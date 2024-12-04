早餐吃水果優格、穀片很健康？小心這些食物讓你快速變老

本文摘自<常春月刊>501期

水果優格、早餐穀片能增加維生素、纖維素，很健康？義大利科學家的研究竟說它們是「超加工食物」，不僅無益健康，還會加速老化？早餐該怎麼吃才健康？

義大利神經醫學研究中心（IRCCS Neuromed）和卡薩馬西馬市LUM大學（LUM University of Casamassima）的科學家想了解食物對身體的影響，特別以「生物年齡」來觀察攝取不同食物對人們身體細胞和組織的影響。生物年齡是衡量身體細胞和組織衰退程度的指標，這個年齡可能與實際年齡不同，甚至有可能逆轉，生物年齡比出生年數更能反映人體的健康狀況。

研究團隊收集了超過2.2萬名受試者，研究中分析受試者的飲食習慣和與生物年齡相關的血液分子數據，結果發現，攝取大量超加工食品的人，其生物年齡普遍高於實際年齡，也就是「比實際年齡更老」，這項研究已經獲刊於《美國臨床營養學雜誌》。

一般人都以為「超加工食品」指的就是大家說的「垃圾食品」，像是汽水、洋芋片、加工肉品這些。但研究人員指出，許多大家認為「健康」無害的食品也屬於超加工食品，包括包裝麵包、即食優格、加糖的早餐穀片等。這些食物經過高度加工後，營養價值已大大降低，還可能因為影響腸道菌群或改變食物結構，對健康造成長期影響。

超加工食品為何加速人的老化？研究的第一作者Simona Esposito表示，攝取大量超加工食品會對身體造成多方面的負面影響，除了營養不良外，這些食品可能通過改變腸道微生物群、誘發發炎反應等方式，進一步加速老化過程。因此，這些食品對健康的負面影響遠超過它們的營養價值問題。

研究人員提醒，選擇早餐和其他餐的食物時，不僅要關注食物的營養成分，應該更加注意食品的加工程度。儘管有些包裝食品營養豐富，但它們依然屬於超加工食品，可能對健康產生潛在風險。因此，建議選擇自然、未經過多加工的食物，如新鮮水果、全穀類、蛋白質豐富的食物等，來保持身體的最佳狀態。