中央健保署署長石崇良 全民健保輝煌三十年 醫療平權與數位化里程碑

文／鍾碧芳 攝影／許宏偉

回顧健保三十年，石崇良指出，全民健保的核心價值在於醫療平權與全民互助。

猶記1995年從開辦時的六格紙卡形式，到2004年全面推行的IC卡之後，人手一張的健保卡就不再只是就醫憑證，更是累積了全球獨一無二的國家健康資料庫，這在新冠疫情期間展現了無比的韌性與實力。

回顧健保三十年，成就斐然

「全民健保在數位化方面的成就尤其斐然，例如自2014年推出的『健康存摺』（My Health Bank），在疫情期間發揮了關鍵作用，突破一千萬用戶，是民眾查詢PCR結果、疫苗紀錄、快篩及口罩購買很重要的工具。」

石崇良認為，「健保醫療資訊雲端查詢系統」（NHI MediCloud System）讓醫療人員透過此系統查閱多達十三類的完整醫療紀錄，更是大幅締造醫療效率與病歷整合性的功臣。「在全民健保開辦之初，政府即導入電子申報制度，這也帶動各大醫院發展電子病歷系統，間接提升了醫院的現金流效率。」

此外，於2017年進一步陸續開始全面給付C型肝炎口服抗病毒藥物，期能達到2025年消除C肝的決心。

石崇良說，隨著癌症威脅日益加劇，全民健保也已於2020年針對三陰性乳癌標靶藥物給予給付，「這觀念舉措甚至比先進國家更早。」

而在COVID-19疫情期間（2021年）全民健保給付濕化高流量氧氣治療（High Flow Oxygen Therapy）等救命神器，以及後續給付高達4,900萬元的脊髓性肌肉萎縮症（SMA）基因治療等，顯示全民健保不只是醫療照護的基礎，更是全民互助的體現。

「全民健保不僅在給付範圍上持續擴大，另一方面更致力提升醫療可近性，特別是針對弱勢族群。」石崇良指出，全民健保的宗旨就是照顧3種弱勢族群：包括經濟弱勢、地理弱勢，以及重大傷病、罕見疾病等高醫療費用負擔的疾病弱勢，價值意義非凡。

台灣的全民健保在國際舞台上也獲得高度評價。根據《CEOWORLD》雜誌和「Numbeo」的評比，台灣的「健康照護指標」已連續七年名列世界第一。這得益於近99%的全民健康覆蓋率、高就醫便利性與可近性。

而健保署也持續積極與國際組織合作，如與英國NICE簽署合作協定，深化新藥給付評估及財務管理機制交流，並舉行APEC數位醫療應用工作坊，分享台灣經驗。這些成就，正是讓民眾對全民健保的滿意度，從1995年的39%提升至目前的九成以上，2024年更高達92%，創下歷年來的新高。

挑戰超高齡社會：財務、藥品與人力的永續之道

不過，全民健保仍有三大挑戰需要克服：財務永續性、藥品供應韌性與醫療人力短缺，特別是台灣即將邁入「超高齡社會」，高齡人口比例已突破19%，今年更將達到20%。

石崇良指出，國人平均餘命長達80歲，但健康餘命卻只有72歲，存在八年的「不健康餘命」，這將導致失能人口攀升，可預期到了2031年，失能人口將從2021年的89萬增至120萬。因此，現今政策的主要目標之一，將是延長民眾的健康餘命，而非不健康餘命，並強調「健康老化」與「活躍老化」。

全民健保在重大醫療給付項目上，充分展現了「全民互助」的精神。如於1995年開辦之初，即納入血液透析給付，這在多數國家仍是需自費或設有名額限制的醫療補助。

另於1998年，再將罕見疾病用藥納入給付，給付亦包括台灣人研發的藥物，這是讓社會需要幫助的醫療弱勢者的援手。而2017年更給付人工電子耳項目，這項舉措如今已擴大到未滿十八歲且雙耳給付。.

針對這些挑戰，健保署正積極推動多項政策改革，包括在強化癌症與慢性病防治方面，需要多方努力。他強調，癌症及三高慢性腎病佔據全民健保總支出近一半以上的費用，「政策重點將放在強化篩檢、早期診斷、精準醫療，並藉由生活型態改變與預防保健（如888計畫）來減少不健康餘命與醫療負擔。」

為了確保財務永續性，健保署也透過政府財務責任強化、補充保險費制度改革、爭取保險費以外經費挹注等多元方案。同時，將持續精進總額制度，推動個別醫院前瞻式預算分區共管，並提升健保資源運用效率，如強化分級醫療推動、優化健保醫療資訊雲端查詢系統，以減少重複用藥及適時檢討部分負擔制度。

而在藥品供應韌性上，面對全球供應鏈變動，將不再只是籌錢買藥，更要進一步提升供應的韌性，包括積極推動學名藥政策以實現藥品多樣化，並鼓勵在地製造，例如使用國產原料藥，於藥品價格調整後在不高於原廠藥價下可再加算10%；保障必要藥品不調價，專利期過後加速國產學名藥進入市場及與原廠藥同價等，甚至獎勵生物相似藥的使用。

此外，面對醫療人力短缺問題，石崇良坦言這是全球性的挑戰，而台灣因少子化問題更加嚴峻。他以自身原為急診科醫師為例，醫療行業的高壓、長時間、24小時輪班特性，與現代人追求生活品質的趨勢背道而馳，是讓年輕學子卻步的關鍵。

減壓、數位與支付改革：打造友善醫療執業環境

面對醫療人力困境，石崇良強調，解決人力問題的第一步是「減壓」。減壓的方式包括改善護病比、門診減量，讓醫療人員有喘息空間；同時，更應鼓勵民眾強化自我健康照護能力，減少不必要就醫。

「改革醫院評鑑制度，讓醫師能選擇發展方向，不必兼顧教學、研究、服務多重壓力，也是亟需正視的課題。」不過，他也認為如今在醫療科技發展迅速下，數位轉型與自動化將是重要的解決方案，例如智慧護理記錄可利用AI生成，以簡化護理流程；導入達文西手術系統等智慧化技術，不僅能減少手術人力需求，也可縮短病人復原時間。可喜的是，全民健保在給付達文西手術後，成功帶動量大價降，進一步減輕民眾的醫療負擔。

另在支付標準調整方面，石崇良則提出「不同工、不同酬」的理念，讓醫療人力的付出能夠獲得更合理的回應。他表示，將優先提高住院護理費用，2025年已投入25億元，預計四年共計100億元，以提升護理薪資。同時，優先考量急重症、24小時、假日、夜間工作等較特定科別，給予更高的給付，例如急診手術、醫院夜間和假日生產，可獲30%加成給付等。

他更提出大膽建議，若能將醫師加班所得視同勞基法加班費免稅，以減輕稅賦壓力，提升實質所得，應該可吸引更多人從事較不受歡迎的醫療工作。石崇良直言：「這並非針對財政部門，而是基於賦稅正義與公平性的思考。」

養生之道：飛輪、泡澡，與運動放空哲學

政務官工作繁忙，在高壓的署長職位上，石崇良又是如何維持自身的健康與活力？他分享自己最愛的減壓方式便是踩飛輪，「飛輪不受時間限制，能隨時運動。」此外，即使工作再忙，他仍會至少一週運動一到二次，每次一小時，包括先熱身慢跑五到六公里。

最重要的是，在運動時會聽音樂，幫助自己徹底放空，讓腦袋不再思考工作事情，他自嘲自己是以「小白鼠」式的跑步方式來運動放空。此外，每天泡澡也是另一個很重要的減壓方式。「泡澡是享受安靜的思考時間，反思一天事務或規劃未來，與運動時完全放空不同。」而相較於運動，他對飲食並沒有特別挑剔，笑著說是抱持著「有得吃就好好的吃，沒有得吃也沒關係」的隨性態度。

身為機關首長與醫界背景，石崇良強調個人健康與活力不僅是個人需求，更是機關穩定運作的基礎。因此，積極在健保署內部倡導「健康優先」的理念，像是定期舉辦健康講座、健康檢查和員工運動會，並倡導健康飲食與適度休息，更進一步提供心理諮詢服務等，「甚至應該減少假日會議，以減輕整體工作壓力。」

面對挑戰，積極反思：突破困境心法

在人生道路上，無論工作或生活，壓力與挫折在所難免，石崇良以其自身經驗分享應對的哲學。首先，會先給自己時間整理思緒，冷靜反思，全面分析問題找出根源，不讓自己陷入焦慮情緒，並將挑戰視為學習與成長的機會；其次，在解決問題過程中，除了靠自身經驗和知識，他也特別強調協作與交流的重要性，「因為困難的突破離不開團隊支持與集體智慧。」

他堅信，積極的態度能影響周圍的人，並能快速找到突破契機。而在每次挑戰克服後，也會總結所學所感，將其轉化為未來的動力，持續向前邁進，迎接下一個新挑戰。