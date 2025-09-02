快訊

想要活命 選擇住哪裡很重要！OHCA存活率 城鄉差10倍！

聯合新聞網／ 常春月刊

本文摘自<常春月刊>510期

文/丁馬

在日本，發生交通事故後若出現院外心肺功能停止（OHCA），患者能否存活，竟與所在地區密切相關。一項最新研究發現，日本47個都道府縣的1個月後存活率差距高達10倍，更有縣市在觀察期間內「零存活」，凸顯醫療資源分布不均與急救效率的巨大落差。

這項研究刊登於《美國急診醫學期刊》（American Journal of Emergency Medicine），日本研究團隊整理2018年至2022年間全國9,525名因交通事故導致OHCA患者的數據，分析各地生存率與康復率的差異。結果顯示，在表現最差的縣市，這類患者1個月後無一人倖存；而在表現最佳的地區，存活率則達10.9%。

高存活率地區有明顯的共同特徵：62%的患者被直接送往醫學中心，比例遠高於低存活率地區。送醫速度也有差距，高存活率地區的中位送醫時間為11分鐘，低存活率地區則需13分鐘。僅2分鐘的差距，就可能成為生死分界。

研究指出，OHCA的急救流程被稱為「生存鏈」，包含：

*第一時間呼叫119

*施行心肺復甦術（CPR）

*使用自動體外心臟去顫器（AED）

*盡快送醫治療

生存鏈的有效性，除了仰賴施救速度與技術，還與患者年齡、心律狀況等因素相關，但本次分析顯示，醫療設施的等級與到院時間，對存活率影響極大。

早在2013年的相關研究中，日本就已發現OHCA存活率存在地區差異；2018年的調查，即便考慮了AED普及率，差距依然明顯。本次研究再度證實，單靠推廣AED並不足以解決問題，必須提升整體急救與轉診系統的效率。

研究團隊呼籲，日本應建立跨區域的高速轉院體系，確保患者在黃金時間內抵達具備救治能力的醫院；同時，推行病床即時資訊共享、強化空中醫療直升機的運用，並落實分級醫療制度，以因應不同地區的醫療條件。

