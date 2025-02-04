何時得開始吃血壓藥？降血壓藥得吃一輩子？服藥之外還要加做一件事

本文摘自<常春月刊>503期

文∕郭岳潭

是否需長期服用血壓藥，取決於患者的血壓控制情況和生活習慣的改善程度；若患者能積極改善生活方式，血壓有可能恢復穩定並減少用藥，甚至擺脫對藥物的依賴。

有些人被醫師診斷得了高血壓，但很擔心吃了降血壓藥之後，得吃一輩子，因此遲遲不吃藥，到底何時該吃降血壓藥來治療高血壓呢？吃了之後，真的會吃一輩子嗎？有可能吃了一段時間之後會正常，不用再吃了嗎？降血壓藥如何正確吃？有沒有什麼禁忌要注意？跟食物和保健食品之間的禁忌？

國泰綜合醫院心血管中心主治醫師、台大醫院心臟內科兼任主治醫師陳玠宇指出，正常血壓的標準為收縮壓低於120毫米汞柱，舒張壓低於80毫米汞柱，兩者都達標才能算是正常血壓。如果採用「722原則」來測量居家血壓，當收縮壓高於130毫米汞柱或舒張壓高於80毫米汞柱，且血壓持續超過標準，就屬於高血壓，建議就醫諮詢醫師，評估是否需要開始服用降血壓藥物，來進行血壓控制。

何時得開始吃降血壓藥？

陳玠宇表示，一般來說，如果多次血壓測量結果，超過130／80毫米汞柱，並且無法透過生活方式調整來降低血壓，如低鹽飲食、減重、運動等，則建議立即開始服用降血壓藥物，且血壓超出標準幅度越大，所需藥物的劑量可能也越高。

很多病患常有疑問，高血壓是暫時性，還是已經有一段時間了？陳玠宇說明，當高血壓持續一段時間，會出現動脈硬化的證據，且會引發腎臟、心臟、腦部等器官的損傷，更需要積極用藥治療。

舉例來說，最常見的高血壓症狀，如頭暈、肩頸僵硬、胸悶、喘不過氣、視力模糊、下肢水腫等；如果出現了蛋白尿，代表腎臟功能受損的早期跡象；更嚴重會面臨中風、心肌梗塞等併發症風險，應積極用藥，以減少心血管事件的風險。

高血壓有隱形殺手之稱

陳玠宇提到，老年性高血壓患者通常收縮壓過高而舒張壓偏低，通常是由於血管彈性減弱所導致的，收縮壓是指心臟收縮時血液對血管的壓力，而舒張壓則是心臟舒張時血管回彈的壓力；一旦血管失去彈性，收縮壓會變得異常高，而舒張壓則偏低，建議及早服用降血壓藥物。

此外，有些患者可能因主動脈瓣膜逆流而出現類似狀況，例如收縮壓高但舒張壓低，這是因為在舒張期血液回流心臟，導致舒張壓無法維持正常值，也需要服用降血壓藥物。

高血壓是一種常見的慢性疾病，許多患者在症狀出現前，對自身的血壓狀況並不清楚。陳玠宇提醒，高血壓被稱為「隱形的殺手」，但急性症狀發生時，可能來得又快又急，如果當血壓一下子飆得很高的話，可能會誘發了中風、心肌梗塞，像是最近天氣比較冷，急診室收治中風和心肌梗塞的患者數量，就有竄升的趨勢，因此高血壓的控制非常重要。

降血壓藥不一定得吃一輩子

陳玠宇表示，許多高血壓患者經常會詢問降血壓藥是否真的要吃一輩子，其實答案並非絕對，是否需要長期服用血壓藥，取決於患者的血壓控制情況和生活習慣的改善程度。如果患者能夠積極改善生活方式，血壓有可能恢復穩定並減少用藥，甚至擺脫對藥物的依賴；但對於某些不可逆的高血壓患者，長期用藥仍是維持健康的重要手段。

降血壓藥的使用通常與患者的生活方式密切相關，如果能夠通過健康飲食、規律運動和其他良好生活習慣來改善血壓，部分患者的血壓可能會穩定下來，進而減少對藥物的依賴。

舉例來說，肥胖者若能有效減重，不僅能降低血壓，也可能讓用藥劑量減少；而飲食習慣的調整，對高血壓患者來說，同樣至關重要，減少高鹽、高糖、高油脂的攝取，遵循低鈉飲食原則，有助於穩定血壓。同時，戒菸和限制酒精攝取，也能顯著降低血壓波動的風險。

然而，對於某些高血壓患者，即便生活方式已經調整到位，仍可能需要長期服藥，這多與個人健康條件有關。

陳玠宇舉例，像是年長高血壓患者，因為血管彈性下降，往往需要更穩定的藥物控制，此外，若患者存在其他慢性病，如糖尿病或心血管疾病，持續用藥能幫助降低併發症風險。

自行停藥恐引發血壓反彈

陳玠宇強調，對於希望減少或停藥的患者，前提是血壓需要長時間穩定在正常範圍內，血壓能否達標，往往依賴於生活習慣的堅持和改善，醫師通常會在患者血壓持續穩定達6個月後，評估是否適合逐步減少藥物劑量；然而，這需要在醫師的監督下進行，切勿自行停藥，否則可能引發血壓反彈，甚至危及生命。

如果生活習慣未能改善，高血壓的狀況可能持續惡化，導致血壓藥劑量不斷增加。最危險的是，血壓控制不佳可能引發一系列嚴重併發症，包括：中風、心肌梗塞、腎功能衰退等問題，對患者的生活品質產生深遠影響。

陳玠宇認為，對於高血壓患者而言，最關鍵的是應與醫師密切配合，藥物治療和健康管理雙管齊下，定期監測血壓，確保用藥安全，達到最佳治療效果，並降低健康風險。

血壓正常就不用再吃藥了嗎？

陳玠宇表示，高血壓的用藥情況需要專業醫師的評估與判斷，如果經醫師判定動脈硬化等指標已經改善，可能有機會減少用藥劑量，甚至完全停藥；但具體是否能停藥，仍需醫師根據患者的整體狀況來決定，有些情況血壓達標，但仍不適合停藥。

對於年輕患者，像是因肥胖導致高血壓的情況，如果透過減重成功，可能不需要再依賴降血壓藥。然而，對於70、80歲的長者來說，僅靠飲食和生活型態調整，完全不需要用藥的可能性較低，因為身體機能和疾病特性，使得調整的難度較大。

利尿劑是最常見的降血壓藥

陳玠宇強調，降血壓藥根據不同的作用機轉分為不同種類，有些藥物會減慢心跳，以降低血管的衝擊力道，達到降血壓的效果；有些藥物則是直接讓血管放鬆，屬於血管擴張劑；另外，有些藥物會降低腎絲球壓力保護腎臟，進一步幫助控制血壓。

此外，利尿劑是最常見的降血壓藥，主要用來減少身體多餘的水分，特別是在高血壓伴隨水腫的情況下，透過排除水分來達到降壓效果。降血壓藥不僅僅是控制血壓，還具有保護心臟、血管或腎臟等器官的附加效益，因此血壓數值不應成為是否用藥的唯一標準。

許多患者會疑惑為什麼需要服用多種降血壓藥物？陳玠宇解釋，醫師會根據患者的實際情況，選擇適合的藥物組合，以確保血壓穩定控制。目前有些藥物已經設計為複方劑型，一顆藥內包含多種成分，方便患者服用。然而，若劑量需求不完全吻合時，仍需分開服用2至3種藥物進行微調。

陳玠宇強調，正確服用降血壓藥非常重要，應遵循醫囑和藥袋用藥指示，特別要注意的是，血壓藥物的數量、大小或劑量並不是治療的重點，真正關鍵在於藥物是否能有效將血壓控制在理想範圍內。

陳玠宇提醒，有些患者因為血壓穩定就自行停藥，過一段時間後發現血壓升高才重新服用，這種反覆的行為可能導致血壓波動劇烈，對健康造成極大的負面影響。研究顯示，血壓長期處於波動狀態，會增加罹患失智症的風險，保持血壓穩定才能維持健康。

服用方式和時間因人而異

陳玠宇指出，血壓並非在一天中保持固定，而是可能因個人活動、作息和環境影響，呈現不同的波動型態，降血壓藥的服用方式和時間因人而異，必須根據患者血壓波動的特點來調整，以達到最佳療效。

不同的血壓波動型態需要專業判斷，才能制定出最適合的服藥時間表。陳玠宇舉例，有些人在早晨剛醒來時血壓偏高，這種情況通常建議在睡前服用降壓藥，以穩定夜間血壓，預防清晨血壓突升，減少心血管事件的風險。

對於在白天活動後血壓升高的患者，服藥的時間則可能調整為早晨或中午，以控制白天的血壓變化；如果患者的血壓在晚餐後或夜間升高，醫師可能會建議傍晚或晚上服藥，確保整晚血壓穩定。

陳玠宇提到，高血壓患者常對服藥次數或時間產生疑惑，實際上，降血壓藥的使用方式，並非一成不變，必須結合個人體質、血壓型態，以及日常生活習慣進行調整。某些藥物適合每日一次，有些可能需要分次服用，甚至需要將不同類型的藥物組合起來，都是為了達到更好的血壓控制。

規律吃藥之外，還要定期量血壓

另外，當患者血壓型態複雜或伴隨其他疾病時，醫師可能會調整藥物種類和劑量，甚至採用複方藥物，以減少服藥數量並提升服藥依從性。建議患者應與醫師充分溝通，清楚自己的血壓變化規律，並遵循正確的服藥時間和方式。

許多患者會對於服用降血壓藥物存在誤解，認為只要吃了藥，就能控制血壓。陳玠宇強調，服用降血壓藥物，與血壓是否達到理想控制是兩回事，如果在服藥的情況下血壓仍然偏高，這意味著可能需要調整藥物的劑量或更換藥物種類。

陳玠宇說，在門診中，經常遇到患者對血壓控制的疏忽，有些人僅僅依靠持續服用原有的藥物，卻從不檢查血壓的實際情況，甚至只是在診間要求開相同的處方，完全跳過看診的過程。要注意的是，如果服用降血壓藥物的效力不足，血壓未能有效控制，將大幅增加心肌梗塞或中風的風險。

陳玠宇建議，養成定期測量血壓的習慣至關重要，一旦服藥後，發現血壓仍未達標，應立即尋求醫師的專業建議調整藥物；如果服藥後，出現姿勢性低血壓或血壓過低的情況，也應由醫師進行減量或更換藥物的調整。需要特別注意的是，患者不應自行判斷藥物的副作用並隨意停藥或改藥，因為有時候出現的症狀並非藥物所引起，而是由其他健康問題導致。

緊急備用降血壓藥

除了每日規律服用的降血壓藥，有些患者還需要備有緊急用藥。陳玠宇表示，在寒流來襲或突發壓力導致血壓驟升時，應在醫師指導下服用緊急藥物，以迅速降低血壓，避免危險的併發症發生，不過，緊急用藥並不能取代日常藥物的規律服用。

避免食用葡萄柚類水果

陳玠宇表示，服用降血壓藥時，最需要注意的禁忌，就是避免食用葡萄柚類的水果，包括：葡萄柚、柚子、文旦等，因為許多降血壓藥是經由肝臟代謝，而葡萄柚類水果會影響肝臟酵素的作用，改變藥物的代謝過程，可能導致藥物濃度異常升高或降低，而增加發生副作用機率，像是臉潮紅、頭痛、心跳過速，進而使血壓變得難以控制，嚴重時可能會導致低血壓。

有些患者會詢問，可不可以在避開服用降血壓藥的時間吃葡萄柚，例如早上吃藥、晚上吃葡萄柚，或隔幾個小時再吃？陳玠宇強調，葡萄柚類水果對降血壓藥的影響，並不是通過間隔時間就能夠完全避免，只要食用葡萄柚類水果，就可能對肝臟代謝產生影響，抑制藥品代謝作用可長達數小時，甚至2至3天。因此為了安全起見，建議完全避免食用葡萄柚類水果、果汁，無論與藥物的間隔時間長短。

另外，高血壓合併有腎臟病的患者，如果有服用保鉀利尿劑、血管收縮素轉換酶抑制劑、血管收縮素接受體阻斷劑等降血壓藥，同時會減少體內鉀離子排出，使血鉀升高，應留意高鉀食物，如香蕉、紫菜、葡萄乾、金針菇、空心菜、菠菜、釋迦、榴槤、龍眼乾等，以免加重腎臟負擔並造成高血鉀，而出現肌肉無力、心律不整等症狀。

血壓藥與保健食品的交互作用

陳玠宇表示，服用降血壓藥時，需要謹慎選擇保健食品，並注意可能的交互作用，像是水果酵素、中藥、紅麴、魚油、益生菌、綜合維他命。含有葡萄柚、柚子成分的食品或飲料，與降血壓藥物之間的抵觸，是最常見的問題，如果含有葡萄柚成分，含有furanocoumarin衍生物，會抑制CYP3A4酵素的代謝作用，會抑制肝臟酵素活性，導致藥物代謝減慢，使藥物在體內濃度上升，增加副作用風險。因此，高血壓患者應避免食用含有葡萄柚或柚子成分的飲品及食品，如水果茶、水果酵素等。

其次，某些中藥材，如人參、西洋參、麻黃、甘草等，可能會干擾降血壓藥的療效，使血壓難以控制，或是減弱抗凝血劑的療效，影響血液凝固功能，增加出血或血栓的風險；對於同時服用抗凝血劑與降血壓藥的患者，更需謹慎選擇中藥保健食品，若患者無法確定保健食品的安全性，建議向醫師或藥師諮詢，以獲得專業建議。

陳玠宇指出，紅麴保健食品常宣稱具有降血壓效果，但其作用機制實際上並非直接降血壓，而是透過降低膽固醇、改善血液黏稠度與動脈硬化，來間接影響血壓；然而，紅麴的降壓效果通常需要較長時間及高劑量才能顯現，同時可能對肝臟產生負擔。

魚油因富含Omega-3，其中特別是EPA成分被證實能降低三酸甘油酯，進一步改善血液黏稠度，對心血管健康有益，但其抑制血小板作用，與抗凝血藥物併用可能有加成的作用。陳玠宇建議，選擇魚油時，建議優先考慮Omega-3總濃度達70%以上的產品，以確保效果，並避免低濃度需要大量服用的劣質產品。

益生菌近年來也成為保健熱潮，研究顯示，益生菌對腸道健康與代謝，可能有幫助。不過，如果益生菌產品中加入植物萃取物，如葡萄柚籽萃取物，要與醫師確認是否與正在服用的降血壓藥相容。

綜合維他命是很常見的保健食品，但成分過於複雜時，可能對某些心血管用藥產生不良影響。陳玠宇提醒，特別是脂溶性維生素，如維他命A、D、E、K，過量攝取可能累積在體內，增加健康風險，尤其維他命K可能干擾抗凝血劑的效果，因此需特別注意；而水溶性維他命，如維他命B、C，則相對安全。