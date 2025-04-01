眨眼是預防乾眼症的關鍵

本文摘自<常春月刊>505期

文 李政純

眼睛乾乾澀澀的，眼皮常感到緊繃沉重，甚至是眼睛老是感覺很疲勞，不自主的流眼淚，很有可能就是乾眼症在作祟；過去大多數的人都以為乾眼症是老年人的疾病，但其實空氣污染，還有3C產品的盛行，都降低了乾眼症的好發年齡。

根據統計，全球乾眼症的盛行率為11.59%，不同地區的統計資料從5%到50%不等。全球大約有9億人口患有乾眼症，老年人較年輕人多、女性多於男性，但近年來由於大多數人，尤其是年輕族群近距離用眼的時間增加，加上隱形眼鏡的廣泛使用，造成臨床上年輕的乾眼症患者越來越常見。

在台灣，根據健保署的統計資料顯示，乾眼症發生率每年以10％的速度成長，近20年來，每年新增患者人數從38萬人上升至70萬人；台灣乾眼症盛行率達33％左右，簡單來說，每3個人就有1人是乾眼症患者，推估約有700萬人飽受乾眼所苦。

造成乾眼症原因多

萬芳醫院眼科主治醫師吳建良指出，乾眼症主要就是淚水的分泌量減少或是品質不好，進而造成眼球表面的損傷，時間久了，就會引起發炎狀況。淚液分泌量不足，可能是因年齡增長、荷爾蒙變化，例如更年期婦女、自體免疫疾病如乾燥症，或是藥物的影響等，導致淚腺分泌淚液的量降低。

另外一個原因是淚液過度蒸發，可能因長時間使用3C產品又沒有適時眨眼、空氣污染、長時間配戴隱形眼鏡，特別是軟式隱形眼鏡、長期待在濕度較低的空調環境中，這些狀況都可能會加速淚液過度蒸發。有些人的淚液中的脂質層發生異常，例如眼瞼炎或是瞼板腺功能障礙，淚水中缺乏油脂層，無法有效減少水分蒸發，就會導致眼睛乾燥。

還有些患者是眼表發炎或顏面神經異常，像是角結膜炎或神經傳導異常，都可能影響到淚液的分泌或是眼瞼的閉合不全，可能會加重乾眼症狀。有些藥物也會造成乾眼症，口服藥物例如抗組織胺、降血壓藥、抗憂鬱藥物，或是青光眼患者長期點降眼壓藥水也可能造成乾眼症。

何謂瞼板腺功能障礙？

瞼板腺功能障礙與年齡增長或是眼瞼反覆發炎有關。瞼板腺功能障礙常見特徵為終末導管的阻塞和瞼板腺分泌物質或量的改變，使得淚膜喪失油脂，淚水容易揮發，眼表失去潤滑效果，引起眼部刺激發炎症狀及乾眼症。瞼板腺可分泌瞼脂，開口於眼瞼緣之睫毛根部附近。眨眼可幫助瞼脂的排出，因此不正確的眨眼，像是眨眼頻率下降或是不完全眨眼等，都可能導致瞼板腺分泌量下降或是阻塞；瞼板腺功能障礙初期時，會造成瞼板腺擴大或扭曲變形，而後期則造成瞼板腺萎縮且缺失。

乾眼症狀居然會流淚

吳建良表示，乾眼症的症狀不只是眼睛乾澀、視力不良或模糊而已，很多乾眼症患者甚至會不自主的流眼淚，就會覺得很奇怪，乾眼症不是缺淚水，怎麼反而淚眼汪汪的眼淚直流？這是因為患者的眼球表面淚液層質量不好，導致淚膜不穩定，因為淚水基礎分泌不足造成角膜乾燥，反而會刺激淚腺，進而分泌大量反射性的淚水；尤其是在乾眼症初期，特別容易發生泛淚、流淚或溢淚等的狀況。

同時由於淚膜不穩定的關係，導致角膜平滑性受到破壞，容易造成眼瞼緣和結膜充血，甚至產生新生血管，導致眼睛有紅腫、搔癢、燒灼和刺痛感或異物感，所以，很多患者都是因為眼睛紅或是有異物感而來求醫的。

不及早治療，最嚴重恐失明

吳建良提醒，乾眼症若是沒有及早治療，可能會引起反覆性的眼表面發炎，角膜上皮細胞產生點狀發炎或是破皮，容易合併微生物或細菌感染，就是所謂的角膜潰瘍，反覆的角膜潰瘍會使角膜變薄，甚至進一步形成角膜穿孔，角膜穿孔嚴重時可能導致失明，需要進行緊急修補或角膜移植手術，還好乾眼症引發角膜穿孔的狀況臨床上較少見，通常發生於免疫系統有問題或是神經較不敏感的糖尿病患者身上。

什麼是電腦視覺症候群？

吳建良進一步說明，過去傳統的乾眼症患者多是老人家，特別是停經後的婦女，因為荷爾蒙改變的關係，最容易會有乾眼症；但隨著時代的變遷，因為3C品產的普及，大家使用電腦、手機、平板等的使用量非常大，所以造成乾眼症的比例也很高。

使用電腦時，眼睛往往會專注盯著螢幕，導致眨眼次數大幅減少，當長時間未眨眼時，淚水無法均勻分布於眼球表面，進而影響眼睛的滋潤與保護，久而久之可能引發乾眼症狀。這種現象被稱為「電腦視覺症候群」（Computer Vision Syndrome, CVS），在早期也被稱作「終端機症候群」。由於「終端機」一詞較為老舊，可能年輕一代較少聽聞，但其本質仍指因長時間使用數位螢幕設備所引發的視覺疲勞與不適症狀。

簡單來說，電腦視覺症候群是由於長時間又專注情況下，使用電腦、手機、平板等數位設備，導致眼睛疲勞及不適的綜合症狀。症狀包括眼部乾澀、疲勞、灼熱感、刺痛、畏光、視力模糊或短暫性視力變化；眼周可能感覺緊繃、頭痛、頸部或肩膀痠痛；更嚴重一點的，注意力下降、眨眼次數減少，甚至長時間閱讀會發生困難等狀況。

正確眨眼能預防乾眼症

前面提到，就是因為長時間盯著3C設備，導致眨眼次數大幅降低，進而引發乾眼症；但有些患者會說他都有眨眼，為什麼還是罹患了乾眼症呢？吳建良進一步解釋，其實很多人眨眼都只眨了一半，沒有眨完全，做錯了，當然沒有效果；當我們眨眼只眨一半，眼睛沒有完全緊閉後在張開眼，如此一來，淚水的分布就不平均，長久下來，就容易有乾眼症，現在也可透過儀器來分析患者有無正確眨眼。

吳建良指出，正確眨眼應該是把眼睛完全閉上後，再將眼睛開張，才會讓淚膜充滿濕潤且淚水分布均勻，若淚膜破裂且淚液分布不均，就像是下大雨時，車子檔風玻璃雨刷沒有刷完全，只刷了一半，駕駛的視線就會感覺模糊不清。因此，學會正確眨眼是預防乾眼症的關鍵之一，視力品質也才會良好。

吳建良教上班族一個簡單的小撇步，每次按下ENTER鍵時，就刻意眨眼一次，這樣一來，在一整天的工作過程中，眨眼次數自然增加許多，有助於保持眼睛濕潤，降低乾眼症的發生機率。

治療法依病況而不同

吳建良指出，輕微的乾眼症，透過補充眼藥水和人工淚液，多半可以舒緩不適症狀。吳建良表示，人工淚液有分有防腐劑和無防腐劑的兩種，當一天需要點4次以上時，會建議使用無防腐劑單之劑型的產品，而且要在一天使用完畢並丟棄，才會不會孳生細菌以及避免感染。

若是屬於比較嚴重的乾眼症，或是合併免疫系統問題，例如乾燥症、類風溼性關節炎或紅斑性狼倉等自體免疫疾病，就要先把疾病控制好；另外，有些藥物也容易引發乾眼症，還有眼皮問題如神經麻痺導致眼睛閉不緊，都要針對病因去做治療。

若點了人工淚液還是無法舒緩時，可以透過把眼睛排小孔塞住，也就是淚點用淚管塞塞住，除了讓淚水不易流失之外，還能讓眼睛保濕；另外，也會用一些免疫調節藥物來刺激淚水分泌，或消炎類固醇藥物在急性期時來使用。對於角膜潰瘍嚴重的患者，有時會以自體血清眼藥水或搭配治療型的例如羊膜隱形眼鏡等，都皆屬於較為乾眼重症的治療。

多數患者為綜合型乾眼症

吳建良說明，淚水是由三層結構所組成，包括油脂層（最外層），與空氣接觸，功能是減少淚水蒸發；水液層（中間層），占比最多，主要負責滋潤眼球；黏液層（最內層），功能幫助淚水均勻分布，提高穩定性。這三層結構就像三明治一般，若其中任何一層異常，例如水分或油脂分泌過少或品質不佳，都可能導致乾眼症。

年長者或眼瞼疾病患者可能因瞼板腺功能障礙導致油脂分泌異常，進而影響淚水品質，引發乾眼症；此類患者可透過脈衝光或熱脈動治療，透過加熱與按摩疏通油脂腺，恢復瞼板腺功能正常功能。

由於許多患者同時缺油又缺水，現在已有雙效眼藥水，能同時補充淚水與油脂；此外，國外也研發出噴鼻式藥水，透過刺激淚腺分泌來改善乾眼症狀，為患者提供更多治療選擇。

預防乾眼症這樣做

乾眼症與高血壓、糖尿病一樣，屬於慢性疾病，雖無法完全根治，但透過良好控制，可以與之和平共處。

吳建良特別提醒，某些環境因素會加重乾眼症狀，例如計程車司機因為長時間處於空調或冷暖氣環境，會加速淚液蒸發；疫情期間或冬季佩戴口罩時，由於熱氣往上吹拂眼睛，也可能影響淚膜穩定性，加劇乾燥感。

為了減少乾眼不適，可從生活習慣與環境調整入手，包括：

1.保持空氣濕潤：若室內使用暖氣，可放杯水或使用加濕器，維持適當濕度。

2.減少用眼時間：避免長時間盯著螢幕，適時休息（可採20-20-20 原則，每20分鐘，休息20秒鐘，看20呎也就是看遠方大約6公尺以外的東西）。

3.熱敷眼周：促進眼部血液循環，幫助瞼板腺分泌油脂，維持淚膜穩定。

4.保持眼部清潔：特別是有瞼板腺功能障礙（MGD）的患者，可定期清潔眼瞼。

5.早睡與均衡飲食：充足睡眠與良好營養（如Omega-3）有助於改善乾眼狀況。

透過這些日常保養與環境調整，多管齊下控制乾眼症狀，不僅能減少不適症狀，還能預防疾病進一步惡化與復發。