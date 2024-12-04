誰說假日補眠失眠更嚴重？專家說：可降低20%心臟病風險！

聯合新聞網／ 常春月刊

本文摘自<常春月刊>501期

很多人都有平常睡不飽的問題，專家都說「假日不要補眠，否則惡性循環讓睡眠障礙更嚴重」，不過最新研究卻發現，平日總是睡眠不足的人，利用周末好好睡一覺，補個眠的人竟然有降低心臟病風險的好處！

平常上班要早起，下班後還有忙不完的事，很多人平常工作日都有睡不飽的問題，想要假日補眠又擔心影響夜間睡眠而不敢睡。最新的研究卻發現假日補眠對心臟有好處！這項研究是歐洲心臟學會（ESC）所發表。研究以「英國人體生物資料庫」中90,903名受試者的數據，其中21.8%（19,816人）的資料顯示睡眠不足，經常無法每晚睡滿7小時。

研究團隊將這些受試者分為4組，根據他們週末的補眠時間長短進行對比。研究追蹤了受試者平均14年，並檢查他們是否有心臟病、冠狀動脈疾病、心臟衰竭、心律不整及中風等相關的醫療紀錄。

結果顯示，周末補眠時間較長的人（約每周額外睡1.28～16.06小時），比起補眠最短的人，罹患心臟病的風險降低了19%。特別是在睡眠不足的人當中，補眠時數最高的人，心臟病風險降低20%。研究表示，補眠的降低心臟病的風險效果，對於平日睡眠不足的人來說更為有效。

研究人員解釋，平日經常睡眠不足的人，他們通常因工作或生活壓力，無法獲得足夠的夜間休息。周末補眠對於這些人來說，是一種有效的健康補救措施。儘管研究顯示補眠無法完全彌補長期睡眠不足的影響，但在一定程度上，補眠確實能改善心血管健康，降低心臟病風險。

雖然專家還是建議成年人每晚堅持7至9小時睡眠，才不會讓自己陷入睡眠債。但是英國心臟基金會副醫學主任詹姆斯·萊珀（James Leiper）指出，這項大型研究表明，周末補眠對於平常因為時間壓縮無法得到充足睡眠者，確實是一個有效的替代方案，建議適當的補眠有助於身體恢復，並能減少心血管疾病的發生機會。

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