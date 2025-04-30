聽力好大腦老得慢 搶救聽力的好習慣

文∕李政純

根據國發會推估，今年初台灣已經邁入超高齡社會，截至2024年8月，包括 嘉義縣、台北市、南投縣、雲林縣、屏東縣、花蓮縣、基隆市等7縣市的65歲以上人口已超過20%，率先進入超高齡社會，顯示台灣高齡照護挑戰日益嚴峻，其中聽力健康預防與意識提升更是當務之急。

近年來，聽力醫學專家、耳鼻喉科團隊及相關機構積極推動聽力與失智預防的公衛工作，並呼籲政策支持與資源整合，透過定期的聽力檢查、早期發現與矯正，以及提高助聽輔具的可近性等策略，能有效在聽損初期就介入治療，延緩惡化，同時降低失智的風險。

66歲的陳洪女士在2年多前因不明原因導致聽力受損，由於聽不清楚，又沒有帶助聽器，與家人之間的溝通變得困難；貼心的小孫子總是貼近她的耳邊輕聲說話，但女兒習慣在遠處大聲喊話，語氣中也常顯出不耐煩，甚至抱怨她把電視音量開得太大。這些細節讓陳洪女士感到無奈與委屈，長期下來，母女間的互動變得緊張；隨著聽力逐漸惡化，她的孤單與疏離感與日俱增，卻無處訴說，這種無聲的焦慮讓她更加憂心。

根據國發會推估，今年初台灣已經邁入超高齡社會，截至2024年8月，包括 嘉義縣、台北市、南投縣、雲林縣、屏東縣、花蓮縣、基隆市等7縣市的65歲以上人口已超過20%，率先進入超高齡社會，顯示台灣高齡照護挑戰日益嚴峻，其中聽力健康預防與意識提升更是當務之急。

維護聽力，從日常做起

中國醫藥大學附設醫院臺北分院耳鼻喉科主任陳冠華指出，近年來，聽力醫學專家、耳鼻喉科團隊及相關機構積極推動聽力與失智預防的公衛工作，並呼籲政策支持與資源整合，透過定期的聽力檢查、早期發現與矯正，以及提高助聽輔具的可近性等策略，能有效在聽損初期就介入治療，延緩惡化，同時降低失智的風險，讓更多國人受惠於聽力健康促進，邁向更高品質的老年生活。

維護好聽力，不讓聽力提早衰退，從日常生活中做起，以下提供6方法。

❶控制音量，不讓耳朵過勞

長時間戴耳機、音量開太大聲，都會傷害內耳細胞，所以要控制音量，不要過大，避免讓耳朵過勞。建議使用耳機時的音量不超過60%，連續使用耳機不超過60分鐘。

❷避免噪音環境，保護耳朵少受傷

長時間處在工地、交通繁忙處或KTV等噪音環境中，耳朵會產生慢性傷害，慢慢侵蝕耳朵的健康。建議配戴耳塞來保護耳朵，或每工作一段時間之後，就到安靜的地方讓耳朵休息一下。

❸保持耳朵乾淨，但不要挖太勤

耳屎有保護耳道的功能，太常挖耳屎或是使用棉花棒清潔，容易刺激耳道，進而引發感染。建議如果耳朵沒有感覺不適，其實不用刻意清耳屎，有需要可請耳鼻喉科醫師幫忙清理。

❹多動腦、多聊天，也是在訓練耳朵

經常與人互動、參加社交活動，能刺激大腦語言處理區，有助延緩聽覺與認知功能退化。建議每天找時間和家人、朋友、鄰居聊天、參與各種活動、看電視、聽收音機，多訓練耳朵，不要讓耳朵生鏽。

❺控制三高，保護內耳的微血管

高血壓、高血糖、高血脂等三高超標會傷害微血管，而耳朵裡面的聽覺細胞非常仰賴血液循環供給養分。建議定期健檢，管理好慢性病，是保護聽力與大腦的重要關鍵。

❻定期做聽力檢查，提早發現問題

很多人在聽力變差的初期時沒有自覺，常常是家人先發現「你怎麼都沒聽到？」或是「電視音量越開越大聲」。建議50歲之後每年做一次聽力檢查，提早處理、避免聽力惡化。

早發現並盡早處理聽力問題

陳冠華表示，任何疾病都是預防重於治療，以下是幾項建議，供長者與照顧者參考：

❶每年定期進行聽力檢查，尤其是有耳鳴、耳悶、聽不清等早期症狀的人。

❷注意生活中是否經常重複問「你說什麼？」或「再說一次」或調高電視音量，甚至不喜愛外出，逃避社交等行為，這都可能是聽力損失的警訊。

❸鼓勵長者參加社交活動，若是因為聽力問題而減少出門社交，應主動協助配戴助聽器或安排專業評估。

❹選擇合適的助聽輔具，可諮詢耳鼻喉科醫師或聽力師，找出最適合自己的解決方案。

❺家人應給予支持與耐心，避免責備、取笑或忽略長者的聽力問題，這是建立良好溝通的基礎。

聽力檢測與助聽器介入時機

中華民國聽力師公會全國聯合會秘書長蔡鋕鑫強調，聽力檢測對特定高風險族群尤為重要，包括50 歲以上成人、長期暴露於高分貝環境（如工地、夜店、音樂愛好者），以及曾患耳疾或耳朵感染者等族群。由於聽力損失和退化是不可逆的，因此助聽器的介入時機相當關鍵，當聽力損失達30至40分貝時，已會影響日常溝通，建議輕度聽損者及早使用助聽器，以維持生活品質。

蔡鋕鑫提醒，生活中可以透過簡單方式發現聽損徵兆，若您或家人出現以下情況，就應該提高警覺：

◎看電視、講電話音量越來越大

◎常說「聽不到」、「聽不清楚」、「聽不懂」

◎在吵雜環境中溝通困難

若有上述狀況，應盡快接受專業聽力檢測，並積極採取行動，以維護聽力健康，並能預防衍生的身心影響。

聽見，不僅僅是一種能力而已，更是連結世界、維繫關係與保護大腦健康的重要關鍵，所以，從今天開始，請記得：不只是心要健康，耳朵也要有在聽。

本文摘自<常春月刊>506期