淨化空氣遠離污染危害 醫師盤點淨化空氣8招

本文摘自<常春月刊>505期

文 郭岳潭

根據世界衛生組織統計，自2012年以來，全球每年約有700萬人因空氣污染相關疾病喪生。PM2.5細懸浮微粒已被國際癌症研究機構（IARC）列為一級致癌物，研究顯示，空氣中PM2.5的平均濃度越高，罹患肺癌等疾病的風險也隨之增加。

中醫師周宗翰認為，對抗空氣污染的關鍵，首先應遠離污染源。現代人平均80～90%的時間待在室內，不論是居家、辦公、學校或商場，室內空氣污染的風險往往比室外更高；研究顯示，室內污染物濃度可能比室外高出2至5倍，甚至在密閉環境中更加嚴重。因此，提供8招淨化空氣、遠離污染危害的方法，有助於提升居家與工作環境的空氣品質，守護健康。

❶室內擺放空氣淨化植物

根據美國NASA的研究顯示，使用室內植物是淨化空氣自然且有效的方法，不僅能夠過濾有害物質，如苯類、甲醛、二氧化碳等，並能釋放氧氣和水蒸氣，改善室內空氣品質，有助於調節室內的濕度，能對抗室內污染，為居住者提供更清新的環境，對於改善呼吸道健康、減少過敏反應、提高免疫力等方面也有顯著的幫助。

吊蘭、常春藤和虎尾蘭被公認為最有效的空氣淨化植物之一。吊蘭能有效過濾甲醛、苯類及其他揮發性有機化合物（VOCs），有助於降低室內污染物濃度。常春藤具備強大的吸附能力，能吸收甲醛、苯類和二氧化碳等有害氣體，改善空氣品質。而虎尾蘭不僅能在夜間持續釋放氧氣，提升室內含氧量，還能幫助改善睡眠品質，為居家環境提供更健康的空氣。

為了讓室內植物發揮最佳的空氣淨化效果，建議維持適宜的生長環境，並定期擦拭葉片，去除灰塵可幫助植物更有效吸收有害物質並釋放氧氣。此外，避免盆內積水，因為長時間積水容易導致根部腐爛，並可能孳生細菌或黴菌，不僅影響植物健康，還可能降低空氣品質。因此，適時澆水、確保良好排水，才能讓植物在健康狀態下發揮淨化作用。

❷保持室內通風

當空氣流通不暢時，室內二氧化碳、揮發性有機化合物（VOCs）等有害物質，會對居住者的健康造成負面影響，適當的通風可以幫助清除這些污染物，並為室內引入新鮮空氣，從而保持健康的室內環境。

根據美國環境保護局的研究指出，良好的室內通風能顯著降低室內污染物濃度，特別是在密閉的空間中，通風可以有效地減少二氧化碳、煙霧及其他有害氣體的積累。此外，定期通風有助於減少潮濕、防止黴菌和細菌的孳生，對於呼吸道敏感族群而言特別重要。

根據《環境健康視角》期刊研究也顯示，定期打開窗戶或使用排氣扇，能夠讓室內空氣中的污染物被排出，有助於降低室內過敏原濃度，從而減輕過敏和氣喘患者的症狀，開窗通風可使室內PM2.5濃度降低約30%，有效減少過敏原的累積。

❸霧霾天氣少開窗

在霧霾天氣下，確實應該減少開窗，這是為了防止外部的有害物質和污染物進入室內，從而影響室內空氣品質，如果不得不開窗，最好選擇在霧霾較輕的時段開窗，並進行短時間通風。

霧霾通常由於空氣中的細懸浮微粒PM2.5，以及二氧化硫、一氧化氮等有害氣體濃度過高所造成，這些微小的污染物對人體健康有極大的威脅，尤其是對呼吸系統、心血管系統以及過敏症狀的患者。

根據環境部建議，當空氣品質指標（AQI）達到危險或有害水平時，應該避免開窗，尤其是長時間打開窗戶，以免讓霧霾進入室內，霧霾中的細懸浮微粒可以輕易地進入肺部，並可能引發呼吸道疾病、氣喘、過敏等問題。

當AQI達到不健康（151～200）以上的水平時，空氣中的有害物質如PM2.5、臭氧、氮氧化物等濃度，已經對健康造成威脅，尤其是對呼吸系統或心血管系統較為脆弱的人群，如兒童、老人及慢性病患者，應該避免長時間暴露在戶外，並且減少劇烈運動或戶外活動。

在非常不健康（201～300）和危險（300以上）的狀況下，應盡量避免戶外活動，並考慮待在室內，特別是如果沒有空氣清淨設備的話，可以關閉窗戶，減少外界污染物進入室內的風險。

❹使用空氣清淨機

使用空氣清淨機是高效且便利的改善室內空氣品質方式，特別是在都市環境中，空氣污染問題日益嚴重。許多研究指出，空氣清淨機可以有效過濾空氣中的有害物質，包括：灰塵、花粉、黴菌孢子、細菌、煙霧及揮發性有機化合物（VOCs），從而降低室內空氣污染，改善呼吸健康。

根據美國心臟協會研究顯示，空氣清淨機能顯著降低室內細懸浮微粒PM2.5的濃度，對於有氣喘、過敏或其他呼吸道疾病的患者尤其重要，特別建議選擇具有高效能的HEPA濾網，能夠過濾99.97%的微小粒子，甚至達到0.3微米，對細菌和病毒也有一定的過濾作用。此外，空氣清淨機搭載活性碳濾網，也能夠吸附空氣中的有害氣體，如甲醛、苯類、氨等，進一步提升空氣品質。

當空氣污染嚴重時，建議全天運轉空氣清淨機，或至少在空污高峰時段（如上午與傍晚）啟動，每次運行至少1小時，以確保空氣得到有效淨化。此外，選擇具高效濾網（HEPA）的清淨機，並定期更換濾網，可進一步提升淨化效果，維持室內良好的空氣品質。

Box常見的室內過敏原有哪些？

包括塵蟎、花粉、黴菌孢子和動物皮屑等，通常會在室內空氣中浮動，研究發現，使用空氣清淨機後，室內的過敏原濃度顯著降低，避免過敏原被吸入呼吸道、刺激免疫系統，並有效改善鼻塞、打噴嚏、眼睛癢或咳嗽等過敏症狀。

❺避免炒、煎、炸烹飪方法

傳統烹飪方式往往使用大量油脂，透過高溫炒、煎、炸等過程，不僅產生大量油煙，還會釋放揮發性有機化合物（VOCs）、一氧化碳、氮氧化物及細懸浮微粒（PM2.5）。這些污染物不僅影響空氣品質，長期暴露甚至可能對健康造成危害。

根據《環境科學與技術》期刊的研究指出，烹飪過程特別是煎炸時，會釋放大量微粒物質與有毒氣體，這些有害物質進入空氣後，會降低室內空氣品質，長期暴露可能增加罹患呼吸道疾病、心血管疾病及癌症的風險，尤其是在空間狹小、通風不良的廚房內，污染物更容易累積，對健康造成更大威脅。

此外，烹飪過程釋放的微粒物質可能對家中成員的呼吸系統造成長期影響。研究顯示，油煙中的PM2.5顆粒能深入肺部，誘發氣喘、過敏，甚至增加罹患慢性呼吸系統疾病的風險。

❻避免室內吸菸

吸菸所產生的污染物對健康有極大危害，吸菸不僅釋放有害物質，如尼古丁、一氧化碳和煙霧中的致癌物，還會對室內空氣造成長期的污染，這些污染物可長時間懸浮在空氣中，對呼吸系統產生負面影響。

此外，吸菸會釋放揮發性有機化合物（VOCs），這些化合物會在室內形成霧霾，降低空氣品質，增加過敏原的濃度，從而引發過敏反應和呼吸問題，也會附著在家具、牆壁和窗簾等表面，難以清除，進一步污染室內環境。

Box 二手菸危害很大

根據世界衛生組織研究指出，不只吸菸，二手菸對非吸菸者的健康危害與直接吸菸相似。長期接觸二手菸會增加患上肺癌、心血管疾病和呼吸道疾病的風險，特別是對於嬰幼兒，二手菸會增加氣喘和呼吸道感染的發生，對發育中的肺部造成永久性傷害。

❼減少戶外活動

當空氣污染嚴重時，減少戶外的體力活動，並縮短在戶外逗留的時間，對保護健康是非常重要的。根據《柳葉刀環境健康》期刊的一項研究顯示，空氣污染特別是細懸浮微粒PM2.5和臭氧，與多種健康問題有著直接關聯，當空氣品質指標（AQI）處於不健康或更高級別時，空氣中的有害物質會進入呼吸系統，並在肺部及血液中積累，導致呼吸道疾病、心血管疾病及中風的風險顯著增加。

該研究指出，當進行戶外體力活動時，由於呼吸頻率增加，身體會吸入更多的有害物質，這對健康的損害更大，特別是對於有呼吸系統或心血管問題的群體，如老年人、兒童和慢性病患者，空氣污染的影響更為明顯，對於這些高風險族群，在污染較嚴重的日子應避免劇烈運動，減少在室外的時間。

此外，根據《環境科學與技術》期刊的研究也指出，長時間暴露於污染物質中的微粒，會引發免疫系統反應和系統性炎症，進而影響全身健康，長期暴露於高濃度的PM2.5，會增加罹患心血管疾病、肺癌和其他重大疾病的風險。

❽正確戴口罩

當面對空氣污染時，配戴口罩能夠有效阻隔有害物質，但口罩可不是隨便一戴就好，天冷、空污、騎車、就醫等不同情境，需要配戴的不同種類的口罩，才能確保最佳防護效果。

當氣溫驟降或溫差變化大，導致鼻部或面部感到不適時，棉布口罩可提供保暖作用，減少冷空氣刺激；而前往醫療院所就醫或探病時，建議佩戴符合CNS14774標準的「一般醫用口罩」，以有效過濾飛沫與病原菌，降低感染風險。

當民眾騎乘機車或腳踏車穿梭於車水馬龍的道路上時，建議佩戴符合CNS14756標準的「附加活性碳拋棄式防塵口罩」，以吸附車輛排放的有害氣體並過濾廢氣中的微粒與道路揚塵。然而，由於活性碳具有吸附氣狀污染物的特性，長期使用可能失效，因此不建議重複使用。

當戶外PM2.5濃度偏高時，則可選擇符合CNS15980標準的「防霾（PM2.5）口罩」，有效濾除空氣中的細懸浮微粒，減少對呼吸道的影響。而在整理居家或工作環境時，若因吸入灰塵或過敏原而出現打噴嚏、流鼻水或咳嗽等不適症狀，則可佩戴符合CNS14755標準的「拋棄式防塵口罩」，以降低環境中的粉塵吸入量。

在傳染病流行期間，除避免長時間停留在人潮擁擠、密閉或通風不良的環境外，佩戴口罩亦能有效保護自己與他人健康。其中，N95口罩具備較高的密合度，是防護的首選，但因其呼吸阻力較大，使用前需評估自身生理狀況與佩戴時間。此外，「一般醫用口罩」對病毒飛沫也具有一定的過濾效果，若能確保密合性，也是不錯的選擇。