軍醫局副局長洪乙仁 打造國家級醫療堡壘、糖尿病防治前線領航者

文／鍾碧芳 攝影／許宏偉

本文摘自＜常春月刊＞502期

一年多前接下三軍總醫院院長重任，去年12月1日榮陞國防部軍醫局副局長。洪乙仁以其糖尿病專業，曾帶領三總推動預防醫學、社區衛教及營造，他認為，軍醫院使命特殊，兼具照顧軍人及社區民眾，必須投入更多資源，以達成平時與戰時軍備醫院的重要任務。

在接下三軍總醫院院長近兩年後，洪乙仁院長於去年12月1日榮陞國防部軍醫局副局長，即便已卸任，他仍對三軍總醫院身為醫學中心、軍備醫院的願景及使命表達關心，不僅提及醫院的發展規劃藍圖，也對做為軍方唯一的醫學中心角色及使命提出觀點；更不忘以其新陳代謝專業，呼籲並提醒民眾，維持身體健康的重要性。

因公費吸引投入國防醫學院

當年，以優異成績考進國防醫學院，洪乙仁回憶從醫初衷，他自認家境普通，並坦言會選擇國防醫學院不僅是因為公費教育的吸引，也因身為公務員家庭一員，經濟條件無法負擔其他選項，而開始七年的醫學院學習與軍旅生涯。

「國防醫學院隸屬軍方，理論上我不只是醫師、也是軍人。」洪乙仁記得當時公費生都需要住校，同學感情很好，每到周六日就會出去「遛達」（走走玩玩），且大多會暫住同學家裡，因而發現多數同學的家境幾乎與他家類似，都屬於普通小康家庭，同是有醫師夢想而進入國防醫學院。

至於會選擇進入新陳代謝科？他直言雖然曾經對放射腫瘤科及胸腔科抱有濃厚興趣，因當時並無名額，而未能如願，「外科個性比較急，而且手要很巧。」洪乙仁笑說自己曾在外科實習階段，看到老師執刀時的俐落深感佩服，「但要我開個盲腸，可能連肚皮都劃不開，會有點害怕。」也因為性格喜歡研究與深入探討慢性病，而一腳踏入側重學術與耐性的新陳代謝領域。

糖尿病的挑戰與照護重點

對新陳代謝科的投入開始於對糖尿病這類文明病的高度關注。洪乙仁指出，糖尿病在全球盛行率不斷攀升，台灣也不例外。根據統計，目前台灣確診的糖尿病患者數量已達220萬至230萬人，盛行率從過去的6%上升到現在的10%以上，甚至有些地區還達到12%，「糖尿病人數的增長，主要與人口老化、肥胖問題、飲食生活習慣變化密切相關。」

他觀察，糖尿病通常呈現家庭群聚現象，與遺傳因素及類似的飲食生活型態有關。「從門診來看，一個家庭中的糖尿病病例往往就不只一例。」也因此對醫療資源的需求產生更大壓力。「不過，糖尿病雖然無法治癒，是可以透過良好的控制來延緩併發症的發生，改善患者的生活品質與壽命。」

洪乙仁特別強調糖尿病照護需要靠跨科別的團隊合作，他表示，糖尿病的治療不僅是醫師的工作，還涉及營養師、護理師、藥師，甚至心理師的參與，「由專業人員共同組成團隊，能提供患者從飲食、運動到心理支持的全面性照護。」此外，對於已出現併發症的患者，也須由神經內科、腎臟科及心臟科等多科會診，提供最適切的治療。

台灣在糖尿病的照護上已累積了超過30年的經驗，他認為政府健保制度對於糖尿病患的支持力度大，多數治療藥物都已有健保給付，使得糖尿病治療更具可及性，醫療品質也在國際上處於較高水準，也提醒糖尿病患須有長期的自律與積極配合，特別是在飲食控制及規律運動上，才能有效控制其他併發症的發生。

心繫三總軍方醫院的特殊使命

作為軍方唯一的醫學中心，三軍總醫院在醫療業務上的表現與一般醫學中心無差異，但使命會更為特殊。在洪乙仁執掌院長任期內，他積極推動預防醫學、醫院永續ESG、社區衛教等，並強調軍備醫院除了要照顧軍人及其家眷外，也應對照顧社區民眾的健康責無旁貸。

他指出，三軍總醫院在平時與戰時都承擔了重要使命及任務，像是平時必須為軍人及家屬提供醫療照護，還要肩負教育與研究的重責，且需為國防醫學院的學生提供實習場域及教學資源。同時，平日在常規醫療精進外，也要著力於戰傷醫學的研究與準備，包括航太醫療、海底醫學及戰場救護等，這些都是針對戰時所做的準備及因應措施，也是三軍總醫院在未來要努力的核心方向。

他曾將醫院的經營規劃分為短期、中期及長期三個階段，細緻勾勒出未來的藍圖：於短期計畫強調工作核心是務實推動現有專案以確保穩定運作；中期企劃則以注重人才培育，期待能在醫院內各個職類都能達到代代相傳的效果，確保醫療品質與專業精神能延續；長期計畫則著手規劃建造全新的重症醫療大樓，以因應未來日益增加的醫療需求，「當然，軍備醫療的相關任務也需要持續深化。」

繁忙中對健康的堅持

雖然身兼行政與臨床重任，洪乙仁仍然堅持以跑步與爬山作為平日紓壓的方式，偶爾也會與朋友定期騎車出遊。

他認為，運動對健康的幫助無可取代，也建議民眾、甚至糖尿病患，能選擇合適且可維持長久的運動形式，但要謹記避免運動傷害。

同時也是中華民國糖尿病學會理事的洪乙仁提醒，年齡增長新陳代謝會趨於緩慢，導致50至64歲的壯世代族群罹患新陳代謝症候群的風險上升，因此更要維持身體健康、保持心情愉快，畢竟過大的壓力及激烈的情緒起伏，都可能引起血壓、血糖數值上升，「要多培養興趣、多做運動，有助調適好心情。」也可參與公益活動，更有助身心平衡。