瓊瑤選擇翩然離去 長者情緒黑潮警訊多

本文摘自<常春月刊>503期

文／畢翠絲

知名作家瓊瑤日前於住家輕生，享壽86歲，在遺書中表示自己已翩然離去，不願意未來成為被病痛折磨的老人，先走完人生最後一哩路。

醫師提醒，台灣65歲以上長者的自殺死亡率是所有年齡層中最高的，長者輕生的原因多與身體疾病、長期病痛或憂鬱情緒相關，建議家人和親友平時透過電話、訊息與安排聚會或共餐，增進情感交流與心理支持。

臺北醫學大學附設醫院精神科主治醫師李信謙表示，近年來，老年憂鬱症成為備受關注的議題，這並非單純的心理問題，而是與大腦功能的退化及生理變化息息相關。相較於年輕人的憂鬱症，老年憂鬱症對身心健康的影響更嚴重，因為老年人的身心理狀況通常較為脆弱，對外界壓力的抵抗力也相對減弱。

老年憂鬱症表現通常包括情緒低落及興趣喪失，傳統華人文化影響許多人不擅表達情緒，一些長者對憂鬱情緒很難自我覺察，也不隨意向人傾訴，同時害怕自己的感受不被理解。要及早發現老年憂鬱症，仰賴家人的察覺及照顧，觀察長者的行為及生活的改變，例如一位長者原本每天都習慣出門散步，卻開始找藉口不外出，就是可能的警訊；興趣的喪失是另一個重要指標，以前喜歡的活動或興趣逐漸減少參與，變得不愛出門，就需格外關注。

對「老」帶有偏見與歧視

日常生活中，對於老年憂鬱症，大眾常抱持一些固定的觀念，使得問題容易被忽視，甚至延誤治療。

❶愛抱怨的刻板印象：長者常被認為愛抱怨、持續碎念，這種刻板印象讓家人或周圍親友忽視他們情緒低落的真正原因，將憂鬱視為「老人家的習慣」，而未能及早發現。

❷身體狀況的誤解：許多人認為長者本來就活動力差、吃得少、睡不好，身體不舒服、心理不安，失眠可能是憂鬱症的徵兆，卻常被當作「正常老化現象」看待，忽略背後潛在的心理問題。

❸忽略情緒問題：一些長輩出於自尊或華人壓抑文化影響，不願承認或面對自己的情緒問題，也不主動表達，讓憂鬱症難被察覺。

李信謙指出，在新聞報導與衛教宣導下，社會對老年憂鬱症的認識已提高不少，心理健康機構推出簡易的自我評估量表供老人使用，讓他們能通過自我檢測及早發現心理狀況並就醫。近年來，主動尋求治療的老人確實有增加的趨勢，顯示衛教宣導發揮作用。

健康走下坡，社交圈窄化

李信謙診間曾收治一名約79歲的長者，在家人的陪同下就醫，家人起初擔心他可能出現失智症狀，經常忘東忘西，記憶力減退。此外，常抱怨肚子痛、頭痛，多次前往急診就醫，檢查結果顯示，除了高血壓、高血脂及略微升高的血糖外，其他身體指標基本正常。

在神經科檢查中，失智測試接近滿分，排除失智的可能性，長者被轉診至精神科進一步評估。初次就診時，長者很少表達自己的感受，只是描述身體上的不適，通過基礎病史詢問與用藥評估，在第2次個別會談時，他逐漸透露出更多內心感受。

不適的情緒與身體變化始於2年前太太癌症離世後，子女為方便照顧，將他從臺東接到臺北生活，生活發生巨大變化。失去了與鄰居的日常互動，也無法參加熟悉的活動，內心不時湧現孤單寂寞，心情逐漸低落。

討論過後，長者同意嘗試藥物治療，孩子也在住家附近尋找適合的社區活動。治療約3個月，情緒逐漸恢復，身體不適的抱怨也明顯減少，但因藥物副作用，長者提早停藥，但仍願意每2週回診一次。接下來的半年中，逐步參與固定的社區活動，結識新朋友，情緒與身體狀況明顯改善，恢復到以往的生活狀態。

中風帶來的生活改變

一位80多歲的女性長者自行來到診所就醫，因輕微中風導致手腳無力影響日常生活。中風前，生活充實活躍，拜訪朋友、相約打牌、唱卡拉OK等，中風發生後，家人建議留在家中休息，避免外出。由於子女不住附近，待在家中約3個月，中風恢復情況緩慢，雖然神經科醫師評估身體狀況無大礙，仍感到手腳無力，對許多事提不起興趣。

進行心智功能檢查後，發現憂鬱量表得分特別高，長者坦言中風後擔心身體狀況，心理壓力沈重，中風使得原本規律的生活模式被打亂，心裡深感不安與孤獨。長者表示不想藥物治療，經過討論，子女也想方設法幫助母親逐步恢復以前的生活，例如重新參與打牌、唱歌等活動。子女們也積極輪流回家陪伴，約2到3個月的努力，情緒逐漸穩定，身體狀況明顯好轉，融入原來的生活圈。

從以上2個案例提醒，長者的憂鬱症狀可能以身體不適或記憶力減退等形式表現，易被誤解或延誤治療，透過適當的治療，加上社區支持與家人陪伴可獲得改善，重新找到生活的平衡與快樂。第二位案例說明，身體不適的心理壓力和生活變化，對長者的情緒影響大，透過家人的陪伴與支持，協助長者回歸熟悉的社交與活動環境，能緩解憂鬱情緒加速復原。

情緒、認知與身體，3個面向缺一不可

隨著年齡增長，大腦逐漸受到內外因素影響而退化，這是老年憂鬱症發生率較高的原因之一，長者的身體抵抗力減弱，更容易出現身心方面的併發症。對於長者而言，情緒、認知與身體狀況，這3個面向需要同時被關注與維護。三者之間相互牽連、環環相扣，例如：長者因中風而行動受限，情緒可能因孤立而產生低落，認知也可能因缺乏刺激而衰退；身體健康的維護、心情的穩定以及認知功能是不可分割的重點，任何一個出現問題，都可能牽動其他兩個面向。

臺灣的社區據點日漸發展，特別是針對輕度或中度失智的長者提供參與活動的機會，但對於仍具行動力的長者，如何設計適合的退休生活模式，成為重要挑戰。透過參加一些志願者活動或其他固定的活動，如社區服務、醫院志工，不僅可以幫助他人、充實自我，同時也能獲得成就感。

探索新的興趣與學習機會，保持動力和找到生活的意義，可促進退休者身體健康、提升睡眠品質、刺激腦力發展。但現實中，部分長者因家庭結構的改變，面臨孤立的處境。例如，因另一半離世，被迫搬離原有環境，使得他們「舉目無親」，失去熟悉的社交系統，加重了孤獨感。

老化有時是新契機的開始

老年憂鬱症的治療方式包括藥物與心理諮商。然而，許多長者對心理治療的接受度較低，對藥物的反應又可能因身體狀況而受限，如何平衡藥物效果與副作用、增加心理治療的普及率，成為治療上的重要課題。

人口老化對社會的衝擊與影響是全面性的，「在地老化」是近來備受重視的概念，由團體組織或社區居民一起來協助老人或照顧老人，除了避免將長者送至機構，重要的是幫助長者保持社會連結與情緒支持，感受到歸屬感與價值感，是在地老化的核心理念。

李信謙提醒，因應高齡化社會，如何協助長者擁有健康且有尊嚴的晚年生活，關乎全民的福祉。老化帶來的未必是危機，有時反而是新契機的開始，透過多元支持與適當治療，協助長者在生命的後半段活得充實與有價值。