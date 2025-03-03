聽過黑大蒜嗎？和大蒜差在哪裡？營養師盤點7大營養價值

本文摘自<常春月刊>504期

文∕陳大樂

蒜頭營養價值高，但黑蒜的營養價值更高。研究證實，透過自然發酵後的黑蒜頭，除了原有的大蒜素、礦物質及胺基酸等營養素，更能生成額外的抗氧化物質，營養更豐富。

眾所皆知，大蒜的營養價值高，不管感冒、抗發炎、降低癌細胞生長，甚至是香港腳等皮膚病，都能透過一顆小小的大蒜得到改善；不過，大蒜濃厚的氣味跟嗆辣口感，讓不少人望之生畏。

其實，若將大蒜發酵成「黑蒜」，就能自然去除其嗆鼻跟濃厚的氣味，更棒的是，自然發酵的黑蒜，比生蒜蘊含更多的營養物質，除了大蒜素外，還有大量的多酚與維生素等成分，不僅可以提振精神、加速新陳代謝，其抗發炎、抗氧化的功效還更好。

何謂黑蒜頭？

何謂黑蒜頭（又稱為「熟黑蒜頭」或「發酵黑蒜頭」）？康寧醫院營養師陳詩婷解釋，黑蒜是使用新鮮的白蒜頭，在控制一定的濕度跟溫度的環境下自然發酵而成。在這種特殊的培養環境中，新鮮蒜頭的糖分跟胺基酸會進行梅納反應（註：糖類或蛋白質類在加熱時產生的一系列複雜反應，使食物呈現黑褐色，並產生營養素及風味上的改變），讓蒜瓣的顏色開始變黑，蒜頭的口感跟營養價值也會跟著改變。一起看看生大蒜變成黑蒜後，口味跟營養上有什麼變化？

❶口感變甜且沒有嗆味

經過梅納反應的熟化蒜頭，會使原本生蒜頭嗆辣生脆的口感味道，轉變為酸甜軟綿的口味，可減少對腸胃的刺激，所以，腸胃不好的人想透過吃大蒜保健身體，不妨可以選擇較溫和的黑蒜頭。

❷營養更為豐富

研究發現，蒜頭發酵成黑蒜頭時，除了原本的大蒜素、維生素、礦物質等成分外，還會生成一種新的抗氧化物質：S-烯丙基半胱氨酸；且大蒜所含的蛋白質，會被分解為人體必需的18種小分子胺基酸；而碳水化合物同樣會被分解成小分子果糖，讓人體吸收得更快。

❸大蒜素的作用更強大

研究發現，雖然透過發酵之後，蒜頭的大蒜素會變少，但黑蒜生成的大蒜素，與生大蒜的大蒜素相比，藥用效果更強。

黑蒜的7大營養價值

黑蒜頭在發酵的過程中，除了會把原本生蒜的營養成分，由大分子分解為小分子，讓身體更好吸收。陳詩婷指出，黑蒜比生大蒜的抗氧化力更好，還有助維持消化機能，降低心血管疾病。

❶增加免疫力

發酵後的黑蒜會保留大蒜原有的營養成分，同時產出特殊的S-烯丙基半胱氨酸（S-Allyl-L-cysteine），研究發現能活化體內的免疫細胞，並能加強大蒜素的吸收，能整體提高身體對抗疾病的能力。另外，經過發酵後的大蒜素，其活性變得更好，進到體內能提高細胞膜的滲透性，加強細胞的新陳代謝，身體免疫力隨之加強。

❷營養補充、改善虛弱

黑蒜頭的含水率降低，每100克只有43.6克，意味著與同生蒜重量相比，可以吃到更高的營養成分。研究提到，特別是維生素的含量，黑蒜至少為生大蒜的2倍以上，其餘的礦物質表現也比較高，故能起到營養補充，改善虛弱的狀況。

❸預防心血管疾病

黑蒜的大蒜素與S-烯丙基半胱氨酸交互作用的狀況下，可以抑制人體對膽固醇的吸收，降低血壓和抑制動脈硬化的形成；而黑蒜中的膳食纖維也可以幫助膽固醇的代謝，從而預防各種心血管疾病和降低中風的風險。

❹調節血糖

黑蒜頭具有較佳的抗氧化能力，可以促進胰島素分泌，同時可以減輕高血糖引起的胰島素抗性，故具有調節血糖的作用。

❺抗衰老

蒜頭的大蒜素，具有對抗自由基的作用；不過研究發現，黑蒜頭的抗氧化活性更高，比生大蒜還多出39倍，故抗氧化、抗自由基等能力也變得更強，是對抗衰老、預防癌症的超級食物。

❻促進新陳代謝

生大蒜含有多酚類跟類黃酮，不過發酵後的黑蒜，其多酚類跟類黃酮等抗氧化物含量可增加4倍。研究發現能提高血液循環及新陳代謝，讓人不容易疲倦，也有助增加體力。

❼幫助肝臟解毒

黑蒜能將蒜頭的蛋白質分解成小分子胺基酸，其中的丙胺酸跟天門冬胺酸等成分，被證實可以增強肝功能，幫助肝臟解毒，有護肝的作用。

黑蒜怎麼吃最理想？

黑蒜頭一天吃多少，才能達到保健作用？陳詩婷說，因為黑蒜的多酚跟維生素含量較高，高溫烹煮會破壞裡頭的營養素，所以直接吃是最理想的。只要剝掉外殼，一天約吃3瓣，就能得到不錯的保健作用，飯前飯後都可以。

入菜煮湯也是可以，譬如煮成黑蒜頭雞湯，味道有點類似菜脯雞湯，或者是各類的番茄蛋花湯、蛤蜊湯、牛肉湯等，都可以加入黑蒜頭烹煮。

另外，因為黑蒜頭非常軟爛，也直接塗抹在吐司、麵包或饅頭上，再搭配其他佐料，也不失為方便的吃法。

在家自己做黑蒜頭

其實在家也能自己做養生的黑蒜頭，只要準備生蒜頭、電子鍋或烤箱、不鏽鋼架子、廚房紙巾，就可以打造發酵的環境，步驟如下：

❶準備乾蒜頭，不需要用水洗過，只需要剪掉多餘的蒂頭及梗即可；若有髒土或灰塵，用刷子刷掉即可；如果蒜頭有幾瓣看起來不太健康，也要先摘除。

❷將不鏽鋼架子上面鋪上廚房紙巾，接著鋪上生蒜頭。

❸將步驟2放入電子鍋，溫度控制在60度，不要超過70度，否則溫度太高，會使蒜頭的有效成分流失。注意不要按到炊飯、煮飯的功能，否則就變成熟蒜頭了。

❹每天可以打開鍋蓋檢查，若有水氣，可用餐巾紙擦掉，繼續蓋上鍋蓋發酵。

❺大概兩至三星期後，蒜仁開始會呈現黑色，待整顆蒜頭都變成均勻的黑色，就代表蒜頭發酵好了，可以起鍋食用了。

做好的黑蒜頭建議放在乾燥處儲藏，並儘快吃完；如果家裡所在地區比較潮濕，建議可以放冷藏或冷凍，以免有黃麴毒素孳生的危險。

假使在家製作不便，也可以選購市面上的黑蒜頭，陳詩婷建議，儘量購買黑蒜外觀良好，蒜皮扳開後，蒜瓣呈現黑色發亮的色澤，入口綿密，味道有淡淡的酸甜口感的，這種黑蒜頭的品質較好。

2族群要慎吃

儘管黑蒜頭溫和營養，也沒有生大蒜的嗆辣感，食用上並沒有太多的禁忌，但還是有一些族群要謹慎食用。

❶腸胃功能比較差的人，避免空腹食用，雖然發酵過的黑蒜，已經沒有大蒜來的嗆辣與刺激，但腸胃功能本身就比較弱的人，建議不要空腹食用，飯後食用比較妥當，且不要一次大量食用。

❷有凝血功能疾病的人避免食用，大蒜素有抗凝血的作用，所以有在服用凝血或抗凝血劑的族群，以及準備手術、產婦等會出血的族群，建議避免食用，或食用之前先跟醫師或營養師諮詢。