台北市中醫師公會陳文戎理事長：養生不求人 從趨吉避凶開始

本文摘自<常春月刊>507期

文／鍾碧芳 攝影／許宏偉

第一次參與公會選舉就順利當選台北市中醫師公會理事長，陳文戎自謙是對手讓賢及團隊的努力，自己也將秉持初衷、提升中醫在國際與社會上的地位。

其實30多年前，陳文戎並未立志要成為中醫師，「那個年代，中醫不像現在這麼受重視，多數有志向的年輕人多半會選擇西醫。」他坦言，當時只是一個「反正都是醫」的念頭，在當完兵後順利考上學士後中醫，沒想到會自此展開這段「養生修行」的路。

直到真正投身中醫，他才意外發現，原來自己家族中也有中醫「前輩」：親姑姑與爺爺都是中醫師，「有點像是冥冥之中早就註定，進入中醫領域後才發現，這條路竟然這麼合適、也這麼讓人喜歡。」

陳文戎自嘲自己是學士後中醫的老學長（第5屆畢業），而今都已經進入近40屆左右，且從原本僅有一所學校，至今已發展出五校六系；而大學中醫系的誕生，也讓正規學院派的中醫師大量增加。但他語帶無奈：「醫師愈來愈多，民眾看中醫卻沒有增加。」

在台北市都會區域，這樣的競爭壓力尤其沉重，民眾普遍要求診所要裝潢得體、服務要精緻，才能符合市民對醫療品質的高標準；但是，成本高、壓力大，醫師的狀態又該由誰來顧及？這也是他上任理事長後，極力要推動中醫價值的核心動力。

防患未然，治未病是中醫的專長

「西醫講求的是找出『病』的來源與治療方法，中醫則關心的是『人』的整體平衡。」陳文戎一語道破中醫與西醫兩者的差異。

他進一步說明，西醫擅長精準檢查和急性處置，能快速處理病灶，但若要真正遠離病痛、延長健康的時光，離不開中醫的養生調理。「現在的醫療趨勢已經在改變，從過去的『延長病床時間』，轉向『延長健康餘命』，這正是中醫長期強調的『治未病』理念。」

中醫雖然講求養生、調養，實際上是在「防病」。陳文戎認為，中醫在防病領域相對專長，這可從過去悠久的中醫理論，都強調「治未病」觀點明顯看出。而所謂的「治未病」，其實包含有三個階段：

首先是「未病先防」，亦即要在平日生活中注重生活調理，不要讓自己進入亞健康狀態，「對中醫來說，亞健康狀態已經算是進入病程了。」他指出，治未病的第一階段就應該要將養生觀念放入生活的食衣住行中，要能先洞見疾病、採取預防，降低發病的可能。

到了第二階段則為「已病防變」，也就是防微杜漸。當進入亞健康狀態時，不舒服的症狀開始出現，體質也可能悄悄改變，「此階段在現代醫學看來，還不認為有病，可能仍檢驗不出問題，但從中醫來看，身體已經出現問題了。」中醫可透過望聞問切的方式介入，提供治療與調養體質的建議；如果只是進入亞健康階段，只要多加注意積極做好健康管理，仍有機會回到健康狀態，但如果進入疾病狀態，就要積極治療，防止進一步惡化。

對於癒後，則強調 「病後防復」。疾病的發生，對身體都有一定的傷害，「在治療上，某方面來說，只能延緩病程，畢竟無論醫療做了哪些處置，對身體都是一種損傷。」而中醫不僅治療過程相對安全，癒後全方位治療與養生調理，在病癒後康復與體質修復上，更有獨特的價值。

陳文戎說，最實用的中醫養生法門，就是把這套治未病哲學融入，「不能等到檢查出紅字才開始擔心，中醫看的是整體狀態；很多病根本不是一朝一夕形成的，而是長期累積的結果。」他提醒，真正的健康維護，是在「病」還沒找上門前，就做好防範。

建設醫師心靈的第二個家

賴清德總統上任後便積極推動「健康台灣」概念，而中醫界也搭上這班車，納入「大家醫計畫」。今年3月，陳文戎正式接任台北市中醫師公會理事長，面對這個責任，他直言：「說沒壓力是騙人的。」但談到願景則語氣堅定：「我要讓台北市的中醫師不只在專業上有立足之地，也能在心靈上找到歸屬感。」

他進一步指出，目前健保制度對中醫的給付限制重重，加上市民對醫療品質要求高，醫師不僅要投入更多成本提升診所環境，還得應對龐大壓力。「我們想創造一個讓會員安心執業的環境，公會不只是一個組織，而是醫師們的『第二個家』，不管遇到法律問題、醫療糾紛，甚至是職場焦慮，都能有地方尋求幫助。」

他也強調：「改善醫師的身心健康，中醫的醫療環境自然會變好，城市和民眾的健康，也才能跟著提升。」至於對民眾，他則希望推動正確的中醫與養生觀念，「急性病看西醫，預防保健用中醫。這不是誰取代誰的問題，而是各自發揮所長，共同守護全民健康。」陳文戎最大心願，就是提升中醫的就醫率，讓「治未病」的觀念走進每個家庭。

養生不僅為了長壽，而是活得自在

「你知道嗎？現代醫學拚命延長的是病床上的日子，中醫講究的，是讓人不必躺上病床。」陳文戎說這句話時，神情堅定。而面對自己的養生之道，他也有自己的一套哲學。

例如，即便應酬再多，也會盡可能選擇蔬食，「減法生活，就是對自己最大的溫柔。」更分享獨門的保養茶：「冬天喝蜜棗烏梅潤喉茶，夏天就改成清涼的菊花薄荷茶，隨時順應身體需求調整。」他笑說，自己一向主張該保養就保養，該吃藥就吃藥，不是不吃藥才是勇者，而是懂得為自己的健康負責。如果哪天發現自己健康稍不對勁時，就會透過診所的健保中藥，依照狀況自行調理，「醫師不敢吃自己開的藥，病人怎麼敢放心呢？」

人生最高的養生哲學，是知止而後安

面對人生起落與工作壓力，陳文戎以「趨吉避凶，勞逸結合」八字箴言自勉。「年輕時想拚就拚，但到了這年紀，就該知道什麼該做、什麼不能做。」因此，他逐漸減少教學工作，放慢腳步，把更多時間留給臨床與公會事務，並堅持每周固定運動，「羽毛球是我的紓壓方法，不管再忙都要打一場；但在球場上，我一定會帶好護膝、護腰，全副武裝，不讓自己有受傷的機會。」

面對壓力與挫折，陳文戎分享自己的人生體悟：「要能夠解題，從壓力困境中看見問題、找到出口；而解題的過程，也會讓你建立起屬於自己的價值觀。」他引用薩提爾女士提出的「冰山理論」指出：透過對內在的理解與接納，看清藏在冰山下問題的本質，就不會再被挫折與情緒綁架。

他強調，過程中的體會與成長，才是最值得珍惜的，至於結果，反而不是那麼重要。他也坦言：「人生不可能沒有低潮，重要的是能不能轉換心態，重新找到目標，繼續往前走。」或許，這正是陳文戎最想傳遞的養生心法。