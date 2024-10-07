不敢自己去買便當、不敢去圖書館自習 與人互動就想逃 社交恐懼症是病嗎？

本文摘自<常春月刊>499期

文／畢翠絲

一名大學新鮮人，不敢到自助餐店買便當，不敢和便利商店店員說話，不敢去圖書館自習，沒有生活的動力，一個多月後只好辦理休學，日常生活中看似普通的行為，對於有社交焦慮障礙的人來說，都顯得艱難。

「社交恐懼」是近年爆紅的詞彙，不喜歡社交就稱自己為「社恐」，知名演員梁朝偉便自爆有社交恐懼。究竟社交恐懼症是不是一種疾病？心理師指出，有社交恐懼症的人在社交場合與他人互動時，覺得全身不自在，感到極度不安。

社交恐懼症的特徵

諮商心理師公會全聯會理事暨開業心理師羅惠群表示，與人交往時，尤其是大眾場合下，會不由自主地感到緊張、害怕，不知如何是好、講話不知所云，嚴重的甚至害怕見人，常稱為「社交恐懼症」或「人際恐怖」。在社會交往中想像成功的體驗少，想像失敗的體驗多，沒有自信，總認為自己沒辦法。社會交往中過多地約束自己的言行，無法充分地表達自己的感受，阻礙人際關係的正常發展。

❶生理反應：因緊張、害怕而滿臉通紅，心跳加速、呼吸困難、頭暈、大量冒汗、顫抖、噁心等。

❷心理反應：在大眾場合下有逐漸失控的感受，腦中出現負向語言或念頭，「他們一定覺得我怎麼樣」、「他們一定會覺得我很爛」、「我就是這麼爛的人」、「我能力這麼差，哪有什麼資格跟這些人講話？」、「人家這麼有錢，怎麼可能理會我這種窮酸鬼」，一些毀滅性的想法衝擊自我概念。

與過去的創傷經驗有關

跟過去的創傷經驗有關。嚴重的排擠霸凌、家庭衝突、創傷、虐待。成長過程中，一直接收到負面語言，例如「你很爛」、「你沒用」等字眼，長大成人後，在人際相處上聯想過去一些不好的經驗，引起高度的焦慮、痛苦反應，引發體內激素的變化，相處時態度戒慎恐懼、過度小心翼翼，最後造成社交功能的損傷。

由於自己放不開，腦中思緒也較雜亂，對方一個眼神沒什麼特別含意，不自覺地擔心過多，容易負面解讀且自我貶低，容易過度聯想與反應，腦中反覆冒出：「他們不喜歡我」、「我沒辦法跟他們做朋友」，自己去驗證一些過去的負向標籤。

許多心理的困難常是自己創造出來的，想到要跟朋友聚會，手心開始發抖冒汗，準備出門時覺得：「今天又要收到好多的指責和批評」，行為開始退縮，覺得出門很不舒服，身體狀態不好，心裡也不舒服，乾脆不要去。

另外一個社交恐懼的原因，覺得社交行為花了太多的能量，乾脆選擇封閉。人類是群居的動物，華人世界強調家族主義、集體主義，跟西方國家強調個人主義有些差距。親戚之間逢年過節的碰面，容易受到長輩的壓力；小時候父母時常嚴格要求對大人要有禮貌，過度嚴厲也容易造成兒時創傷，試圖逃避成為被注意的焦點，反覆擔憂會出糗或表現不好，不斷分析自己的表現。

數位時代助長社恐？

羅惠群指出，數位時代網路上其實也有很多人，可能有某部分類似社交恐懼的狀況。很多人在線上的人際關係跟線下有很大的差別。COVID-19疫情後出現顯著的變化，有些人還不到社交恐懼症的程度，可能面臨社交困難的情形，有網路就方便許多，疫情這幾年幫了很多社交恐懼的人，不用跟人面對面，物品放在門口，可以完全不用接觸，也不用到某個情境，可以待在熟悉的環境，對一些人來說，反而比較自在。

是害羞、內向，還是社恐？

害羞內向本身很常見，也很正常，害羞內向或外向是個人的展現，不見得好或不好。害羞內向的人仍然有好朋友，只是數量上不一樣，朋友相知深交。有些性格外向的人，反而覺得寂寞，朋友人數雖多卻不深交。華人的社會期待孩子表現開朗、舉止大方、廣結善緣，與其他人合作跟合群，至於怎麼看待害羞或內向，有文化的影響。

羅惠群診間曾遇過一名35歲男性業務，已工作4、5年，因爭取晉升管理職壓力暴增，對達成業務目標有強烈的擔心，與此同時，有位論及婚嫁的女友，未來規劃買房、生子導致經濟壓力。由於個性比較敏感，原本在公司裡跟主管同事相處就時常察言觀色，那陣子特別敏感，認為跟主管相處不太對勁，開始患得患失。

某天，在尖峰時刻搭火車拜訪客戶時，因車廂內擠滿了人，突然一口氣接不上，開始呼吸喘、不舒服，所幸有乘客讓座給他，身體慢慢恢復，心想可能太疲累在家休息幾天就好。隨著晉升日期愈來愈靠近，後續在拜訪客戶時，常出現胸悶、心悸的狀況，身體愈來愈不舒服。有一次，到熟識客戶的工廠拜訪，因機械聲很大，當場昏過去，短暫休息後漸漸恢復意識。

他擔心身體出了問題，到醫院做心臟等相關檢查，醫師表示身體沒問題，建議他到精神科就診，診斷出有社交恐懼症，精神科醫師開了抗焦慮的藥，服藥一個月左右轉診來諮商。經過半年的藥物治療與心理諮商，跟女友、家人和主管的關係有一定的恢復，也能繼續回到跑業務的生活，後續也達到晉升管理職的目標，也順利步上紅毯。

由於社交恐懼症影響生活機能，無法上課、上班，造成功能損失，對人際相處產生嚴重的影響，使得交友的頻率下降，進入惡性循環。每個人都需要跟他人互動，當社交恐懼症越來越嚴重時，有些患者會主動切斷人際關係，身旁朋友想關心都會被拒絕，採取已讀不回或封鎖做法會讓身旁朋友覺得受傷，引發更大的人際誤會。

藥物與認知治療，雙管齊下

社交恐懼症的治療方式雙管齊下，可從藥物與認知行為著手。

❶藥物治療：搭配抗焦慮藥物，讓患者能入睡。

❷建立適合自己的放鬆方式：做放鬆的訓練跟自我概念的認知訓練，例如冥想或呼吸放鬆轉移注意力的方法，以便降低焦慮的程度。

❸認知行為治療：做創傷治療，了解與人互動曾經有哪些創傷經驗，穩定情緒，提升自尊與自我功能，不批判也不介入想法，給予肯定與鼓勵。處理不當的連結，患者會過度解讀其他人所散發社交的訊號，做認知改變的訓練，幫助患者重新解讀社交訊號。

做後續的協助，讓患者恢復社交功能，例如患者一直認為別人在背後說他的壞話，此時可邀請家人、朋友一起協談。也有些患者是在網路或通訊軟體受到暴力攻擊或霸凌，有很多衍生出來的問題，也需要一併評估做調整。

羅惠群提醒，日常生活中，難免有焦慮不安的時刻，但是如果焦慮狀態已強烈到非常困擾，或嚴重影響人際互動與工作表現，記得善用心理衛生資源，來獲得專業協助。