預防醫學的代表性保健食品「桑黃」 預防勝於治療 為健康戴上安全帽

記者 鍾碧芳

桑黃的藥用歷史非常悠久，最早記載於2000多年前中國最古老的藥學專著《神農本草經》，歷代的醫籍有諸多記載，例如明朝李時珍所著《本草綱目》也提到其保健功效。1968年日本學者Ikekawa等人及Shibata等人分別發表了桑黃卓越的抗腫瘤功效，在比較十多種菇蕈類對癌細胞的抑制作用，桑黃的腫瘤抑制率高達96.7%，是最高的。

1993年韓國政府更批准桑黃菌絲體作為抗癌的輔助藥品。桑黃做為保健食品風靡日

本及韓國數十年，近20年中國大陸及台灣才推廣桑黃保健。由藥用真菌靈芝、牛樟芝及桑黃等藥用真菌的拉丁學名命名人吳聲華博士發起的國際合作研究，在2012年發表，證實真正的桑樹桑黃是個新種，後續的研究於2016年發表桑黃為新屬：桑黃屬 (Sanghuangporus)，桑樹桑黃的學名因此定為 Sanghuangporus sanghuang。

桑黃有非常廣泛的保健功效

吳聲華表示，桑黃有極廣泛的保健功效，國際研究發現，其在抗氧化、抗發炎、護肝、防癌、抗癌、延緩失智、抗衰老、舒眠、鎮痛、預防骨質疏鬆、增強免疫力、免疫調節（濕疹、慢性鼻炎等）、護腎、緩解痛風、降血脂、降血糖、增強肌力及護眼等方面具有功效。在皮膚保養也有美白、緊緻、抗發炎、抑菌等作用。在眾多的保健食品類中，桑黃具有相對極廣泛的保健功效，並且性質溫和，具有全方位健康照護的概念。

吳聲華說明，桑黃是日常保健及預防醫學的概念，是健康鞏固的概念，也是病症輔助治療的概念！服用桑黃後，不少人反映睡眠品質改善、精神與體力提升、血糖血脂穩定等，研究也證實其護肝能力出眾。不少人更察覺到濕疹、過敏及慢性鼻炎症狀減輕，感冒的機率降低。中、日、韓等國將桑黃推廣為癌症患者的輔助保健食品。

桑黃是天然保健食品，含有多酚類、黃酮類、多醣體、萜類、呋喃類等數百種天然化合物，具有多種的保健功效，成分間的協同作用更能發揮加乘效果。吳聲華提到桑黃保健的特質類似中藥及植物藥，作用著重於養生調理及預防醫學，與西藥單一成分迅速且專一的效果有所不同；他認為服用桑黃對健康的助益，是一場持續而深入的人生馬拉松，而非僅是短暫的健康競賽。

上醫治未病，預防是關鍵

《黃帝內經》指出「上醫治未病，中醫治欲病，下醫治已病」，就是預防勝於治療的概念。能改善健康狀況的保健食品，就能預先維護健康。經歷全球性的疫情挑戰後，預防醫學愈加受到重視，研究指出治療疾病的成本約為預防疾病的13倍，預防醫學是今後醫學研究的重要項目。

圖片來源：吳聲華博士提供

吳聲華指出，桑黃因其廣泛的保健功能以及溫和的性質，將成為現代預防醫學的重要保健食品，更是未來健康促進與醫學研究值得關注的焦點。

【諮詢專家：吳聲華博士，為藥用真菌靈芝、牛樟芝及桑黃等藥用真菌的拉丁學名命名人，曾任國際真菌學術期刊Fungal Science總編輯，中華民國真菌學會理事長，亞洲真菌學大會主席】

本文摘自<常春月刊>506期