心跳一下子快、一下又變慢 怎麼跳算異常？

本文摘自<常春月刊>503期

文/陳大樂

正常人休息時的心跳，平均每分鐘大概在60～100次，如果以這個速率推算，一個人一生中平均要跳25～30億次之多；有趣的是，人類的心臟跳動是從在媽媽的肚子裡的第22天開始，心臟就開始跳動了；大約到了4周左右，就有血液循環的作用，而這樣的跳動，就像時鐘的秒鐘擺動般，維持一致的規律性。

不過，假使心臟的跳動速率變慢、變快，或是出現不規則的跳動，就可能是心律不整（Arrhythmia）。當心律不整發生時，可能會感到心悸、心臟撲通撲通跳的感受；雖然絕大多數的心律不整都屬於良性，但不同的原因跟類型，會導致不同的症狀和後果；譬如心臟可能無法將血液運輸至全身，導致器官受損、無法運作，嚴重會對患者的生命造成威脅。

大家有想過，永不休息的心臟，到底是如何維持持續跳動的呢？嘉義大林慈濟醫院院長室醫務祕書心臟內科林庭光醫師說，靠的就是位於右心房的竇房結（Sinus node, SA node），是一群非常特別的神經元。這群神經元跟其他神經細胞不一樣，不需要外部刺激就能夠自動地、有節奏的產生電流，這些電流按照傳導的順序，依序傳送到心臟各部位，而引起心肌細胞的收縮和舒張，而出現心臟的緊縮和放鬆，接著將血液送入肺臟或全身，血液循環就是這樣來的。

不過，當竇房結不能正常運作、控制心跳的電流訊號延遲或改變路徑，或是心臟不該產生信號的部位產生了電流訊號，打亂神經細胞的訊號傳遞，就可能發生心跳不規則，速度過快或是速度過慢，也就是心律不整的狀況。

心律不整的症狀

正常人在靜止狀態時，通常不會感覺到自己的心跳，當有心臟跳動的感覺，這就是心悸的症狀。心律不整的症狀很多元，有些人根本不會感覺出來，但絕大多數人的心律不整症狀如以下：

1.突然感覺到心臟的跳動或撞擊，自覺心臟碰碰跳，或胸頸部的跳動感。

2.心悸、胸悶、胸痛。

3.喘不過氣、呼吸困難、頭重腳輕或暈眩。

4.嚴重會出現血壓下降、冒冷汗、暈倒、休克，甚至心跳停止、猝死的狀況。

引發心律不整8原因

1.先天性的心律不整：大都是先天的基因缺陷導致，通常是鉀離子、鈉離子、鈣離子代謝通道的功能有異常，導致心臟無法規則運作，引發心室顫動、心律不整。

2.吸菸：研究發現，抽菸會增加50%心律不整的機率。這是因為香菸裡有尼古丁跟其他興奮物質，進入血液中會讓心跳加速，讓心臟的收縮更強；這些物質長時間堆積在血液裡面，會引起心律不整的問題。儘管戒菸了，心律不整的機率也比常人來得高。

3.壓力：不少研究發現，情緒與心律有著密切的關係，包括壓力太大、憤怒、緊張、崩潰、憂鬱、焦慮的情緒問題等，都容易導致冠狀動脈缺血、血管收縮、腎上腺素釋放等，導致心跳速率不穩，這種稱為「心理性的心律不整」。

4.藥物：林庭光說，長期服用降血壓藥、利尿劑、減肥藥、安非他命、支氣管擴張劑等，也容易導致心律不整。

5.糖尿病：正常狀況下，自律神經的副交感神經會讓心跳速率減慢，讓人感到放鬆，交感神經則會增加心跳速度、強度，以及讓血壓增加；不過，當血糖控制不良時，容易導致神經的損壞，如果發生在自律神經，就會造成心跳、血壓失去穩定，導致心律不整。

6.咖啡因：研究發現，每日攝取400毫克的咖啡因時，容易提升心房顫動、心律不整的風險。咖啡因是一種中樞神經興奮劑，能刺激大腦及神經系統，增加心臟跳動的速率，過量會導致心跳異常加快、頭痛、焦慮、顫抖以及失眠等副作用，甚至會引發心律不整。

因此，各國的營養學者都建議，成人每日應不攝取超過300毫克的咖啡因（約1～3杯咖啡）；若為心臟病患者則須減半。

7.心血管疾病：生理性的心律不整多與疾病有關，特別是與心臟相關的疾病，如冠心症、先天性心臟病或心臟瓣膜炎疾病等，這些人也比較容易出現心律不整。

8.甲狀腺機能異常：非心臟相關疾病導致心律不整的，有甲狀腺機能亢進、低血壓、貧血、低血糖、自律神經失調、電解質失衡及貧血等問題。

BOX：醫生說我心律不整，可是為什麼感覺不到？ 事實上，大約有80%的心律不整都是屬於良性的，所以當出現心律不整時，患者可能全無症狀，甚至完全不會察覺；狀況比較輕者，可能會有心悸、頭暈、胸痛不適症狀。不過，林庭光說，仍有20%的心律不整屬於惡性，像是心房顫動、心室的異常顫動，嚴重甚至造成心搏驟停、休克、昏厥或猝死等。

3方法讓心律恢復正常

這個問題是臨床上病人經常問的。如果是因為飲食、藥物或是心理性引起的心律不整，通常為暫時性的，只要透過生活習慣及藥物的調整，就能夠改善；另外，非心臟相關引起的心律不整，如甲亢、低血壓、貧血或是血糖問題，也大多在矯正毛病之後，心律不整就會好轉。

倘若是因為心因性引起的心律不整，像是先天性的心臟結構異常或是後天心臟疾病，引起的心律不整，就得積極的透過藥物或手術控制，才能防止進一步惡化。

1.藥物治療：常用的藥物包含乙型交感神經阻斷劑、鈉離子通道阻斷劑、鈣離子阻斷劑…等等心律不整藥物，心房顫動這類型心律不整，容易產生血栓，中鋒機率上升，依醫師判斷給予抗凝藥物，需依醫師判斷給予。

2.高頻波不整脈經導管燒灼術：主要針對心跳過快的治療方式，利用導管找到不正常傳導路徑或異常放電的，再用電燒方式讓異常放電或傳導路徑的部位，藉以達到治療心律不整的的目的。

3.心臟裝置：除了藥物和手術治療外，也可植入心臟裝置，來調整病人的心跳，用於經常發作，或是藥物治療反應不佳的病人。

林庭光說，一種是心臟節律器，將此裝置在病患體內，一般是植入病人胸前皮下肌肉組織上，當心跳太慢或有其他特殊治療需要時，人工心臟節律器會傳送電衝動到心臟，以刺激心臟收縮，調整病人心跳。

另一種是心室去顫器，是針對較嚴重的心室心搏過速，或是心室顫動型等心律不整的狀況。病患一旦發作時，去顫器會立刻感應，並在數秒鐘內自動電擊終止心室顫動，使心跳恢復正常速度和規律，防止病人猝死。