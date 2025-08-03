本文摘自<常春月刊>509期

文 李政純

現代人生活緊湊、壓力繁重，運動儼然成為維持健康與釋放情緒的重要出口，但許多人對運動卻存有猶豫與顧慮，可能是怕受傷、時間不夠或年紀太大無法運動等，其實只要掌握正確的觀念與方法，運動可以是高效率、低風險、甚至樂在其中的日常。

尤其現代人普遍久坐，不僅讓身體代謝變慢，也大幅提升心血管疾病、糖尿病與肥胖的風險。事實上，每坐30分鐘就起身動一動，哪怕只是伸展手腳、走到茶水間，甚至在辦公室做幾個深蹲或原地踏步，都能有效活絡血液循環，喚醒身體。運動甚至不必等到有完整空檔才做，善用零碎時間，也是重啟健康的關鍵。

不僅如此，運動的好處不只在身體，研究指出，規律運動能促進大腦釋放多巴胺、血清素等「快樂荷爾蒙」，能有效穩定情緒、改善睡眠，甚至有助於減緩焦慮與憂鬱。不論你選擇快走、瑜伽、跳舞或是騎腳踏車，只要能讓自己持續活動、感覺放鬆，就是好運動。

年紀增長之後，運動就要重要了。高齡者容易流失肌肉、體能退化，進而影響自理能力與生活品質。透過專業設計的運動處方，將柔軟度、平衡感、心肺耐力與肌力訓練納入日常生活，就能有效預防跌倒與慢性病，更重要的是延緩退化。從簡單的抬腿、椅子上伸展開始，一樣可以帶來明顯的進步。

值得注意的是，運動雖然很好，但如果沒有做暖身與收操，也可能造成拉傷、扭傷等問題。每次運動前後花5～10分鐘進行伸展、熱身與緩和動作，並選擇正確姿勢與合適裝備，是避免運動傷害的重要關鍵。

總之，運動不需要高門檻、不需昂貴器材，選擇適合自己的方式，循序漸進、穩定執行，就能在低風險中收穫高效率，為自己累積更健康、穩健的人生。動起來，從現在開始，就是最好的健康投資。