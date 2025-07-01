今年夏天熱翻天！小心皮膚也撐不住 肌膚問題頻傳

本文摘自<常春月刊>508期

文／郭岳潭

隨著天氣逐漸轉熱，根據醫師臨床觀察發現，夏天皮膚病較為常見的主要有4大類，包括：異位性皮膚炎、濕疹；黴菌或細菌感染，如足癬、股癬、汗斑，以及光敏感性皮膚炎、蚊蟲叮咬皮膚病。

為什麼夏天比較容易造成皮膚病發作呢？國泰綜合醫院皮膚科暨醫學美容中心主治醫師、汐止國泰綜合醫院皮膚科主治醫師楊雅棠指出，隨著夏季的來臨，皮膚科診間的情況也開始有所變化，主要原因是夏季的高溫，會讓人體容易流汗，會造成局部皮膚的潮濕和悶熱環境，從而促使某些皮膚病的發作；而汗液長時間留在皮膚表面，也會對皮膚產生刺激作用，導致皮膚出現刺激性反應，從而引發一系列免疫問題。

炎熱、流汗，異位性皮膚炎易發作

楊雅棠表示，夏季最常見的皮膚病，就是異位性皮膚炎或濕疹，無論是小朋友、還是大人，都有可能在夏季發作或惡化，許多患者抱怨異位性皮膚炎症狀在冬季有所緩解；但隨著氣溫上升，開始出現劇烈的復發，特別是在脖子、手肘、膝窩等部位，症狀更加明顯，常常出現紅腫、發癢等不適感。

異位性皮膚炎通常發生在皮膚屏障功能較弱的人身上，尤其是小朋友，由於小朋友的皮膚本來就比成人薄弱，因此當皮膚接觸到刺激物時，反應會更加強烈，異位性皮膚炎就更容易發作。除了兒童，成人也可能會發生異位性皮膚炎，這些患者往往也會合併其他過敏性疾病，如過敏性鼻炎、氣喘、過敏性結膜炎等。

楊雅棠說明，異位性皮膚炎是一種常見的慢性免疫性皮膚疾病，大部分患者通常從小就會發作，通常病灶處會形成濕疹樣的皮膚病變，例如：手肘的彎曲處、膝蓋、脖子以及臉部等典型部位，並伴隨著癢感，隨著病情進展，皮膚病灶會變得更加乾燥、脫屑，甚至增厚。

異位性皮膚炎的發作，通常是因為體質的因素，加上環境的誘因所引起，由於基因遺傳的影響，患者的免疫系統容易對外界刺激做出過度反應，當環境中的誘因存在時，如炎熱、潮濕、汗水等，皮膚的不適症狀就容易反覆發作。

預防發作方法，首重保持涼爽

楊雅棠建議，異位性皮膚炎的預防發作方法，保持環境涼爽是預防的首要措施，應該盡量避免在高溫的外部環境中長時間停留，若必須外出，應盡量避免曝曬陽光；如果需要運動，選擇室內運動會比戶外更為合適，可以減少過度曝曬與汗水的刺激，在室內運動時，記得開啟空調或冷氣，使溫度保持在較為涼爽的範圍，有助於減少異位性皮膚炎的發作。

要注意的是，如果在空調環境下，需要注意空氣的濕度，長時間在冷氣房內可能會讓皮膚過於乾燥，對異位性皮膚炎的患者來說是另一個風險，可適時塗抹清爽型的保濕乳液，能夠有效防止皮膚過乾。

此外，流汗後應該立即沖洗掉汗水並擦乾，若無法立刻沖洗，應該用濕毛巾輕輕擦拭，再用乾毛巾把汗水完全擦乾，可以防止汗液在皮膚上停留，進而減少對皮膚的刺激。

至於衣物的選擇，應穿著通風良好且能排汗的服裝，避免穿著尼龍或聚酯纖維製成的衣物，這些材料會使汗水無法有效排出，從而加重對皮膚的刺激，建議選擇純棉或運動型排汗快乾衣物，能夠幫助汗液蒸發，減少悶熱對皮膚的負擔。

物理性防曬乳，不容易刺激皮膚

楊雅棠提醒，對於異位性皮膚炎的患者來說，選擇防曬產品時需要特別注意，因為皮膚比較敏感，容易對某些成分產生過敏反應，一般來說，建議選擇無香料、無防腐劑的防曬產品，才能夠減少對皮膚的刺激。

在選擇防曬乳時，防曬產品通常根據成分，分為物理性防曬和化學性防曬，物理性防曬主要使用無機物成分，如氧化鋅和氧化鈦，通過反射紫外線來達到防曬效果，優點是較穩定，且不容易引起過敏反應，對於異位性皮膚炎的患者來說，是比較理想的選擇。

然而，物理性防曬的缺點是質地較厚，使用後容易感覺黏膩，並且塗抹後皮膚較為明顯泛白。化學性防曬的成分，通常能夠更快速被皮膚吸收，並且不會留白，但有些人可能對化學成分過敏。

除了防曬乳之外，還可以選擇物理性防曬，例如：穿防曬衣物、戴帽子或撐傘等，可以有效減少紫外線對皮膚的傷害。

皮膚黴菌感染，足癬、股癬、汗斑

夏季悶熱潮濕，黴菌或細菌的生長條件更加理想，進而引發皮膚病，常見的有黴菌感染，如香港腳、股癬或身上的汗斑，都容易在夏天發生。

楊雅棠指出，潮濕環境非常適合黴菌生長，這也是為什麼在夏天流汗多，且環境悶熱時，黴菌就容易繁殖並引起皮膚病。

俗稱「香港腳」的足癬，就是由黴菌感染所引起的皮膚病，主要發生在腳部，腳部因為常常穿著鞋子與襪子，環境較為悶熱、潮濕、不通風，恰好成為黴菌孳生的理想場所。

除了腳部，其實黴菌也常見於腹股溝和臀部，就是所謂的股癬，通常發生在大腿、臀部與肚子交界處，這些部位的皮膚會因為接觸而摩擦，容易產生潮濕的環境，尤其是在流汗時，更容易悶熱潮濕，成為黴菌生長的溫床。

五指襪，可改善香港腳

楊雅棠強調，避免皮膚長時間處於悶熱潮濕的環境中，是預防此類疾病的重要方式，腳部應該盡量保持通風與乾爽，避免長時間穿著鞋子和襪子。

研究顯示，穿著五指襪相對於一般的襪子，更有助於保持腳部乾爽，因為五指襪可以使腳趾分開，減少腳趾間的摩擦和濕氣積聚，降低腳臭和香港腳的發生。研究也發現，搭配藥物治療使用五指襪，效果遠遠優於僅擦藥而穿普通襪子。

減重、通風，防股癬發生

股癬的預防方法之一是減少體重，特別是對於肥胖者，減重可以有效減少大腿與臀部之間的摩擦，從而減少黴菌感染的機會。

此外，穿著寬鬆、通風的內衣褲，也能幫助避免感染，應避免穿著過緊、不透氣、排汗不良的衣物，減少流汗也是預防的關鍵，流汗後應盡快沖洗並擦乾，保持皮膚的乾爽。

抗黴菌洗劑，有效改善汗斑

汗斑是一種由黴菌引起的皮膚病，主要由皮屑芽孢菌所致，其實每個人體表面都存在皮屑芽孢，然而有些人的體質較為適合這種菌的生長，當這種菌過量生長時，就可能引發皮膚疾病，汗斑就是其中最常見的一種。

楊雅棠表示，汗斑通常出現於身體的前胸、後背等部位，並會形成大大小小的疹子，這些疹子上常伴有細碎的屑屑，可能呈現較深的顏色，也可能顯得比周圍皮膚淺，且通常患者不會有明顯的症狀，有時候僅會發現皮膚顏色的異常，部分病人可能會感覺到癢。

汗斑是由於皮屑芽孢菌，在潮濕悶熱的環境中過度生長所引起，容易流汗的人更容易發生，對於較輕微的情況，治療方法通常是外用藥物；但如果病灶面積較大，可能需要口服抗黴菌藥物來控制。

預防汗斑的最有效方法之一，是流汗後立即擦乾身體，保持皮膚的乾爽。此外，定期使用抗黴菌的洗劑，也能有效預防汗斑的復發，建議每星期使用2次，可以定期清除過量的皮屑芽孢菌，從而降低菌群的數量，有助於減少汗斑復發的頻率，使用洗劑時，可以停留在皮膚上數分鐘，再徹底沖洗掉，較能有效殺菌並控制病情。

汗斑、汗疹、汗皰疹，都不一樣

汗斑、汗疹及汗皰疹經常被混淆。楊雅棠指出，汗斑、汗疹及汗皰疹，實際上是不同的皮膚病，且各自具有不同的病因與表現形式。

首先，汗斑是由皮屑芽孢菌造成的黴菌感染；汗疹通常是由於高溫和潮濕引起，因為高溫環境下，汗腺容易阻塞導致汗液無法正常排出，進而引發皮膚發炎反應，產生疹子，也俗稱「痱子」或「熱疹」，較常見於小孩子；汗皰疹是一種出現在手腳部位的濕疹，外觀特徵為小水泡，其實汗皰疹與汗腺並沒有直接的關聯，而是體質性過敏反應，通常出現在手腳部位。

曬太陽起疹，小心光敏感性皮膚炎

曬太陽也是夏季常見的皮膚問題來源。楊雅棠指出，對陽光敏感的人可能會出現光敏感性皮膚炎，這類患者的皮膚對紫外線的反應較為劇烈，當暴露在紫外線下時，引發不正常的免疫反應，導致暴露的部位發生皮膚炎，如臉部、手臂和脖子上，出現癢感和紅疹，這種情況通常是在曬太陽過久後發生。

楊雅棠表示，光敏感性皮膚炎是一種相對較不常見的皮膚病，主要發生在春夏季節，皮膚炎的症狀通常在天氣轉暖，紫外線增強時變得更為嚴重，但隨著時間的推移，大約在夏季的7、8月，當皮膚逐漸適應強烈的陽光後，病情有所緩解，而冬季紫外線較少，症狀會自行消失，但每年隨著春季來臨，紫外線強度逐漸增強，症狀會再次出現。

要注意的是，光敏感性皮膚炎如果合併其他症狀，可能是自體免疫疾病的徵兆，例如：紅斑性狼瘡、皮肌炎，不僅影響皮膚，還會波及到身體的其他器官。臨床上，醫師會根據皮膚炎的分布區域、病灶顏色特徵，以及是否伴隨其他症狀，來進行鑑別診斷，必要時進行血液檢查，以排除是否存在影響其他器官的自體免疫疾病。

避免過度曝曬，勤擦防曬乳

對於光敏感性皮膚炎的患者來說，由於治療相對困難，無法完全治癒，預防和緩解病情的主要方法，就是減少陽光暴露。楊雅棠提醒，患者應盡量避免紫外線曝曬，尤其是春夏季節，或是透過每天逐步增加日曬的時間，避免突然暴露在過多紫外線下，可以減少強烈的皮膚炎反應，讓皮膚逐漸習慣紫外線的影響。

另外，光敏感性皮膚炎的患者也需要特別注意防曬，能夠大大減少皮膚炎的發生頻率，除了使用防曬乳，能夠有效阻擋紫外線，保護皮膚免受紫外線傷害，也建議搭配防曬衣物，如防紫外線衣物，可以減少皮膚直接接觸到紫外線，從而降低因為曝曬所引發的皮膚炎症反應。

如果光敏感性皮膚炎的症狀較嚴重，光是避免曝曬可能無法有效緩解病情，這時就需要使用口服藥物和外用藥膏，來幫助減輕炎症、緩解症狀，從而改善患者的皮膚狀況。

夏季小心蚊蟲叮咬

夏天還有很多與蟲咬相關的皮膚問題。楊雅棠指出，春夏交接時，各種蚊蟲的數量相對增加，也是蚊蟲最活躍的時期，再加上夏天是戶外活動最旺盛的季節，大小朋友會更頻繁外出遊玩或參加各種戶外活動，便增加了與蚊蟲接觸的機會，特別是隱翅蟲、毛毛蟲、跳蚤、小黑蚊等，所引起的皮膚疾病特別容易發生。

楊雅棠表示，蚊蟲主要出現在戶外的叢林或雜草茂密的地方，如果計劃外出，最好使用防蚊噴劑或其他防蚊產品，來減少被蚊蟲叮咬的機會。此外，穿著長袖衣物也可以有效保護皮膚免受蚊蟲叮咬的危害。

隱翅蟲、毛毛蟲，千萬別拍打

如果不幸有毛毛蟲或隱翅蟲掉在身上，楊雅棠提醒，切忌用手去拍打或用力拍死，因為隱翅蟲若在身上被拍死，釋放出來的汁液，可能會引起強烈的刺激性皮膚炎，進而使疹子變得更加嚴重。

正確的做法是，將隱翅蟲小心且輕柔地移除，避免對皮膚造成額外的傷害，毛毛蟲同樣需要小心處理，因為如果拍死在身上，纖毛可能會散播開來，並引發大範圍的過敏反應，引起所謂的毛毛蟲皮膚炎。

楊雅棠提到，毛毛蟲的纖毛可能會隨風飄散，落在身上也會引起過敏反應，即使沒有直接接觸到毛毛蟲，皮膚依然會因為接觸到纖毛而出現炎症。

戶外活動，穿著長袖衣物

預防蚊蟲咬傷引起的皮膚問題，楊雅棠建議，第一步是盡量避免暴露在蚊蟲較多的環境中，外出時應穿著長袖衣物，並保持警覺，尤其是在經過樹下或樹林等地方時，注意觀察周圍是否有蚊蟲。

此外，配戴帽子和其他防護裝備也是不錯的選擇，如果真的有昆蟲掉到身上，應小心地將其移除，避免用力拍打，減少不必要的皮膚刺激。