推拿不只用於成人 可強化兒童體質預防疾病

本文摘自<常春月刊>502期

文/李政純

3歲男童，近期睡眠品質下降，夜間哭鬧、不易入睡，白天情緒容易激動，無其他健康問題；經中醫師診斷為心肝火旺，進而影響睡眠狀況，透過中醫推拿2、3次之後，夜間哭鬧明顯減少，睡眠品質改善許多，白天情況也比較穩定。另一位5歲女童，頻繁訴說肚子痛，尤其是在飯後特別明顯，醫院檢查無明顯器質性病變，考慮為功能性消化不良；中醫師診斷為脾胃失調，推拿治療重點在於健脾和胃，改善消化功能，透過推拿幾次之後，腹痛症狀明顯減少，食慾改善，精神狀態也變好了。

大家都很熟悉成人推拿，是中醫傳統療法之一，通過對人體經絡、穴位進行按摩、按壓、推動等操作，調節身體功能，達到治療或保健的效果；但卻很少聽過兒童推拿，其實兒童推拿已經有數千年的歷史，現在則在新加坡、香港、中國等地非常盛行，不僅被學術界認定為專門學科，已有許多臨床驗證與專門著作，在醫界也廣為醫師、患者所信賴與使用。

強化體質並預防疾病

中華中醫學會榮譽理事長、台北市中醫師公會常務理事、台灣推拿保健發展協會理事長陳文戎指出，兒童推拿是在中醫基礎理論根據之下，運用不同的推拿手法，透過對經絡穴位的刺激，加強兒童身體各系統的協調性，促進臟腑組織的協同功能，藉以強化體質並預防疾病，進而達到兒童保健的目的。

除了生病的時候可輔助、增強醫療效益之外，平時也能持續發揮保健的積極功能，例如對於餵藥困難的幼兒來說，除了可以縮短口服藥物的時間，同時藉著與孩子的親密接觸，增加孩子的信賴、安全感，所以，兒童推拿是非常值得推薦的兒童保健法。

緩解症狀和保健養生

陳文戎表示，兒童推拿對於很多疾病的治療都有幫助，像是秋冬常見的感冒、發燒、咳嗽、支氣管炎、哮喘、過敏性鼻炎等呼吸系統疾病。由於推拿能夠促進腸胃蠕動，調節脾胃功能，包括腹瀉、腹痛、便秘、營養不良、厭食等消化系統疾病都有幫助，特別是功能性便秘，推拿腹部和相關經絡有助於排便，或是由腸痙攣或氣滯引起的腹痛，都能協助改善。

通過調節神經系統，推拿能幫助改善情緒和睡眠問題，舉例來說，特別是能改善兒童夜間驚醒、睡眠淺的情況；輔助治療過動症，幫助穩定情緒、增強專注力；甚至是推拿安神穴位可放鬆身心，幫助解決焦慮或壓力過大等狀況。另外，兒童推拿還常用於健康管理，例如增強免疫力和防治疾病。

這些情況不適合推拿

陳文戎說明，但也不是每一個孩子都適合推拿，推拿適用年齡是12歲以下兒童，如果有燒燙、骨折、脫臼或皮膚瘡瘍等外傷，就不適合推拿；如果是急症，例如急性腹瀉、發高燒等狀況，也要配合醫師的治療，才能達到最好的效果。

至於有些家長會問，孩子有過敏性鼻炎，可以接受兒童推拿嗎？陳文戎的答案是可以的。兒童推拿可讓孩子的自體免疫力正常運作，能溫和但有效地強化體質，可以確實減少患病的機率，尤其是西醫無法根治的過敏性疾病，以兒童推拿同時搭配中醫醫療，會有非常好的效果。

有效之前，先確認安全性

有些大人在推拿的時候怕痛，甚至痛得哀哀叫，瘦弱的小孩子承受的了推拿的痛嗎？陳文戎進一步說明，兒童推拿的手法特別重視輕柔，而且推拿安排都有其原則，輕柔手法會以較長時間達成預定功效，而強刺激手法則視情況進行2-5次，且前後各有準備及舒緩的手法，所以孩子並不會感覺疼，而且，推拿時可使用乳液等媒介，既可保護皮膚，又可增強療效。

中醫治療在講求有效之前，一定會先確認安全，兒童推拿非常安全，因為在專業資深醫師的診斷後，再由訓練有素的兒童推拿師輕柔執行，可同時確保安全性及有效性，是不用擔心有副作用的。但要切記，不管是大人推拿還是兒童推拿，都應根據個人體質與病情制定個人化方案，而且要在專業推拿師或中醫師指導下進行。

兒童推拿防治肥胖

現代社會，飲食西化加上多吃少動，胖小子很多，千萬別以為小時候胖不是胖，陳文戎指出，治療兒童肥胖的方法，有藥物治療、飲食、運動及心理指導，但其實推拿其實對兒童肥胖也有不錯的效果，其方法如下：

․猿猴摘果

操作方法：以雙手食、中二指分別夾住患兒兩耳尖向上提，再捏兩耳垂向下扯，如猴摘果狀，向上提10~20次，向下扯10~20次。具有健脾消食、調節內分泌的作用。

․補脾經

操作方法：從拇指橈側緣推向拇指指根，推300次，有調整脾胃系統的作用。

․推上三關

操作方法：以拇指橈側面或食中指腹自腕關節橈側推向肘，推50下，有補氣行血作用。

․順摩腹

操作方法：拿捏、掌揉腹部，或用手掌部在腹部以肚臍為中心作順時針的圓周狀摩動。有消腹脹、通便，燃燒脂肪的作用。

․捏脊

操作方法：兒童俯臥，用雙手抵於小兒骨尾椎，雙拇指在下，兩食指在上，將皮膚提起後，用兩拇指由下而上作滑動性的提捏，連續操作五、六次，以局部出現潮紅為宜的方法。有促進發育及新陳代謝的作用。

․推擦四肢

操作方法：雙手平行相對，搓揉小兒四肢，直到稍微發熱為止。

此外，日常宜注意均衡的低脂高纖飲食及適當運動。同時，孩子的飲食重點不在於吃得夠不夠，而是吃得營不營養，如此，才能取得更好的效果。