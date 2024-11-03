颱風過後氣溫降！秋燥酷酷嗽 營養師推6種白色養肺食物(附食譜)

本文摘自<常春月刊>500期

文∕陳大樂

肺是五臟中唯一直接與外界相通的臟器，對於自然界的風寒暑濕燥火等邪氣的影響最甚。中醫認為，五臟的「肺」對應五色的「白色」，多食用白色食物，可預防、緩解秋燥傷肺，提升整體免疫力。中醫認為，白色食物具有滋陰生津的作用，可以調節肺氣、幫助修復肺部組織。

嘉義大林慈濟醫院中醫部主治醫師李欣樺表示，與肺同系統的器官，還有大腸、皮膚、喉嚨、支氣管等，所以平時經常咳嗽、膚色不佳、皮膚乾燥、容易口乾舌燥的人，不妨可以趁著秋天，多吃些白色的食物，例如豆漿、梨子、白蘿蔔、白菜、高麗菜、白花椰菜、洋菇、白木耳、甘蔗、杏仁、山藥、白芝麻、百合等，都能夠幫助潤燥，養肺氣。

養肺6食材

❶百合

百合是一種常用的食材與中藥材，味甘，微苦，入心、肺經。在中國，利用百合治病已經有兩千多年的歷史，其功效多用於潤肺止咳、寧心安神，常用來治療慢性咳嗽、乾咳，或痰中帶血等症狀。

百合入心，經常虛寒驚嚇、失眠多夢的人，也可以多食用百合。康寧醫院營養師陳詩婷說，小米本身也具有安神功效，與百合煮成百合小米粥，或是加雞蛋一起煮成粥，很適合睡眠品質差的人享用。

❷銀耳

銀耳為白木耳，也有人稱之為雪耳，含有豐富的膠質與多醣體，被譽為菌中之冠。白木耳性平，入肺、胃、腎經，具有生津潤肺、益氣活血、滋陰養胃、補腦強心的作用，特別是秋天容易有呼吸道乾燥引起的喉嚨癢、乾咳、口乾舌燥等問題，可將白木耳、紅棗、枸杞一起煮成甜湯，為一道改善秋燥又好吃的甜品。

❸山藥

山藥（中藥名：淮山）是醫藥同源最經典的食材之一，既是中藥材，也能磨成泥生吃，直接蒸熟或是熬煮成排骨湯、四神湯也行；山藥適用在肺腎虛弱症，能補肺腎之氣，對於肺虛、咳嗽、久咳久喘的人特別好。陳詩婷更說，山藥內含豐富的蛋白質分解酵素、醣質分解酵素及多種還原酵素等，可促進消化機能，且其自帶的黏質多醣體，還能滋潤黏膜組織、降低膽固醇、調節血糖之好處。

❹豆漿

黃豆製成的豆腐或豆漿也是一款緩解秋燥的聖品；譬如黃豆與蓮子打成豆漿，可以起到健脾止瀉、養心安神、滋陰潤肺之好處。陳詩婷更說，黃豆本身蛋白質含量高，纖維量也高，且完全不含膽固醇，特別適合有心血管疾病的族群，取代一餐的動物性蛋白質。

❺梨子

梨子有「百果之宗」之稱，有潤肺、養陰、生津、清熱化痰等功用。特別在秋燥襲人時，出現口乾、口渴、聲音沙啞等狀況，可多食用梨子，直接打成果汁加蜂蜜，滋潤喉嚨的效果最好；當然，有血糖不穩的人要適量食用。另外，梨子因為性質偏寒，體質較虛、腸胃功能不佳的人，建議要煮熟，譬如加入冰糖、川貝做成燉雪梨，能夠止咳化痰、保養喉嚨。

❻蓮藕

生蓮藕跟熟蓮藕的功效不同，生蓮藕味甘，偏寒，可以清熱生津，適合經常口乾舌燥及火氣大者，熟蓮藕則具有養胃健脾的作用。陳詩婷說明，秋天以節氣「秋分」的前後區分為「溫燥」與「涼燥」。溫燥因為太陽仍猛烈，體質偏溫熱的民眾會感到口乾舌燥、皮膚乾，甚至鼻黏膜因為秋燥引起的乾癢，而導致流鼻血，可生吃蓮藕改善。

而中秋過後陰氣漸長，氣溫變涼，是脾胃疾病的多發時期，就適合吃熟蓮藕，因為蓮藕煮熟之後，性由寒轉溫，具有健脾養胃，補氣養血，止瀉的作用，適合腸胃虛弱、消化不良的人食用。

【營養師推薦】緩解秋燥食譜

銀耳枸杞豆漿

食材：乾燥銀耳1朵、枸杞1把、豆漿1000c.c.。

作法：

①將銀耳泡水、去蒂備用、枸杞洗淨備用。

②將所有食材放到電鍋，直到銀耳熬出膠即可。

注意事項：

◎此道飲品益氣和中，補虛潤燥，尤其老年人通常有營養不良之問題，配合豆漿食用，可同時補充蛋白質及津液之好處。

◎白木耳之功效在於是否出膠，所以熬煮前建議先用剪刀將白木耳切成細碎，可以增加出膠的面積。

◎要留意，正常乾燥的白木耳色澤為淡黃色，根部較深；假使白木耳外觀過度亮白的，通常有經過二氧化硫漂白過。

四神湯

食材：茯苓25克、芡實25克、蓮子25克、淮山（山藥）25克、瘦肉片300克、米酒適量、鹽巴適量、水1000c.c.。

作法：

①薏仁、芡實、蓮子、山藥洗淨備用；豬肉片燙熟備用。

②將薏仁、芡實、蓮子、山藥放入水中，加米酒燉煮1小時。

③起鍋前10分鐘，放進瘦肉滾過，最後適量加鹽調味。

注意事項：

◎各種平補的藥膳中，最多人熟知的就是四神湯，其顧脾胃的效果明顯，如果脾胃不好，建議可從四神湯開始，將腸胃調理好，可促進腸胃的吸收功能。

◎喜歡中藥濃郁口感的民眾，可以加一片當歸更有味道；不喜歡中藥感的民眾，湯可以加少許蔥薑蒜掩蓋味道。

◎傳統的四神湯為芡實、蓮子、淮山、茯苓，為了加強去濕的效果，有些中藥行會加入薏仁變成五神湯，民眾可依自身狀況抓藥。

百合山藥蛋蜜汁

食材：百合50公克、山藥50公克、雞蛋1個、蜂蜜適量。

作法：

①百合、山藥加入適量水，燉煮至軟爛。

②放入一顆雞蛋繼續拌煮，最後加一點蜂蜜即可享用。

注意事項：

◎此道飲品適合肺燥咳痰、痰濃、聲音嘶啞及慢性支氣管炎之人。

◎如果有喉嚨乾燥、感覺大便不太順暢，可加一顆水梨一起燉煮效果更好。

◎有風寒型感冒的人，蜂蜜適量即可，否則過甜會讓痰增多，血糖不穩的人，蜂蜜也不宜加太多。

梨子潤肺湯

食材：紅棗4顆、枸杞10粒、粗皮梨子1顆、水適量、冰糖5g。

作法：

①水梨洗淨後，橫切上方頭部，將中間的果核挖空。

②在挖空處加入適量冰糖。

③把水梨裝進碗中，放入紅棗、枸杞，跟水，放入電鍋蒸煮半小時即可食用。

注意事項：

◎建議可以連同果皮、梨汁一起食用。

◎梨子容易取得，但性寒涼，若直接食用，一旦過量就會造成咳嗽；但烹煮後會轉為溫補的效果；務必要連皮一起烹煮、食用，才能達到止咳潤肺之效。

◎加入適量的麥門冬或紅棗、白木耳、百合，養陰潤肺、益胃生津的效果會更加顯著。