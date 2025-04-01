春雷轟轟作響…春天就是養肝天 該吃什麼好呢？

本文摘自<常春月刊>505期

文∕陳大樂

中醫認為，春天正是調肝理氣最佳季節，適合走出戶外、做各種舒緩形體的活動，飲食可多吃有助升發及綠色的食物，可幫助冬天多餘的寒氣及濕氣等廢物排出體外。

中國古代醫家在漫長的生活實踐中，逐漸體會到人體的健康與大自然變化有非常密切的關係。大自然的所有生物都會去適應四時的變化，而有不同的行為，而人類若也能順應大自然的變化，適時養生，就能避免疾病的發生。

康寧醫院營養師陳詩婷指出，春季有六個節氣，從春天的第一天「立春」開始，接下來有準備耕種的「雨水」、春雷起而震驚萬物的「驚蟄」、晝夜均分的「春分」、東南風吹起的「清明」，以及提醒農民時雨將降的「穀雨」六個節氣，都在提醒我們，人體的陽氣正是復甦之時。

其中，春季與木氣相應，臟腑對應於肝，故春天是調肝理氣以及凈化調養身體的最佳季節，最適合走出戶外，吸收新鮮的空氣，保持身心順暢，把多餘的寒氣及濕氣等累積的廢物驅出體外，才是春季養生的基本法則。

有沒有覺得到了春天，人就容易發懶？做什麼都提不起勁？這是所謂的「春睏」。

陳詩婷解釋，春睏是人體自然的調節反應，因為經歷過嚴寒的冬季後，身體處在營養素缺乏的狀態。緊接春天來臨，血液循環和新陳代謝速度加快，身體耗氧量增加，很容易讓人感到懶洋洋，好像怎麼睡都睡不飽。只要順應時節變化，掌握以下養肝的原則，補充均衡的營養，有助擺脫疲勞感。

❶飲食清淡平和

冬天寒冷，人體本就容易攝取高油的食物，以達到禦寒的作用，再加上過年期間大魚大肉，身體容易累積較多脂肪及溼氣；故在春天來臨之時，首重飲食清淡，補充新鮮的蔬果，尤其是綠色的蔬果，含有豐富的維生素、植化素跟纖維素，可以幫助肝臟代謝多餘的脂肪跟毒素；同時要避免高熱量及辛辣食物的攝取，藉以改善脾胃積聚狀況。

❷補充綠色的蔬果

春天對應的五色為綠色，而綠色正好是養肝的好食物，可選擇當季的綠花椰菜、油菜、菠菜、綠豆芽、地瓜葉、秋葵、莧菜、大陸妹、青花菜、奇異果、青椒、蘆筍、芭樂、綠茶、香菜、芹菜、蔥等，這類食物能促進身體代謝，幫助肝臟排毒。

陳詩婷說，春季的當季蔬菜，確實與護肝有關係，譬如花椰菜有豐富的硫化物，可以幫助肝臟排毒，而蘆筍則含有穀胱甘肽、胡蘿蔔素等，有助抗氧化，提升肝臟解毒的能力。

❸吃些有助發散的食物

春季陽氣升發，人體的陽氣也處在升發的階段，此時若能吃點幫助發散的食物，像是蔥、韭菜、香菜、芥菜這些綠色，又帶發散性質的食物最適合；其他養陽的食物，如薑、蒜類、胡椒、肉桂、薑黃，也都很適合春天食用。

陳詩婷更說，常在印度料理中使用的薑黃，剛好入肝跟心包經，中醫認為具有活血化瘀、走竄行氣的作用；營養學的研究也發現，薑黃素可以促進肝臟分泌膽汁，能幫助解酒；在急性肝損傷的小鼠實驗中，也發現能夠幫助肝臟細胞的再生，故每天吃點薑黃，有不錯的護肝作用。

❹少酸多甘

春天養肝要吃一點酸味食物。唐代醫家孫思邈說：「省酸增甘，以養脾氣。」是指春天要適量吃酸味的食物，因為酸入肝，吃少量的酸可以幫助肝氣的升發，可是不能過度，以免肝氣過旺，影響其他臟腑的平衡，最好採取少酸多甘，避免食用大量的檸檬、果醋、酸梅等酸味的食物。

另外，要吃點微甜的食物，因為五行中「土生木」，土屬脾主甘，多甘養脾可輔助肝臟機能。陳詩婷表示，這裡指的微甜，並不是糕點、甜食、甜飲等精緻醣類，而是指五穀雜糧類，像是小米、胚芽米、燕麥、糙米、黑米這類細嚼慢嚥帶有甜味的主食，可以達到健脾的作用，從而幫助肝氣的升發。

❺吃帶有苦味的食物

《食養道歌》記錄：「春季宜苦、夏季多醋、秋季宜鹹、冬季多油」的飲食原則，是有道理的。陳詩婷說，在營養學看來，帶苦味的蔬菜，多含有芥子油苷（硫代配糖體）、有機鹼、多酚等營養成分，這類營養素都可以幫助代謝身體的脂肪，重建腸胃的機能，譬如苦瓜、芥蘭菜、芥菜、萵苣、A菜等，都很符合春天養肝的飲食原則。

❻吃些乾果類

乾果類也是屬於微甘的食材，有助脾胃的養護，像是紅棗、枸杞、桂圓、核桃、腰果、杏仁、蓮子、百合等，不僅能顧護脾胃、養血補肝，還能潤肺生津。陳詩婷分享，特別是枸杞，自古以來，被用來滋補肝腎、益精明目等之上藥；現代科學也發現，枸杞對於黃斑部病變、保肝、降壓以及抗衰老，都有很好的改善作用。

枸杞怎麼吃？生吃、泡茶、入菜都可以，但因為枸杞甜味高，每日建議不要超過20顆，且購買時要注意，不要買有刺鼻硫磺味、顏色過度鮮豔的，選擇暗橘色枸杞，同時有檢驗報告的較放心。

❼多喝水

春天氣候容易乾燥，多補充水分，可以幫助血液循環、促進新陳代謝，同時能夠讓毒素儘快排出體外；另外，泡菊花茶、熬米湯、蒸蘋果等，也是很適合春季補水的食療方。

❽少吃生冷、不好消化的食物

生冷跟太黏性的食物容易傷害脾胃，要是在春天陽氣升發之際，過量食用生冷的食物，像是冰品、冷飲等比體溫還低的食物，或是過量食用糯米、乳酪、起士等黏膩的食物，就容易傷害肝氣升發的過程，導致接下來的夏天，容易得到寒性的病症，像是手腳容易冰冷、容易感冒、疲倦、經期不順、拉肚子、便秘、過敏性鼻炎等狀況。

再次提醒，春天飲食最重要的原則是清淡、多綠色蔬果，以攝取足夠的纖維質、維生素、礦物質、植化素等，來加速肝臟排毒的功能。所以，食物烹調的方式，也應力求簡單，以涼拌、蒸、煮、炒、燉等，取代煎、烤、油炸等烹調方法為佳。

３生活習慣有助養肝

❶保持心情舒暢

肝氣升發時，不要太常生氣，否則容易傷肝。

❷保持良好睡眠習慣

肝屬木，木易生火，若沒有養好肝，就容易上火；晚上11點至凌晨3點這段時間，是人的膽經與肝經運行時間，此時熟睡有助肝膽經的新陳代謝，建議晚上11點前就寢，不要熬夜而損害陽氣。

❸每天適當運動

中醫認為，肝主筋，所以春季鍛練筋骨，有助肝臟的健康；建議早晨起床後，進行室外運動，譬如快走、打太極拳、瑜伽、騎腳踏車等運動，趁著陽氣漸漸甦醒時鍛練，更有助於陽氣的升發。