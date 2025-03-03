中醫推薦保養心臟3穴位

本文摘自<常春月刊>504期

文/李政純

春天的天氣變化多端，一下子溫度適宜，一下子又變得寒冷，心臟病患者更需提高警覺！因為低溫會讓血管收縮，進而增加心臟的負擔，提高心血管疾病的風險，特別是有高血壓、糖尿病、高血脂或肥胖等慢性病患者，更需注意心血管健康。

中醫師莊博甯表示，心臟病是全球主要死亡原因之一，主要因心血管阻塞、供血不足，導致心肌缺氧、心律不整，甚至心肌梗塞。臨床常見危險因素包括高血壓、糖尿病、高血脂、抽菸、飲食不當、缺乏運動等，這些都會加速動脈硬化，增加心臟病風險。

春季是心臟病高危險4原因

1.氣溫變化影響血管收縮

冷空氣會刺激交感神經，使血管收縮、血壓升高，導致心臟負擔加重，增加心絞痛或心肌梗塞風險。

2.早晚溫差大，血壓波動劇烈

春季晝夜溫差可達10度以上，氣溫驟降時，血壓易驟升，增加中風、心肌梗塞的可能性。

3.季節交替，人體適應能力下降

春季變化快速，免疫力較弱，容易影響心血管功能，心律不整或心悸的發生率也會提高。

4.花粉與空氣品質影響呼吸系統

春天花粉濃度高，空氣品質不穩，容易引起過敏與呼吸困難，進而影響心臟供氧，對心血管疾病患者更加不利。

心臟病的常見症狀，你中了幾項？

🔸 胸悶、胸痛：特別是劇烈活動或受寒時加重

🔸 心悸、心跳異常：感覺心跳過快、過慢或不規則

🔸 呼吸急促：稍微活動就氣喘

🔸 手腳冰冷、冒冷汗：心臟供血不足的警訊

🔸 頭暈、昏厥：可能與血液循環不良有關

🔸 肩膀、手臂（尤其左側）疼痛：部分患者會有放射性疼痛

莊博甯提醒，若出現劇烈胸痛、呼吸困難、突然昏厥，應立即就醫，避免延誤黃金治療時間！

常見的心臟疾病

莊博甯指出，心臟病是國人常見的健康威脅之一，其中冠心病的發病率最高，長年位居台灣十大死因之列。吸菸、飲酒、不良生活習慣、高血壓、高血脂、糖尿病（俗稱「三高」）、心理壓力過大，以及家族病史，都是增加罹患冠心病風險的因素。

心臟每天持續跳動，維持全身血液循環，對健康的人來說，心跳往往不易察覺。然而，這個僅有拳頭大小的器官，卻是人體最關鍵的生命中樞。一旦心臟停止運作，生命也將終止。根據衛生福利部112年國人死因統計，心臟病已成為國人第二大死因，每年奪走超過兩萬條人命，僅次於惡性腫瘤。

許多人認為心臟病來得突然、去得也快，然而，心臟疾病其實有跡可循，可作為預警信號。常見的心臟疾病包括高血壓性心臟病、冠狀動脈心臟病、瓣膜性心臟病、心律不整及周邊血管動脈疾病。了解心臟病的危險因素並及早預防，是維護心臟健康的關鍵。

如何正確診斷高血壓？

臨床上，許多患者因身體不適前往醫院檢查，量血壓時才發現數值偏高。然而，單次測量的高血壓並不能作為診斷依據。莊博甯強調，準確測量血圧是診斷的關鍵，應遵循標準測量方式：休息至少5分鐘，採坐姿，手掌朝上，確保血壓計、手臂與心臟保持同一高度。此外，測量前應避免洗澡、進食後半小時內進行。若持續測量一段時間後，血壓數值仍高於標準，建議就醫進一步診斷與評估。

針灸+中藥+食療全方位護心

1.針灸保健

針灸透過刺激穴位疏通經絡、調節氣血，有助於減少心悸、胸悶，增強心臟功能。

推薦3大護心穴位

內關穴（手腕內側，腕橫紋上2吋）— 緩解心悸、胸悶

心俞穴（背部第5胸椎旁開1.5吋）— 調理心氣，增強心臟功能

膻中穴（兩乳頭連線中點）— 舒緩胸悶、促進氣血運行

按壓穴位時，感覺微痠即可，每次約1～2分鐘，有助於心臟保養！

2.中藥調理

中藥強調補氣活血、強心護心，可根據體質選擇適合的藥方。

補氣養心：黃耆、人參、黨參，可增強心臟耐力

活血化瘀：丹參、川芎、赤芍，可促進血液循環，降低血栓風險

寧心安神：酸棗仁、遠志、茯神，可改善心悸、失眠

服用中藥前，應諮詢專業中醫師，以確保安全！

3. 食療護心

「藥食同源」，適當飲食調養，可減少心血管負擔。

護心食材推薦

全穀類：燕麥、糙米，富含膳食纖維，幫助降低膽固醇

深色蔬果：番茄、紅甜椒、莓果類，富含抗氧化物，有助於血管健康

堅果種子類：核桃、杏仁、亞麻籽，含有Omega-3，有助於抗發炎

避免高油、高鹽、高糖飲食，以降低心臟負擔！

護心4大建議，讓心臟更強健

✅ 規律運動：適度運動，如散步、太極拳，促進血液循環

✅ 充足睡眠：睡眠不足會影響心血管健康，建議每天睡足7-8小時

✅ 控制壓力：過度緊張、焦慮會影響心率，建議練習深呼吸、冥想

✅ 做好保暖：天冷時注意添衣，特別是早晨、夜間出門時，避免血管劇烈收縮

莊博甯說明，心臟病雖然是常見的健康問題，但透過適當的預防與調養，仍能有效降低發病風險。中醫認為，心血管疾病與氣血運行不暢、痰濕內阻及情緒壓力息息相關，因此可透過針灸、中藥調理、健康飲食及良好的生活習慣來維護心臟健康。

冬季氣溫驟降，血管容易收縮，導致血壓波動加劇，增加心血管疾病的風險，因此特別需要加強保養。建議透過規律作息、適量運動、減少壓力，並搭配適合自身體質的中藥調理，例如活血化瘀、補氣養心的藥方，以提升心臟功能。此外，可與合格中醫師討論合適的保養方式，例如針灸促進血液循環、食療調整體質，讓心臟更強健，遠離疾病威脅。透過全方位的保養策略，即使在寒冷的冬季，也能守護心血管健康，維持良好生活品質。