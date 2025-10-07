中山醫學大學校長黃建寧 早知道、少遺憾 糖尿病風險的預警之鑰

文／鍾碧芳 攝影／許宏偉

本文摘自<常春月刊>511期

醫療系統聯盟（Healthcare Systems Consortiun, HSC）於2024年首度舉辦醫療科技系列獎項評選，其中「醫療科技傑出貢獻獎」由中山醫學大學校長黃建寧獲得，是該獎項唯一得主。

在台灣醫界，黃建寧的名字經常與「糖尿病」與「代謝疾病」同時出現。他甫卸任中華民國糖尿病學會理事長一職、現任中山醫學大學校長，不僅是位臨床經驗豐富的內分泌新陳代謝專科醫師，更是學術研究與醫學教育的重要推手。

從臨床到教授，一路將臨床實務與研究並行，發表國際期刊論文百餘篇，參與並主導跨國合作計畫；進入教育領域中，更是改革派校長，致力中山醫大醫學生跨域能力養成。他認為，醫療人才不能只侷限於專科技能，還必須理解公共事務，具備溝通、合作、公民素養與人文關懷。

致力醫學教育的轉型升級

黃建寧接任中山醫學大學校長後，對教育的定位十分清晰：「人才一定是要為社會所用。」並強調，傳統醫學教育已不足以應付未來挑戰，不只需培養技術專業，更要回應人口老化、數位化與跨領域挑戰。

「我們的學生未來不能只是單一專科醫師，必須理解公共事務，能溝通、合作，並具備公民素養。」他強調，醫學教育也要有同理心與獨立思辨能力，因為醫師在社會上扮演的角色，遠不只是治療病人，更是政策改善的參與者。

醫學教育的核心使命不只在於知識與技術的傳授，也要強化人文素養與社會責任，因此，除了專業外，更強調人文素養的重要。黃建寧觀察到，新世代醫學生對於犧牲奉獻的想法與上一代不同，而是更在意生活品質。他認為，學校的責任，就是引導學生理解人生價值不只在金錢，而在於如何為他人創造價值。

因此，在醫學生進入臨床實習前，醫學院會安排一場「授袍儀式」，提醒學生穿上白袍背後的使命；透過授袍與宣誓後被提醒，白袍上所背負的使命，是成為一名術德兼備、以病人為中心的良醫。

糖尿病應以防治優先

根據衛福部統計，全台糖尿病患者已超過250萬人，且持續增加。歷任兩屆糖尿病學會理事長，黃建寧深知該疾病的嚴重性，並直言，國內糖尿病的結構呈現「M型化」：一端是65歲以上的高齡者，另一端則是40歲以下的年輕患者。

事實上，根據國健署資料，台灣成人肥胖率已達45.4%，糖尿病M型化趨勢明顯，為此，政府近年將健檢年齡下修至30歲以上，並強調早期篩檢與健康促進。「台灣是亞洲最胖的國家」他毫不避諱點出，含糖飲料已成文化符號，卻也成了慢性病的推手，若無法從源頭扭轉，糖尿病將成為新國病。

黃建寧表示，學會曾發表《糖尿病宣言》，呼籲政府與社會各界，包括對醫療院所與相關專業人員、社會大眾、父母老師、病友與企業界，正視糖尿病危害，必須從教育、飲食、運動著手。

鑑此，他主張政府應比照「癌症辦公室」模式，成立專責的「糖尿病辦公室」。原因在於，糖尿病防治需要跨部會合作，由教育部推動健康飲食教育、國健署加強社區篩檢、運動部營造全民運動環境，勞動部也要正視糖尿病對勞工身心的影響等。

從治療端來看，如今糖尿病治療進展迅速，近年GLP1-RA、SGLT-2抑制劑等新藥已證實能延緩腎病變。然而，由於健保總額制度，台灣的給付往往落後於國際，患者必須自費或等待多年。「治療若跟不上國際，病人就會錯過黃金時間。」黃建寧語帶無奈，但也直言，糖尿病在台灣仍存在汙名化，不少人害怕被貼上標籤，而隱瞞病情，延誤治療。「這需要衛教與宣導來改變，讓社會氛圍更包容。」

此外，分級醫療未能落實，患者偏好直奔醫學中心，導致基層無法發揮應有角色，也是糖尿病防治與照護所面臨的挑戰。「政府應更明確規劃風險分級，糖尿病輕症在基層獲得妥善照護，把資源留給重症患者。」

採取共病管理，跨團隊的精準醫療

「糖尿病從來不是單一疾病，而是一連串共病的起點。」黃建寧提醒，除了大小血管病變，糖尿病患者的失智風險比一般人高，也與癌症、睡眠呼吸中止、骨質疏鬆症等高度相關。

他提及糖尿病易被忽略的嚴重性，糖尿病患者的失智風險比一般人增加20%到30%；糖尿病沒控制好、低血壓、腎功能差等患者，都會增加失智的風險。「糖尿病控制不好，不只影響腎臟，還會加速大腦退化。」從中山附醫的研究資料也印證了這點：在2031名失智症患者中，有高達732人同時罹患糖尿病，佔比達 36.3%。

目前，台灣已有優秀的糖尿病衛教師，但一人往往要照顧數百位病人，負荷沉重。對此，黃建寧也主張應推動「多團隊合作」，結合醫師、護理師、營養師與數位工具，共同提升照護品質。

腎病變預測，台灣之光的創新工具

台灣長年被稱為「洗腎王國」，洗腎患者盛行率高居世界前幾名，而糖尿病的確是國人洗腎主因。「不能等到病人走到洗腎階段才處理，必須更早介入。」黃建寧特別提及一項「早期腎病變風險預測工具」（DNlite），能透過尿液檢測早期生物標記檢測，在病程早期即預測惡化風險。

他強調，這是「台灣之光」的研究成果，如果能普及，將大幅減少病人進展到末期腎病的機率，甚至能避免洗腎的威脅，「延緩10年、15年，甚至20年才需洗腎，對病人和國家都是巨大的貢獻。」

傳統上，醫師可透過腎絲球過濾率（eGFR）與尿液白蛋白（UACR）進行分級，但在疾病早期，指標往往顯示綠燈（正常），但仍難以辨識潛在高風險者。

DNlite-IVD103 則能在「綠燈」階段即篩出未來可能惡化的患者。「只要能早一步發現，就能早一步介入，延緩15至20年的洗腎時間。」他充滿期待地說。

養生哲學：走路、補水與家庭日

談到自己的養生哲學，黃建寧笑說：「我工作太忙，但會盡量靠走路來紓壓。」他分享每天會在住家附近的美術館、公園繞一圈，沿路散步走走，讓腦袋暫時放空。而在飲食上，從不挑食，卻堅持每天補充足夠的水分：「人體六、七成是水，補水是養生關鍵。」

更重要的是，他重視家庭陪伴。「再忙也要努力抽出時間與家人一起吃飯。」即便偶爾因壓力而需要聚餐小酌，他也提醒讀者，「偶爾可以，但不要成為習慣」。

即使工作繁忙，黃建寧至今仍堅持看診。「那是我的志業，也是我對醫師工作的核心價值。」他認為，與病人的直接接觸，讓他不忘當醫師的初心，也能讓他在行政與政策推動中，更貼近第一線需求。

從教育到醫療，從政策到生活，醫療的本質本就不單是治療疾病，而要幫助人們在疾病之中仍能活得有尊嚴、有品質。黃建寧的人生哲學，是在繁忙之中找到喘息、在壓力中學會平衡，要從最簡單的生活中找到從醫的初心。