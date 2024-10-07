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預防失智！1招比社交互動更有效

聯合新聞網／ 常春月刊

本文摘自<常春月刊>499期

失智症被稱為「世紀之癌」，由於至今醫藥界仍無法找出有效的治療藥物，因此，找出預防失智症的方法，便成為科學家最迫切的課題。近幾年專家一直在呼籲大家要增加社交和互動，可以預防孤獨感和增加大腦反應以預防腦部退化，不過最新的研究出爐，有交際恐懼的人不必擔心，常常寫信、寫日記預防失智的效果更好。

隨著全球人口老化，失智症患者人口激增，根據統計，每3秒鐘就增加一位失智症病患，全球每年約新增1000萬名失智症，推估到了2050年，全球將有超過1.52億人罹患失智症。失智症不只影響個人健康，全家人生活都受到影響，該如何預防失智？近幾年的研究都鼓勵民眾維持良好社交生活和人際關係，不過現代人忙碌，有些人則是有社交困難，很難照專家建議去維持人際互動，該怎麼辦？

根據澳洲墨爾本蒙納許大學（Monash University）發表在《美國醫學會期刊網路開放版》的研究指出，寫日記、通別人通信或是經常操作電腦，都有預防失智風險的效果。

這項研究針對1萬名70歲以上的澳洲年長者，進行長達10年的追蹤，其中98%為白人。結果顯示，長者如果經常從事與讀寫文字有關的活動，如寫日記、寫信、操作電腦，失智症的風險可降11%。

其他可增加腦力的活動，包括下棋、玩填字遊戲、玩桌遊、玩牌、猜謎等，也可降低9%的失智風險；這類型的活動主要屬於競爭性質，或者是能考驗老人家儲存新資訊的能力，屬於主動式心理活動。另外，像從事木工、金工、油畫或素描等藝術活動，或看報紙、看書、聽音樂等被動式心理活動，也可以降低7%的失智風險。

研究人員指出，無論是從事文字讀寫、學習新技能、上課、藝術創作、主動或被動式的心理活動，都有助於降低失智風險，從事多元休閒活動，日常例行生活多些改變，都有刺激神經細胞突觸活化的作用，能藉此預防大腦退化，進一步預防失智症。

常春月刊

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