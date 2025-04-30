輔仁大學附設醫院院長黃瑞仁 生死之間的醫療哲學

文／鍾碧芳 攝影／許宏偉

黃瑞仁是心導管治療專家，過去投入雲林偏鄉醫療，積極籌畫成立心臟血管醫學中心，且曾經完成雲林第一例心導管治療，在臺大醫院雲林分院服務前後近12年時間，許多患者經診斷並治療後穩住健康，因而創下常規心導管檢查及治療零死亡率的耀眼成績，更成就了雲林高品質的醫療網，對於心臟疾病治療的技術革新，如數家珍。

「救人從來都是一場與死神拔河的競賽。」在輔仁大學附設醫院院長黃瑞仁眼中，一位真正優秀的醫師，不只要擁有高超的醫療技術，更要對生命尊重，懂得傾聽病人需求，以同理心體會他人痛苦，才能真正做到醫病雙贏。

醫者的初心，生命守門人的關鍵時刻

黃瑞仁出身於教育世家，最初並沒有立志要從醫，在醫學院四年級的一堂「醫病溝通」課程中，才真正體會到醫療不僅僅是專業技術，更是與病患之間心靈上的互動。他坦言：「那堂課讓我領悟到，醫療其實就是一種溝通的藝術，能否真誠地與病患互動，決定了一位醫生是否優秀。」這個觀念深深影響了後來的醫師生涯。

在數十年的行醫生涯中，黃瑞仁經歷過無數個生死瞬間。猶記約二十年前，一位駕訓班教練因突發急性心肌梗塞送進台大急診室時，當時正值黃瑞仁值班，在沒有家屬到場的情況下，面對病人血壓持續下降，情況危急。「那時他已經昏迷，我猶豫了片刻，但明白若不立刻施救，病人一定無法活下來。」他隨即下定決心進行搶救。經過緊急的心導管介入治療，病患雖一度因手術過程傷及股神經出現「垂足」症狀，但在團隊積極復健下，半年後順利康復，重新回到教練崗位。

另一場生死交關的搶救發生在一名藥師身上，因為冠狀動脈左主幹支完全阻塞導致休克。「當時我們完全摸不到他的脈搏，整個急診室的氣氛緊張到極點。」黃瑞仁回憶道，該病患經過將近三十次電擊急救仍命懸一線，最後在與醫療團隊共同合作下，總算找到血管、並立即進行心導管手術，終於打通了完全阻塞的左主幹支動脈，奇蹟般地挽回生命。術後，病人的心律恢復正常，宛如「颱風過境後的風平浪靜」，他特別提及這是臨床上相當罕見的「心律不整風暴」。儘管該名患者最終因癌症離世，但那次驚險的經歷至今仍提醒他：「每次急救都是對生命最大的尊重，我們必須全力以赴。」

守護心臟的技術革新

黃瑞仁是心導管治療專家，過去投入雲林偏鄉醫療，積極籌畫成立心臟血管醫學中心，且曾經完成雲林第一例心導管治療，在臺大醫院雲林分院服務前後近12年時間，許多患者經診斷並治療後穩住健康，因而創下常規心導管檢查及治療零死亡率的耀眼成績，更成就了雲林高品質的醫療網，對於心臟疾病治療的技術革新，如數家珍。

他在分享台灣心導管介入治療技術領域的發展時指出，台灣從1995年首度引進未塗藥支架，到2003年塗藥支架的問世，心導管治療技術迅速發展成熟。「未塗藥支架較硬且導管較粗，術後的再狹窄率較高；是直到塗藥支架的出現，才大幅降低了再狹窄的機率，提高治療的有效性。」尤其特別提醒：「技術的進步固然可喜，但每一次的醫療介入總是伴隨著風險，例如術後再狹窄、血管鈣化或彎曲過度時，都可能需要改用外科繞道手術解決。」

黃瑞仁自豪地表示，目前全球心導管介入治療做得最好的，就是日本與台灣，因為醫師都具備耐心及細心，不過，他也強調心導管手術畢竟是侵入性治療，仍存有一定風險。至於對於病人最常問的：「什麼情況下需要開心手術？」他以多年臨床專業提出幾個考量點：如三條血管都有複雜的狹窄病變且適合血管接合；血管嚴重鈣化；血管嚴重彎曲，預期心導管治療風險較高時；左主幹支分叉部位的狹窄病變；以及塗藥支架再狹窄，且再次處理效果不好時。

不過，隨著技術的進步，過去部分需要開刀的個案，現在也能通過心導管成功治療，黃瑞仁提及自己接觸過最年輕的急性心肌梗塞患者僅24歲，「真的要懂得預防，尤其要戒菸、飲食習慣也要改變。」

守護心臟健康從預防做起

提及台灣的心血管疾病防治現況，黃瑞仁坦言，儘管全民健保普及且就醫便利，但三高（高血壓、高血糖、高血脂）等慢性病的控制成效仍不如預期。他認為，慢性病的防治應該要從源頭做起，強調「生活型態的改變」。

「慢性病最可怕的地方就是毫無徵兆，等症狀明顯時往往已經來不及了。」黃瑞仁指出，民眾平日可採用「222原則」來定期量測血壓，並主動參與健康檢查，及早發現並控制疾病。像是每天早晚量兩次血壓，每次間隔一分鐘，要持續兩周紀錄。

而居家血壓標準為130mmHg／80mmHg，若在醫院測量標準則為140mmHg／90mmHg，至於空腹血糖嚴格標準則為低於100mg／dl、飯後血糖要小於140mg／dl、糖化血色素需小於6.0％。

除了三高之外，他也提醒國人要格外重視高尿酸與腎功能檢查的重要性，並強調慢性病照護關鍵在於民眾要扮演好自己健康管理的角色，定期追蹤測量，才能確保得到良好的控制。

總統賴清德上任後，在打造國家希望願景中，提出「三高防治888計畫」，黃瑞仁十分認同：「這個概念是要求80％的民眾需知道自己三高的健康狀態；80％的患者能接受醫療團隊的專業照護；並有80％的患者達成治療目標。」他進一步解釋，「這不僅是一個數字，更是一種理念，提醒我們必須積極地投入自我健康管理。」

以愛與專業打造醫療典範

2022年7月底，黃瑞仁從台大醫院雲林分院院長任期屆滿返回總院，2023年8月1日接任輔大醫院院長。

輔大醫院秉持著天主教教會醫療精神，特別重視「關懷弱勢」和「醫療傳愛」的使命。黃瑞仁特別引用已故單國璽樞機主教的期許，強調要讓輔大醫院成為一所「有愛心、有靈魂的醫院」。

至於在醫療專業上，他則認為雙北地區人才濟濟，輔大醫院擁有許多具潛力的特色醫療，目前正積極推動骨科運動醫學中心，成為許多國家級運動員如郭婞淳等人的重要醫療後盾，期能幫助國家隊運動員能重返競技場。他提及，有別於其他醫院，輔大醫院的運動醫學中心是由「骨科醫師」主導，並且更積極派遣年輕醫師前往國際頂尖的運動醫學中心-紐約Hospital for Special Surgery進修，強化專業醫療知識。

此外，在心臟復健暨肺復原治療、消化醫學中心、聖路加健康管理中心，以及複雜冠狀動脈介入治療等領域，輔大醫院也頗具特色。「在心血管介入治療方面，我們擁有17位心臟內科、3位心臟外科及1位小兒心臟科專任主治醫師團隊，能處理複雜的冠狀動脈及心臟、周邊血管疾病。輔大醫院也已於2024年1月通過衛福部評定，成為重度級急救責任醫院，提供全年無休的急性心肌梗塞、腦中風和重大外傷醫療服務。」他更期許未來能在主動脈剝離等危重疾病救治上，提供更完善的服務。

黃瑞仁還以「胡椒鹽管理」來形容醫院的治理方針，即要在醫療服務（服）、醫學教育（教）與臨床研究（研）間做到完美融合，並在行有餘力時投入醫院管理，使醫院能夠穩健且持續地發展。提及輔大醫院的未來時，他充滿自信：「我們的目標非常清楚，就是將輔大醫院打造成一所頂尖的醫學中心，不僅在醫療服務上做到最好，也培養具備人文素養與專業能力的醫療人才。」期待能透過持續的研究創新，滿足社會對健康的需求。

以身作則的養生之道

在繁忙的公務之餘，黃瑞仁仍堅持運動與飲食節制，從散步、高爾夫，到最近在兒子的建議下，積極投入健身房鍛鍊。他笑著說：「健康必須落實在日常生活中，否則再多的理念也只是口號。」對於好友餐敘，也有自己獨特的應對策略：「每次聚餐我都會主動打包兩道菜，既不浪費，也能避免吃得過多。」

面對工作上的挫折與壓力，身為基督徒的黃瑞仁坦言，信仰給了他很大的力量。他笑稱當時選擇決定來輔大醫院，便是抱著接受挑戰的心態，並認為上帝賦予自己具耐心及正面思考的特質，能夠在看待事情觀點上，更為正向。

他分享自己經常引用聖嚴法師的「面對它、接受它、處理它、放下它」這四句箴言，相信「人生如果一帆風順，生命就不會精彩」，要以正向態度面對生命中各種壓力與挑戰。同時鼓勵大家要在逆境中尋求向上的機會，「所謂危機就是轉機」，並堅信唯有正面思考，才能迎向更好的未來，也期許所有醫療服務人員都能運用自己的智慧與能力來幫助他人。

回顧自己一路走來的從醫之路，黃瑞仁說：「醫療的本質就是服務與溝通。」他期盼未來輔大醫院能持續在醫療技術、人文精神方面齊頭並進，讓每位病患都能真切感受到醫療所帶來的溫暖與希望，落實醫療傳愛的使命。

本文摘自<常春月刊>506期