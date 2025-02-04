衛福部部長邱泰源 從偏鄉到杏林領袖 醫路向前、守護全民健康

本文摘自<常春月刊>503期

文／鍾碧芳 攝影／許宏偉

邱泰源出生在嘉義的一個小鎮，孩童時期便耳濡目染許多無私奉獻的基層醫師，心中便萌生服務社區民眾的念頭。「我從小看著當地的醫師，除了幫民眾看病，還積極參與社區服務，讓我深刻感受，當醫師不只是治療疾病，更是一份服務社區的使命。」這樣的信念推動著他走上醫學之路。

那個年代，內婦外兒科是熱門科別，邱泰源卻選擇了家庭醫學科，認為醫療的核心就是全人照顧，因此多年下來的歷練，無論是社區醫療或安寧緩和照護，幾乎都與「人」密切相關。他認為，家醫科的訓練不僅考量病人的生理因素，也會關注他們是否因為生活壓力、心理困擾或家庭問題等層面而影響健康。「從全人照顧的理念延伸到全家照顧，因為家庭成員的互動模式與基因，都可能影響疾病的變化。」

在醫學訓練期間，邱泰源曾多次深入偏鄉地區，偏鄉服務的經歷更讓他對基層醫療有了更深刻的體認。他提及曾於新北市貢寮鄉的一個小村落澳底村保健站擔任駐點醫師；當時必須面對資源不足、交通不便的挑戰，也學習到觀察並照顧社區中所有人的需求，包括小孩到老人的隱藏健康問題。

深入偏鄉，打造基層醫療的模範

有一次，有位大哥請他到家裡看診。那是離鎮上還要開半小時車程的地方，有個破舊的小屋，居住環境並不好，裡面住著他的弟弟，看起來已經四、五十歲。細問後才知，弟弟從青少年起，就因精神疾病被關在那裡，幾十年沒有見過陽光。

邱泰源感慨地說，這些深入偏鄉的醫療經歷，讓他深刻體會到在醫療缺乏地域健康問題的複雜性，並激發了他對全人醫療的執著。「要達到全民健康，國家真的需要投入大量的人力心力才行。」

在總醫師結訓後，他受派前往金山衛生所（昔日稱為群體醫療執業中心），那段經歷對他未來的全人醫療視角具有深遠影響。「金山衛生所是一個重要的試點，我們不僅要為當地居民提供基礎醫療服務，還要承擔全社區的健康管理責任。」

邱泰源回憶說，在金山衛生所的工作特別注重預防醫學和健康促進，這使他更加認識到醫療工作不僅是治療病人，更是如何建構健康的社區。在那段期間，他參與了許多與地方居民互動的活動，從高血壓篩檢到飲食健康教育，深化了他對社區醫療的認識。

這些經歷與訓練，不僅讓我未來回到臺大醫院擔任主治醫師後，對國家的衛生藍圖有更完整的概念，也在日後擔任教職時，更鼓勵醫學生培養社區服務的視野。

「未來的醫療體系不應只侷限在醫學中心的精密手術，而是要讓醫師在各個角落都能發揮所長，包括區域醫院、基層醫院、偏鄉及離島等。」他認為，醫學系要訓練能夠在醫學中心、區域醫院，甚至是偏鄉診所，都能發揮所長的全方位醫師。

創立安寧病房，讓生命最後一哩路有尊嚴

1995年，當時從日本東京大學學習社區醫療後返國的邱泰源被委以重任，協助臺大醫院設立安寧緩和病房，在他的手中送走了超過一萬人。邱泰源曾說自己的人生觀就是自然，人生猶如四季，死亡是必然，而「生命的終點，醫師的角色不只是治療，而是協助病人和家屬找到心理和靈性的平靜。」在他看來，安寧病房是一個不僅緩解病痛，還能幫助患者與家人共同面對生命議題的場所。

邱泰源參考了日本的模式，融入台灣的文化背景，從病房設計到服務內容，無不注重病人與家屬的需求。「安寧病房不僅提供醫療支持，還包含心理諮商、靈性陪伴，甚至是對家庭成員的教育與協助，幫助他們減輕心理負擔。」

在他的帶領下，臺大醫院的安寧病房成為全國公立醫院的標竿，並逐漸影響到其他醫療機構的投入。邱泰源表示，這項工作的成功，來自團隊對每一位病人的細膩關懷，也彰顯了家庭醫學「全人、全家」的核心精神。

今天，台灣的安寧照護品質已是全球排名第三，亞洲居冠，成為國際間的學習典範。對邱泰源而言，他所推動的，不僅是制度的建立，更是一場醫療文化的革新。

社區醫療群，是守護健康的第一道防線

1999年台灣發生嚴重的921地震，邱泰源帶著臺大團隊進入南投竹山鹿谷協助救災，持續3年來總共去了近200次，「我可能是當時全台灣非災區醫師去災區最多次的醫師。」他笑著說，這偶然的經驗是成為日後推動社區醫療群的重要歷練。

此外，於SARS（嚴重急性呼吸道症候群）疫情期間，邱泰源更進一步意識到社區醫療群的重要性，於是推動成立了由5至10位醫師組成的社區醫療群，專注於地方居民的整體健康管理。「疫情中，基層醫療提供了快速反應的能力。例如在COVID-19時期，透過視訊診療，我們得以大幅減少急診壓力。」邱泰源進一步解釋，社區醫療群的價值不僅在於平時的醫療服務，更體現在緊急時期的靈活應對能力。

社區醫療群是由基層醫師所組成，並以社區為單位，整合了基層診所、地方衛生所及志工團隊的力量，讓醫院的醫師團隊與基層診所的醫師之間，建立有效的協調機制，如同照護門診與社區共同照護網絡般，為居民提供全方位的健康支持。

例如針對慢性病患者，社區醫療群能透過定期回診與健康檢查，及早發現問題並給予適當治療；而在疫情爆發時，他們能迅速設置篩檢站或提供視訊診療，減少醫療體系的壓力。

邱泰源強調：「這樣的模式讓居民更願意信任並依賴社區醫療群，而不必一窩蜂湧向大醫院，我們必須讓基層醫療真正成為民眾健康的第一道防線。」目前，全台已成立超過500個社區醫療群，不僅提升了基層醫療的普及性，更是面對高齡化社會的一項長遠對策。

醫療改革的核心，效率與溫度並重

接任衛福部部長之後，在總統賴清德所提出的「健康台灣」願景下，邱泰源思考如何落實並執行，「這計畫涵蓋從出生到老年的全生命周期健康管理，更需要致力於建立整合性的分級醫療體系。」他認為，要實現這個願景，必須同時在基層醫療、醫學教育和公共衛生三個層面下功夫。

「基層醫療是國家醫療體系的基石。」邱泰源指出，家庭醫師的角色尤為重要。他希望推動政策，讓每個家庭都能夠對接專屬的家庭醫師，這不僅能幫助民眾快速解決健康疑慮，也能有效減輕大醫院的壓力。

此外，他特別強調健全家庭醫學訓練的重要性，「醫學生需要接受足夠的基層訓練，了解偏鄉、社區以及特殊族群的需求，才能打造完整的醫療網絡。」

在公共衛生方面，他提倡以數據驅動政策決策。「透過全面的健康數據分析，我們可以更精準地分配資源，提前預測並解決健康危機。」此外，也關注高齡化社會的挑戰，強調在社區層面發展更多居家醫療與安寧照護服務。

邱泰源認為，醫療改革的核心不僅在於體制的優化，更在於價值的落實。他指出：「我們要打造一個不僅有效率，還有溫度的醫療體系。醫療體系的成功，取決於每一位醫師和民眾是否都能感受到信任與尊嚴。」他提倡建立以人為中心的醫療文化，確保每個環節都能回應病人的需求。

「健康台灣不只是口號，而是讓每一位國民在不同人生階段，都能獲得適切照護的具體行動計畫。」他希望，這樣的整體規劃能夠在未來10年內全面落實，讓台灣的醫療體系更加貼近民眾需求，也能在國際上持續發揮影響力。

壓力下的平衡，以運動來紓壓

推動改革並非一帆風順。邱泰源坦言：「每個病人都是一道考題，醫師每天面對不同的挑戰。」面對龐大的工作壓力，他選擇以運動作為紓解身心的方式。「多年來，我堅持打網球，這不僅是放鬆，也是重新啟動工作的好方法。」

一路走來，以醫師、教師、政策推動者的多重角色，邱泰源始終扛起醫界領頭羊的責任與使命，帶醫療找出路，也為民眾謀幸福，期待在其努力下，能讓每個人、每個家庭、甚至每個社區，都能擁有完整的健康。