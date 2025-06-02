植牙、假牙 該選哪一種?

本文摘自<常春月刊>507期

文／郭岳潭

選擇植牙還是假牙，取決於個人口腔狀況與需求。植牙通常較為穩固，能像自然牙齒一樣發揮咀嚼功能，適合牙齒缺失較長時間且骨骼狀況良好的患者；假牙則是較為經濟的選擇，適用於牙齒缺失範圍較廣或骨骼不適合植牙的情況，兩者各有優缺點，建議與牙醫討論，根據自身情況選擇最適合的方案。

植牙一定比較好？那可不一定

現在很多人一旦缺牙，第一個想到的治療方式就是植牙，植牙真的比假牙更好嗎？國泰綜合醫院口腔醫學部部主任暨牙周病科主治醫師楊岳炤指出，植牙技術的普及與廣告宣傳下，植牙常常被過度神化，導致不少人對其產生過高期待，事實上，植牙只是牙科治療的其中一項工具，並不是所有問題的唯一解答。

植牙技術最初在1960年代問世時，主要是設計給全口無牙、需要全口假牙的病人使用，直到1980年代中期，才從瑞典引進美國，當時美國牙醫師開始思考，「既然植牙這麼穩定，為什麼不將它應用在局部缺牙的治療上？」從此植牙的應用範圍，才開始拓展到局部缺牙的病患。

楊岳炤認為，在選擇植牙或假牙時，其實並沒有絕對的標準答案，必須視病人的口腔健康狀況、缺牙的類型與位置、牙周穩定度、骨質條件、預算與生活需求等整體條件綜合評估。簡單來說，治療方式必須因人而異，每位病人的治療方案都是量身打造的，沒有一套固定標準適用於所有人，與其追求「哪個最好」，更重要的是「哪個最適合你」，才是臨床上最優先考量的重點。

這些情況，更適合植牙

根據美國賓州大學研究顯示，其實最適合植牙的年齡是70歲。楊岳炤說，這個結論可能讓許多人感到意外，但背後的原因很合理，因為當口腔條件無法再用傳統方式維持牙齒時，植牙才會成為一個最後且必要的選擇。

什麼情況適合植牙？楊岳炤表示，患者雙側臼齒全部缺牙，通常會先建議以活動假牙作為初步處理，需要勾掛到對側的牙齒，設計上相對複雜、體積也較大，如果病人對活動假牙使用良好、無明顯不適，可能就無需再進一步進行植牙；但若患者無法適應活動假牙，配戴感受極度不適，就會進一步評估是否適合植牙治療。

另一種情況是，患者單側臼齒缺牙，若想做傳統固定式假牙，因缺乏支撐點而無法施作，這情況植牙便成為極佳的解決方案，只要透過植牙補上其中一至兩顆牙齒，不僅能大幅提升咀嚼功能，也增加整體口腔的穩定性與舒適度，因此在臨床上常被視為提升病人口腔功能，不可或缺的選擇。

植牙新技術，一天可完成

傳統植牙可能需要多次手術，通常會先拔牙，待傷口癒合，約三至四個月後，植入人工牙根（植體）等待骨整合，需要四到六個月，才能進行假牙安裝，整個流程可能耗時達半年、甚至一年以上。

楊岳炤說明，現今植牙隨著植體材料與表面處理技術的進步，再加上採用數位化流程，從診斷、3D影像規劃到實際手術，全程由電腦導航與AI輔助，提高了精準度與安全性，也讓療程更為快速與舒適，已能達到一日植牙，即拔牙與植牙於同一天內完成，又稱為「即拔即種」。

若患者本身齒槽骨條件良好，無須事前進行大範圍的補骨或補肉手術，患者在拔牙當天，於切開牙齦的同時，將植體植入齒槽骨內，並於術中裝上臨時牙冠，完成當日的植牙程序，對患者來說不僅方便，也提升了外觀與咀嚼功能的即時性。

Box 即拔即種並非人人適用

楊岳炤表示，醫師會評估患者的口腔狀況，例如是否有急性發炎、牙周病控制是否良好、齒槽骨是否足夠，並確認能否提供足夠的初期穩定度，才能決定是否適合進行即拔即種，否則貿然施作，反而可能導致植體失敗。

植牙有風險，非人人適合

目前的植牙技術已經相當成熟，只要按部就班、確實規劃，風險都在可控制的範圍內。楊岳炤提醒，植牙手術仍有風險，像在下顎後牙區的植牙，如果位置接近下齒槽神經，有可能造成神經損傷，導致病人術後感覺麻木；上顎的話，則可能因為骨頭高度不足，需要進行鼻竇增高手術，才能讓植體穩固植入，都會稍微提高手術風險，也可能影響恢復時間。

楊岳炤強調，植牙的關鍵在於骨整合，也就是植體要能與齒槽骨牢固結合，此過程是確保植牙成功最重要的一環，為了病人安全起見，會建議拉長療程，等待骨頭或牙齦的條件更穩定再處理。

至於植牙的限制，最常見的便是骨質不足，若因長期缺牙或嚴重牙周病導致齒槽骨流失，植牙前就必須先進行補骨手術，甚至在上顎後牙區還需進行鼻竇增高術，以提供足夠的骨量支撐植體，這些手術雖能提升成功率，但也會延長整體療程與恢復期。

楊岳炤特別提到，植牙需要足夠的齒槽骨來容納植體，骨質是否充足，是能否進行植牙的關鍵因素之一。當病人的牙床條件不理想時，首先應釐清原因，例如是否罹患骨質疏鬆等系統性疾病，並透過適當的治療，來改善牙齒與骨骼的整體健康。

如果在齒槽骨骨質不足的情況下，通常必須先進行補骨手術，填充骨粉促進骨質重建，使齒槽骨的寬度、高度和穩固度，達到符合支撐植體植入的條件，創造出適合植體穩定的基礎結構。

Box植牙前，先治療牙周病

楊岳炤建議，想要進行植牙前，首先必須符合一個先決條件，牙周病一定要先控制好，根據目前的醫學文獻，導致植牙失敗的主要原因之一，就是牙周病未受到妥善控制，牙周病是植牙成功與否最重要的風險因子。

根據醫師臨床觀察發現，多數病人因為牙周病而需要拔牙，而這類病人拔牙後常常會出現骨質流失、骨頭不足的問題，因此如果要進行植牙，就必須先花時間進行骨質重建，只有當骨質條件達標後，才能安全地執行植牙手術。

楊岳炤指出，若牙周病病人有植牙需求，第一步會先進行牙周治療，將牙周狀況穩定下來後，再觀察三到六個月，等病況穩定、條件合適時，才會進一步考慮是否進行植牙手術，這樣的過程是為了提高植牙的成功率，減少手術風險。

假牙經濟實惠，缺牙優先選擇

當患者出現缺牙情況時，假牙是最常見的修復方式，一般來說，假牙安裝約在拔牙後約四到八周可完成。楊岳炤指出，假牙是缺牙時最優先的治療選擇，假牙又可分為活動式假牙、固定式假牙，活動式假牙是成本相對最低的選項，適合經濟預算有限或條件不適合植牙的患者。

固定式假牙則提供較佳的穩定性與咬合功能，當病人缺牙的兩側都有健康牙齒時，或許可以考慮使用牙橋，也就是俗稱「缺一顆，補三顆」的方式，把兩側牙齒磨小，製作成三顆相連的牙冠，這種方式就不需要植牙，也是更簡便、更經濟的做法。

這些情況，更適合假牙

楊岳炤表示，假牙在適用範圍上相對更廣泛、適應性也較高，特別是在病人口腔條件不佳、骨質不足或無法承受手術的情況下，仍然是相對安全且有效的選擇。

楊岳炤認為，在功能性方面，其實製作得好的假牙並不一定比植牙差，有時候甚至表現更好，甚至能讓患者戴著全口假牙直接啃蘋果，可見假牙並非品質不佳的選擇；反而是硬要植牙、條件不理想時，最終效果可能不如預期，治療方案並非單一選擇，而是必須依病人的實際情況量身訂做。

假牙優勢在於適用條件較廣，無需進行手術或補骨，對於高齡者或身體狀況不適合接受植牙者來說，是一種相對保守又實用的選擇，畢竟植牙屬於較為進階的外科手術，必須考量病人的整體健康狀況，包括：骨質條件、全身慢性病控制、是否有手術風險等，植牙有時甚至需要多次手術，風險與負擔相對較高，因此醫師在建議植牙前，會依照每位病人的實際狀況，審慎評估是否有必要進行這樣的治療。

不過，楊岳炤提醒，任何的牙齒治療策略還是要視個別病人的狀況而定，最關鍵的是，病人的口腔條件是否適合，必須評估缺牙的數量、位置、原有牙齒的健康狀況，甚至整體口腔結構，都是在制定治療計畫時必須考量的重點。

假牙、植牙，怎麼選？

楊岳炤認為，假牙、植牙的選擇，並沒有一套絕對的標準，而是要根據個別病人的整體條件來判斷，其中最關鍵的考量，往往還是患者能否接受某些醫療上的禁忌與限制，例如：經濟負擔、手術風險、身體狀況等，而在現實中，財務狀況往往才是決定治療方式的最大因素。

植牙則是目前較為耐用且功能接近自然牙的方式，不過相對費用較高，且需要更長的療程與骨整合時間。若條件允許，有時可於拔牙當天立即植牙，甚至在短期內裝上臨時假牙，但整體而言，植牙需等待四至六個月的骨整合時間，才能進行正式假牙的製作與使用。

如果排除經濟狀況的考量，當病人出現缺牙時，究竟該選擇假牙還是植牙？楊岳炤表示，從牙周病專科醫師的觀點來看，固定式假牙通常會比活動式假牙來得理想，因為活動式假牙需要依靠鄰近的牙齒作為支撐，久而久之，這些支撐牙齒會承受來自活動式假牙的側向壓力，容易出現被壓迫、損傷的情況；相比之下，固定式假牙支撐更穩固，也比較不容易造成鄰牙受力不均或鬆動。

此外，即使是假牙，也可能搭配植體使用。若希望進一步改善活動式假牙可能造成的問題，就可以考慮使用植牙來取代活動式假牙，植牙是將植體直接植入齒槽骨中，不會牽連到其他牙齒，也不會對鄰牙造成破壞。

楊岳炤提到，特別是全口缺牙且骨質條件不佳的患者，也可以透過植入數量較少的植體，像是All-on-4技術，在下顎或上顎各種兩根植體，作為固定點來支撐安裝全口活動式假牙，讓患者在不需要裝大量植牙的情況下，即可達到較佳的使用穩定度與咀嚼功能，又能減少需要植入的植體數量，同時兼顧使用舒適性，是許多高齡患者常見的選擇。

楊岳炤認為，假牙並不一定比植牙差，兩者各有優缺點，各有其適應症與功能性，並不能一概而論。在某些情況下，傳統假牙的效果可與植牙相當，某些植牙則能補足假牙無法達到的功能限制，至於是否選擇植牙，最關鍵的還是病人口腔的實際狀況與缺牙位置，因此，並非一體適用。

沒定期回診，小心植牙失敗

在假牙與植牙的日常維護上，楊岳炤認為，無論是假牙還是植牙，治療完成後都要養成定期回診的習慣，回診的頻率會根據病人的口腔狀況來決定，可能是每三個月一次，也可能是每六個月一次，必須由牙醫師根據檢查結果做專業評估與建議。

以假牙來說，回診時醫師會檢查假牙與自然牙的情況，評估是否有鬆動、損壞或牙齦發炎的問題，並視需要進行清潔、調整或更換。而植牙也一樣需要定期回診，特別需要注意的是，植牙的結構是利用螺絲固定，雖然植體本身通常不容易出問題，但上方假牙與植體之間的連接處，如螺絲或支台齒，久了可能因為金屬疲勞出現鬆動或滑脫，如果在日常生活中發現植牙有搖晃的感覺，不論是否到回診時間，都應立即就醫檢查，否則若拖延處理，植牙可能會因此失敗。

楊岳炤分享，臨床上，就有不少病人因工作關係長期待在國外，植牙搖晃出問題時沒時間就醫，等到下一次返台再回診，植體早已鬆脫、甚至斷裂，錯過了最佳的處理時機，千萬別以為治療完成就萬事大吉，定期回診、及時處理，才能延長植牙的使用壽命。

特別要強調的是，自然牙在出現鬆動時，仍有機會透過治療讓齒槽骨回復穩定；一旦植牙出現鬆動，就代表失敗，幾乎無法再讓骨頭重新生長並穩固植體，因為目前醫療技術尚無法在植體周圍發炎的情況下，做到完全無菌清除，清潔不完全就容易導致植體失敗。

但相對來說，若是植牙後出現問題，尤其是當植體周圍骨質破壞時，後續處理就會變得更加困難、也更難逆轉。因此，並不會將植牙視為首選，而是將當成多了一項治療選擇、一件可以靈活運用的治療工具，用來協助病人達到更好的治療結果。

Box假牙、植牙，潔牙仍不可少

楊岳炤強調，無論是自然牙、假牙，還是人工植牙，基本的清潔工作都是不可忽視的，包含：使用牙線、確實刷牙與定期洗牙等步驟。假牙包含牙橋或牙冠，其內部仍保有自然牙，依然可能發生蛀牙，必須做好牙齒清潔；而植牙本身並不會蛀牙，但因植體是植入牙齦和齒槽骨內，如果沒有做好口腔清潔，導致牙菌斑堆積，長期下來可能引發細菌感染，進而造成植體周圍炎，甚至出現植牙鬆動、脫落等嚴重後果。

維護口腔健康，才最重要

「老天爺給的，總是比人工的好。」楊岳炤強調，以牙醫師的角度來看，自然牙永遠比人工牙來得好，以牙科治療邏輯來說，年輕病人應更積極嘗試保留自然牙，例如一顆牙齒出現問題，醫師會盡可能修復、延長壽命，直到撐不了時再拔除、裝假牙，最後才會考慮植牙。

楊岳炤說明，自然牙並不是緊密嵌入齒槽骨之中，而是透過牙周韌帶「懸吊」在齒槽窩內。齒槽骨位於上下顎骨之中，是一種特殊的骨骼結構，主要功能在於支撐牙齒，並與牙齦、牙根密切連結。

事實上，齒槽骨內含有大量幹細胞，有助於骨質的再生與修復，因此只要自然牙不影響整體口腔健康與功能，許多經驗豐富、治療觀念較為保守的醫師，往往會從整體治療角度出發，優先考量盡可能保留自然牙。

楊岳炤認為，只要能在蛀牙初期就妥善補綴，就無須等到蛀牙惡化至無法挽救、非拔牙不可的地步。更令人遺憾的是，若補牙品質不佳，還可能引發牙周病，反而得不償失，與其一味追求高端的植牙技術，不如踏實地把每一顆牙齒照顧好，這才是維護口腔健康最根本、也是最重要的事，植牙不是絕對的最好，而是其中一個有用的選項，關鍵在於是否適合病人。