台安醫院副院長周輝政 從婦產科到精準醫學 跨界突破的創新之旅

本文摘自<常春月刊>504期

文/鍾碧芳 攝影/許宏偉

臺安醫院研究團隊與生技公司合作研發出專利的精準癌症奈米檢測晶片,能在癌症早期就由病患的血液中偵測到癌細胞,且對多種癌症敏感度高達九成以上,能協助癌症的早期判斷、預後判斷與抗藥性評估。該團隊的主持人正是周輝政,以其對醫療創新的堅持與人性關懷,從婦產科領域一路拓展至精準醫學,為台灣醫療科技帶來新的契機與無限可能。

受誕生喜悅而選擇婦女醫學領域

周輝政是彰化人,他回憶起年少時的從醫過程,笑說:「這是個很複雜的問題。」原本並沒有立志從醫,在家族長輩的期待,家中能出一名醫師而成為他踏上醫學之路的契機。從初中就來臺北念書,在北部的求學經歷拓展了他的視野,而醫學生的學習與養成,更讓他逐漸對醫師的責任與使命有了新的想法。

「很多時候,每件事情都有其不同機運。」他提及在醫學系選擇專科時,憶起曾經到基隆當兵而在當地軍醫院實習,那時接觸的剛好就是婦產科。而周輝政是被婦產科的緊急應變與生命誕生的喜悅所吸引,且「感覺婦產科也比較喜氣。」

他形容,婦產科醫師需要迅速的判斷力與勇氣——這是救人性命的關鍵,更坦言,後續在臺大醫院扎實的訓練,也促使他在住院醫師時期,能歷經每月值班14天的高壓環境中,進而磨練出堅強的意志與專業能力。

更年期婦女的守護者

在醫療生涯的早期,更年期婦女的需求往往被忽視,經常投身社會服務的周輝政,看到當時婦女醫學領域的缺漏,於1990年代,催生成立了台灣第一個、也是最大的更年期婦女成長團體—臺安醫院更年期婦女保健聯誼會。該團體至今已有四百多位成員,「更年期不是病,所以成長團體不是病友會,而是類似自助團體能自行運作,有自己的組織、能爭取想要的權益,也運作得相當好。」後來,國健署也依照這個模式,並於各地方成立類似更年期成長團體,從婦女健康教育到心理支持,給予協助;這種創新的自助團體運作模式,至今仍持續發揮影響力。

隨後,他投入臺灣更年期醫學會並擔任重要幹部,針對更年期荷爾蒙療法的安全性、大豆異黃酮的作用等議題,進行了大量科學驗證,其研究成果曾多次在國際期刊上發表,並獲得國際婦產科醫學雜誌的重要獎項。周輝政認為,健康老化的觀念需要從更年期開始普及,這也成為他多年來健康促進教育的核心理念。

精準醫學的領航者

熱愛學習的周輝政,更利用公餘時間攻讀臺灣大學第二屆EMBA,在進修的過程中,因為與不同行業的人接觸,而開展了視野,能從另一個角度看事情,而且還「很enjoy(享受)那個過程」。

2015年,周輝政迎來職業生涯的另一個轉折點。他接觸到循環腫瘤細胞(CTC)技術——一個能夠早期偵測癌症的創新領域,「在擔任主治醫師的前幾年以後,就比較少接觸過癌症領域,細胞跟免疫離我很遠,但我認為這會對病人是有幫助的。」他坦承,初涉獵該領域時,對相關技術幾乎一無所知,但憑藉對病人的承諾與不懈的好奇心,而決定深入研究。

所謂循環腫瘤細胞,就是隨著腫瘤的生長,會有一部分腫瘤細胞從原發腫瘤上脫落,並進入血液系統或淋巴系統,循環到身體各部位,會增生出更多的腫瘤細胞、形成新腫瘤。如果循環腫瘤細胞越多,就表示癌細胞本身具有攻擊性且預後較差,因此,若能準確知道循環腫瘤細胞的種類與數量,能對癌症診斷與預後的監控很有幫助。

他舉例如女性常見的卵巢癌,過去因缺乏早期篩檢工具,加上初期卵巢癌沒有明顯症狀,不容易早期發現,而循環腫瘤細胞檢驗就能作為手術前評估、微小殘餘腫瘤及復發早期的偵測,有助於抗癌藥物的選擇。

這項檢測技術需要結合生物化學、晶片設計、人工智慧等多學科技術。為此,周輝政更攻讀了半導體博士班,與生技公司的團隊不但共同設計出比過去同類晶片和癌細胞結合力更強10000倍的奈米晶片和全自動化的CTC染色分析儀器,更發展出創新的結合晶片與玻片檢測的自動化顯微鏡,能在短短15分鐘內完成癌細胞的分類與分析,大幅提升效率與準確性。

勇往直前、探索未知

不僅如此,周輝政還利用CTC技術,為癌症治療帶來革命性突破。他的團隊開發了一套基於AI的自動化分析系統,能快速準確地識別癌細胞類型,並提供個人化的治療建議。他指出,這項技術不僅提升了早期偵測的準確性,也為病患節省了寶貴的時間與資源。

其中有個令人印象深刻的案例是一名65歲女性乳癌病患,治療了五年都沒有復發跡象,某次從健康檢查中發現肺部有四顆小腫瘤,「問題來了,這到底是新發肺癌還是乳癌轉移?沒人知道。」於是透過CTC技術去判斷,才(推斷)是乳癌轉移,(醫師據以用藥),選擇適當的(治療方向),「這就是所謂的精準醫學」,周輝政說,病人在治療後需要持續追蹤療效與藥物使用反映,並在適當的時機做出停藥、加藥或換藥的決策,才能真正達到精準醫療的效果。這樣的模式在過去是做不到的,最近有一篇國際醫學雜誌的研究報告中顯示,可以依利用CTC分析檢測找出93%的早期乳癌患者,周輝政說他們在臨床上也有許多這樣的經驗,但需要更大規模的研究加以證實。

周輝政以「勇闖無人之境」來形容這段旅程。他引用科幻電影《星艦迷航》中的名言——“Go where no one has gone before.”(勇往直前,探索未知)來勉勵自己與團隊,在進入這個領域當初,許多醫學界的朋友都不認為這是一個值得探討的方向,有許多困難。但後來發現台灣的技術實在令人驚艷,許多設備都能「無中生有」,還能做的比國外好。相信未知的探索雖然充滿挫折,但每一步的突破,都能為更多病人帶來希望。

人性與醫術的融合

除了科技與醫療創新,周輝政投入在偏鄉醫療服務也令人敬佩。同時也是臺安基金會董事長的他,多年來鏈結臺安醫院醫療專業團隊及基督復臨安息日會體系,致力於偏鄉醫療與教育,為原住民學童實現聖誕願望、並為貧困家庭提供醫療器材,不僅進行醫療佈道,而從去年開始,更進一步進行圓夢計畫,深入偏鄉。

今年,由周輝政帶領同仁前進,南投發祥部落和嘉義鄉山美部落送愛心,幫助南投的發祥國小39位學童和阿里山鄉山美、新美、茶山等三所國小、97名學童實現聖誕心願,用心採買、包裝所有物品,甚至加碼禮物的價值,並到8個部落進行醫療佈道,用行動詮釋了醫者和教會醫院的大愛,將專業延伸至醫院之外,觸及每一個需要幫助的人。

身為醫學教育工作者,周輝政對新一代醫學生充滿期許。他認為,未來的醫師需要具備跨領域的思維與能力,結合醫學、科技與管理,才能在快速變化的時代中創造價值。「臺灣有無與倫比的創新能力與資源整合潛力。」只要能突破既有框架,醫療與科技的結合,將讓臺灣的醫療品質更上一層樓。