯示，高達93%的胰臟癌與50%的大腸直腸癌都與此突變相關；透過創新的疫苗遞送系統，活性劑能夠直送淋巴結，直接刺激免疫系統的核心防禦機制，達到精準治療的效果。

臨床試驗共納入25名患者，其中包含20名胰臟癌與5名大腸直腸癌術後康復者，雖然他們在術後檢測時，均顯示癌症復發風險極高，但在接受疫苗注射後，成效卻超乎預期。

結果顯示，84%的患者體內成功產生針對突變KRAS的特異性T細胞，其中24%的患者腫瘤生物標記完全清除，顯示出強大的免疫效應。

加州大學洛杉磯分校（UCLA）腫瘤內科醫師溫伯格（Zev Wainberg）指出：「我們觀察到對疫苗產生強烈免疫反應的患者，其無病狀態與存活時間遠超預期。」

在反應最顯著的17名患者中，大多數人在最後一次追蹤檢查時（中位數約20個月後）仍未復發。整體而言，試驗患者的中位數無復發存活期達16.33個月，中位數總存活期則達28.94個月，這對高死亡率的胰臟癌患者來說是一項重大突破。

不同於傳統必須為每位患者量身打造的疫苗，ELI-002 2P屬於「現成型疫苗」，可直接用於多數患者，大幅縮短等待時間，並提升治療普及性。研究成果已刊登於國際權威期刊《自然醫學》（Nature Medicine）。

常春月刊

追蹤

延伸閱讀

嘉里大榮負責中央防疫物資配送遭疑具中資背景 疾管署：已非承作廠商

流感疫苗2天打55萬劑 COVID-19接種數去年3倍以上

北市流感升溫！上周就診人數創2年來新高 議員籲自購疫苗擴大接種

議員促擴大公費流感疫苗對象 北市：依需求評估

相關新聞

中山醫學大學校長黃建寧 早知道、少遺憾 糖尿病風險的預警之鑰

在糖尿病已成全民隱憂的今日，中山醫學大學校長黃建寧以臨床、研究與教育三重角色，推動防治與政策革新。他強調「糖尿病應從防治做起」，呼籲設立專責辦公室、落實早期偵測與風險分級，更提醒患者別因汙名而延誤治療。

胰臟癌、大腸直腸癌迎新希望！新型疫苗臨床試驗成果驚人

美國多個研究機構共同主導的一項臨床試驗，帶來了癌症治療新突破。一款名為ELI-002 2P 的「現成型（off-the-shelf）」新型疫苗，在對抗胰臟癌與大腸直腸癌上展現正面成果，為這兩大致命癌症帶來治療新希望。

營養師精選：10種天然控脂食物

吃對食物，膽固醇就能維持在標準範圍之內。日常飲食中應多攝取高纖維食物，如燕麥、豆類、蔬果與全穀類，有助於降低壞膽固醇（LDL）

黑色食材 補腎強身

多攝取黑色食材對於維護腎臟健康、滋養精氣、改善髮質、提升整體生命活力，有著舉足輕重的作用。

想要活命 選擇住哪裡很重要！OHCA存活率 城鄉差10倍！

高存活率地區有明顯的共同特徵：62%的患者被直接送往醫學中心，比例遠高於低存活率地區。

張金堅：吃出健康的彩虹飲食

依據世界癌症研究基金會及聯合衛生組織均指出，多樣性的蔬菜、水果含有多種不同的植化素（phytonutrients），而且呈現不同的顏色，統稱為「生物活性色素」（bioactive pigments），能夠提供多項功能，包括抗氧化、抗發炎、抗細菌、抗過敏、抗癌，甚至對心血管疾病、糖尿病、腸道健康及退行性神經疾病亦有幫助。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。