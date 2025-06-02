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咖啡竟能抗老防虛弱！55歲以上每天喝4杯以上可增強肌力
本文摘自<常春月刊>507期
文 丁馬
很多年過50歲的⼈，過了中午就不敢喝咖啡，有⼈擔⼼會影響睡眠，有⼈則怕骨鬆症。不過最新研究顛覆⼤家的看法：⼀項追蹤超過千名年長者、歷時7年的最新研究發現，每天喝4到6杯咖啡的長者，晚年較不易出現肌少症等虛弱症狀！
咖啡不只能提神，還可能是健康老化的祕密武器！這項刊登於《歐洲營養學期刊》的研究，是由咖啡科學資訊研究所（ISIC）資助，分析荷蘭「阿姆斯特丹縱向老化研究」（LASA）資料，追蹤超過1,100名55歲以上的長者長達7年。結果顯⽰，每⽇飲⽤4⾄6杯以上咖啡（每杯約125毫升）者，罹患虛弱症的風險顯著降低。
研究者者使⽤的是以國際公認的「弗⾥德虛弱表型」為依據，以受檢者是否出現虛弱症狀，如體重減輕、肌⼒下降、易疲憊、⾏走變慢及活動量低下作為虛弱的評斷。結果卻發現，受檢者每天規律飲⽤4⾄6杯以上咖啡，虛弱風險顯著下降。顯⽰咖啡與延緩體能退化、維持老年⽣活品質之間，存在潛在正向關聯。
咖啡為何能發揮保護⼒？研究團隊推測，咖啡富含抗氧化物與抗發炎物質，可能有助延緩老化相關的慢性發炎，並保護肌⾁免於流失。另外，近幾年也有許多研究證實咖啡可提升胰島素敏感度、穩定⾎糖，有助改善代謝功能，也可能是喝咖啡發⽣保護作⽤的原因。
研究中所謂的「虛弱」（frailty），包括肌⼒減弱、體重流失、疲勞、⾏動遲緩與⾝體活動量下降等症狀，是⾼齡族群常⾒的健康警訊；這些症狀不僅增加跌倒、住院及死亡風險，也會影響長者⾃理能⼒與⽣活品質。
雖然咖啡具有保護作⽤，但也提醒歐洲食品安全局（EFSA）的建議，健康成⼈每⽇攝取咖啡因不超過400毫克（約3⾄5杯咖啡），和這篇研究中發現的4到6杯相符，建議⼤家喝咖啡還是要在安全範圍內。
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