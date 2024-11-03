被濫用、會成癮？失眠不容忽視 吃藥入眠「藥」小心

本文摘自＜常春月刊＞500期

文∕郭岳潭

根據食藥署統計，台灣每年安眠藥的使用量，在2014年國人服用約3億3900萬粒安眠藥，此數量足以舖滿一座雪山隧道的長度，到了2022年，安眠藥的使用量超過11.2億顆，把這些藥排起來可以環島15圈。安眠藥在台灣究竟有沒有被過度使用？使用安眠藥有哪些迷思以及需要注意的事情？

台灣近年來失眠問題日益嚴重，許多人選擇使用安眠藥來解決睡眠困擾。根據衛生福利部和健保署的數據，全台使用安眠藥的人數不斷攀升，已經超過450萬人，這意味著每5人中就有1人依賴安眠藥物入眠，每人每年平均服用約47.6顆安眠鎮靜藥。

每5人有1人，靠安眠藥入眠

根據健保統計，國人使用鎮靜安眠藥物人數逐年攀升，2018年已經達到427萬，一整年使用了9億1000多億顆安眠藥；到了2019年，安眠藥使用人數達435萬人，安眠藥使用量增加至9.5億顆。

2020年，健保署的報告進一步指出，最常使用的安眠藥佐沛眠（Zolpidem）的申報數量達到1億4300多萬筆，安眠藥總申報量達到10億1000多萬顆。2021年，台灣成人的失眠問題更加明顯；根據統計，每4名成人中就有1人飽受失眠之苦，而安眠藥的使用量也增加到10.5億顆。

到了2022年，全台安眠藥的使用量再度突破，健保資料庫顯示，全台醫療機構申報的安眠藥數量超過11.2億顆，這一年，台灣使用安眠藥的人數已經達到450萬人；若以每顆安眠藥厚度約0.2公分估算，疊起來的高度約4500座101大樓，如果將這些安眠藥排成一列，總長度足以環繞台灣15圈。

從2018年到2022年，使用安眠藥的人數從427萬增加至453萬，5年間增加了26萬人，總使用量也從9.1億顆增長至11.2億顆，創下10年來的新高，一年的醫療費用也超過了23億元。

早在2011至2019年間，台灣在全球安眠藥使用量的排名就已位居前10名；根據國衛院的調查，鎮靜安眠藥物的使用量在全球排名6至10名之間，到了2022年安眠藥使用量高居亞洲第一、世界第二，顯示出台灣安眠藥使用人口相當龐大。

台灣睡眠醫學學會理事、新光醫院胸腔內科主任暨呼吸加護病房主任、輔仁大學醫學系講師林嘉謨指出，這些數據顯示出台灣的失眠問題不容忽視，失眠已成為現代人常見的健康困擾，而安眠藥使用量呈現穩定增長的趨勢，過度依賴安眠藥的現象也引發了不少專家的關注，雖然安眠藥在短期內能有效緩解失眠，但長期使用可能導致依賴性和其他副作用，對身心健康造成負面影響。

年齡越大，越依賴安眠藥

根據健保署的統計資料，年齡較大的族群較為依賴安眠藥，特別是50歲以上的中老年人群，使用比例顯著上升，其中女性使用量高於男性，且年齡越高使用率越高。食藥署統計分析健保資料庫顯示，國人使用非苯二氮平類安眠藥盛行率最高族群為80歲以上女性，其次為60～79歲女性。

從健保資料庫開立安眠藥的處方發現，老年人有3成以上的人會求助於安眠藥物，但25到55歲的青壯年，求診開立安眠藥物的比例有2成以上，顯示台灣失眠安眠藥物的使用，青壯年也占了絕大部分的比例。

林嘉謨表示，安眠藥屬第3、4級管制藥品，均為醫師處方用藥，主要分為「苯二氮平類」（benzodiazepines，BZDs）和「非苯二氮平類」（non-BZDs），兩大類安眠藥的藥理機制相似，皆作用於中樞神經系統，透過抑制神經元的刺激，達到安眠與鎮靜的效果，常被用來治療失眠和焦慮症狀，有助於患者改善睡眠並減輕焦慮。

苯二氮平類安眠藥如Alprazolam、Estazolam、Triazolam、Chlordiazepoxide、Lorazepam、Estazolam等，常見的非苯二氮平安眠藥有Zolpidem、Eszopiclone、Zaleplon、Zopiclone，藥效比較短、效果較迅速，服藥後短時間內就能睡著。

安眠藥會成癮嗎？

林嘉謨認為，安眠藥物見效快、效果明顯且安全性高，在過去20年內，成為醫師處理失眠問題的主要選擇之一，許多失眠病患藉助安眠藥物來改善睡眠，可以有效緩解短期失眠症狀，應對失眠帶來的困擾，並幫助改善生活品質。

然而，儘管安眠藥在治療中扮演了重要角色，社會大眾對於安眠藥物的看法，卻仍然充滿許多迷思與誤解，其中最普遍的擔憂是害怕藥物的依賴性或成癮，擔心會導致難以擺脫的依賴。

林嘉謨強調，在醫師指示下，合理使用安眠藥物並遵守處方建議，通常不會導致成癮；不過，安眠藥確實存在成癮的風險，特別是當長期濫用或過量使用時，會造成腦部對藥物的受器疲乏，可能導致身體產生耐受性，需要更高的劑量才能達到相同效果，最終導致成癮問題。

Box安眠藥的戒斷症狀

隨著長時間使用安眠藥，患者可能會出現戒斷症狀，包括：焦慮、煩躁、失眠、心悸冒汗等較輕微症狀，嚴重者甚至在停藥後，可能出現幻覺、癲癇、譫妄等症狀，當停止使用藥物時尤其明顯。因此安眠藥通常會建議短期使用，並逐漸減少劑量，避免產生依賴；若有安眠藥需求，應諮詢專業醫師，並遵循指示，減少成癮風險。

安眠藥會越吃越沒效？

林嘉謨說明，安眠藥的效果可能隨著長期使用而減弱，就是所謂的「耐受性」現象。當長期服用安眠藥時，身體會逐漸適應藥物的作用，導致需要更高的劑量才能達到相同的效果，這主要發生在特定類型的安眠藥，如苯二氮平類，鎮靜作用會隨著使用時間的延長而減弱。

不過，藥物耐受性並非一夕之間發生，而是隨著安眠藥使用時間的拉長，患者可能會發現原來的劑量不再能有效幫助入睡，便容易陷入增加劑量的惡性循環，進一步加劇依賴問題。同時，長期使用安眠藥也可能導致戒斷症狀，當使用者突然停止服藥時，失眠的症狀可能比用藥前更加嚴重，這就是所謂的「反彈性失眠」。

為避免耐藥性與依賴的發生，通常會建議短期使用安眠藥，並採取其他非藥物的睡眠管理方法，如放鬆技巧、規律作息、改善睡眠環境等；若需要長期使用安眠藥物，建議在醫師的指導下逐漸減量，以降低耐受性的風險。

吃安眠藥會失智嗎？

研究發現，長期使用苯二氮平類鎮靜安眠藥物，與阿茲海默症風險有明顯關聯。使用少於3個月不會增加風險，但若使用時間達到3至6個月，患病機率增加32％；使用超過6個月，罹患阿茲海默症的風險甚至提高到84％。

林嘉謨認為，雖然服用鎮靜安眠藥物的人，有較高的罹患阿茲海默症的機會，但並不代表藥物是造成疾病的原因，阿茲海默症患者可能早在疾病發作前幾年，就開始出現焦慮、失眠等症狀，因此醫師才會開立鎮靜安眠藥物來緩解症狀，患者是因為疾病引發這些症狀而使用藥物，而非藥物導致疾病的發生，無法證明兩者之間存在直接的因果關係。

也有研究顯示，長期服用苯二氮平類鎮靜安眠藥物，可能影響大腦的記憶功能和認知能力，導致認知功能下降，被認為是與失智風險增加相關的原因之一；特別老年人使用這類藥物需更加謹慎，因為代謝功能較低，藥物在體內累積的時間較長，可能進一步加劇認知功能的損害風險。

吃安眠藥會增加意外風險？

林嘉謨提醒，服用安眠藥確實會增加意外風險，特別是跌倒、交通事故等意外。安眠藥的鎮靜作用會抑制中樞神經系統，使人感到昏昏欲睡，注意力和反應能力下降，在夜間和清晨時更為明顯，尤其是服用較高劑量或長效型安眠藥時，藥效可能延續至白天。

老年人的代謝功能減弱，藥物在體內停留的時間較長，更容易增加跌倒和骨折的風險。此外，長期使用安眠藥可能導致失去對平衡和肌肉協調的控制，都會增加意外發生的機會。

林嘉謨表示，一般來說，使用Z-drugs會比BZDs安全，即便在Z-drugs之中，各種藥物對於GABAA接受器的專一性還是略有不同，像是Zopiclone專一性相對低，有較明顯的肌肉鬆弛效果，再加上其較長的半衰期，相較於Zolpidem與Zaleplon有更高的跌倒風險。此外，各種併用藥物，例如：抗焦慮或抗憂鬱藥物等，也會提高跌倒風險，開立處方時應一併考慮。

為降低意外風險，醫師通常會建議患者使用短效型安眠藥，並在起床後確保身體完全清醒才進行活動。此外，患者應避免自行調整藥物劑量，並配合非藥物的治療方式來改善睡眠，降低長期依賴安眠藥帶來的意外風險。

安眠藥會致癌嗎？

有研究發現，服用BZD類安眠藥的民眾，罹患腦癌風險比一般人高出98％，罹患食道癌風險提高59％，胰臟癌的罹癌風險增加41％，膀胱癌和攝護腺癌風險，也分別增加39％以及36％；但子宮頸癌、乳癌、卵巢癌風險反而下降。

林嘉謨認為，關於安眠藥是否會致癌的問題，科學界尚未有確定的結論，雖然研究顯示長期或過量使用安眠藥的患者，罹患某些癌症的機率相對較高，但這些結果是否直接由藥物引起仍存有爭議，目前沒有充分的證據證實安眠藥會直接致癌，仍建議患者應謹慎使用，並避免長期依賴。

林嘉謨補充，安眠藥導致癌症風險增加的原因可能是多方面的，包括：對免疫系統的抑制作用、睡眠紊亂對身體機能的長期影響，以及某些藥物可能具有的潛在致癌作用；也有研究指出，服用安眠藥的患者通常伴隨其他健康問題，如慢性疾病或不良生活型態，本來就可能增加癌症風險。

使用安眠藥注意事項

➊短期使用

一般安眠藥的處方基本原則為短期處方，建議剛開始使用最好不超過2至4星期，當睡眠穩定後，逐漸減少使用量和頻率。

➋有需要再服用

建議安眠藥的使用應該在有需要時再服用，如果患者預料會失眠，或認為隔天需要充足的精神狀態以應付重要活動，在嘗試其他非藥物方式無效的情況下，若半小時內仍無法入睡，就可以直接服用安眠藥。

➌使用最低有效劑量

鎮靜安眠藥屬於精神作用藥物，藥效取決於血中濃度和藥物動力學，中樞神經的清醒與睡眠系統如開關般運作，只要達到適當的藥物濃度即可促進睡眠。因此，避免使用高劑量安眠藥，不僅能減少副作用，也能降低停藥或減藥後反彈性失眠的風險，因為高劑量的強效與速效，易導致患者對藥物產生心理依賴。

➍逐漸減藥

如果多次嘗試減藥仍無法完全停藥，只要長期服用的劑量維持在低水平，並不需要強行停藥，目前沒有研究顯示，長期低劑量使用安眠藥，會對身體產生任何長期或累積的副作用。

➎安眠藥勿擅自停藥

停用安眠藥應與醫師討論，採用逐步減量的方式，切勿自行停藥，否則可能導致戒斷症狀和反彈性失眠，進而形成心理依賴，建議由醫師幫助制定適合的減藥計劃，確保安全有效地停藥。

➏不可與酒精併用

酒精與鎮靜安眠藥之間有嚴重交互作用，若已有使用鎮靜安眠藥的患者，更不可與酒精併用，以免加重鎮靜安眠藥的副作用。

➐不可自行隨意增加劑量

服用安眠藥感覺無效，千萬不可自行改服一次多顆，或一次多種的劑量，不當使用、濫用安眠藥，容易在無形間對藥物產生依賴、甚至成癮，進而出現耐藥性、記憶力減退、反彈性失眠或其他戒斷症狀。

➑不要自行購買安眠藥

遇到失眠問題時，不應自行購買安眠藥，應先檢視自己的生活方式與睡眠習慣，找到可能的原因；如果失眠問題持續，應及時尋求專業醫師的診斷和建議，以確保安全有效的治療，避免不必要的風險。