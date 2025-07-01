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每天一杯豆 降膽固醇又抗發炎！鷹嘴豆、黑豆助遠離糖尿病
吃豆不只有喝豆漿，研究發現，看似平凡的鷹嘴豆與黑豆，竟是抗慢性病的秘密武器！美國伊利諾理工學院最新研究證實，每天吃一杯豆類，不僅有助降低總膽固醇，更能有效減少體內發炎反應，對「糖尿病前期」族群尤其有益。
這項刊登於《Journal of Nutrition》的臨床研究，共招募72名有糖尿病前期的成年人，分為三組：一組每日食用一杯鷹嘴豆，一組吃黑豆，另一組則以白飯為主食對照組。經過12周觀察後，結果顯示，吃鷹嘴豆組者平均總膽固醇從200降至185mg／dL，改善幅度顯著。吃黑豆組者的發炎指標「IL-6」大幅降低，代表體內慢性發炎情況明顯改善。
研究人員指出，這些變化並非發生在高度控制的實驗條件下，而是在參與者的日常飲食中，僅僅將主食部分換成豆類就能看到明顯效果；這表示豆類的健康益處，是人人都能輕鬆實踐的飲食習慣。這樣的結果連醫師也都覺得很驚奇。
雖然實驗中參與者的血糖變化並不顯著，但研究人員強調，豆類富含植物性蛋白、膳食纖維、多種礦物質與抗氧化物質，不僅適合糖尿病前期患者，對於想要降低心血管疾病風險、控制體重、維持整體健康的族群也非常適合。
如果想開始吃豆卻不知道怎麼料理？可以選擇罐頭豆、冷凍豆、乾燥豆，效果一樣好！將豆子加入沙拉、濃湯、燉菜或和白飯拌炒；也可以打成豆泥塗麵包、拌優格增添口感。唯一要提醒的是：選購時務必查看標籤，挑選低鈉、無添加糖的產品，才是真正健康選擇。
營養師也大力推薦這樣的飲食改變，建議每天一杯豆，簡單、便宜、營養高，長期下來對血脂、發炎指數、飽足感都很有幫助！豆子這個超級食物不僅便宜又萬用，還能幫忙築起抗慢性病的第一道防線。
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