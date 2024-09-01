用堅果、豆類代替加工肉類 失智風險可降低20%

文 李政純

用堅果、豆類代替加工肉類，可降低失智風險20%

出自《美國醫學會期刊網路開放版》

在費城舉行的阿茲海默症協會國際會議上公佈的研究結果顯示，與每個月食用少於3份加工紅肉的人相比，每週食用2份加工紅肉的人罹患失智症的風險會增加14%；而用堅果、豆類或豆腐代替加工紅肉，也可將失智症風險降低20%。

這項研究的負責人波士頓布萊根婦女醫院的Yuhan Li博士指出，透過研究發現，食用加工紅肉可能是失智症的一個重要風險因素。飲食指南可能包括限制食用加工紅肉，以促進大腦健康的建議；而加工紅肉被證明會增加失智症的風險，是因含有大量的有害物質，如亞硝酸鹽（防腐劑）和鈉。

為了估計失智症與加工紅肉攝取間的關係，研究追蹤了超過130,000名參與者長達43年，在此期間內，研究人員發現了11,173例失智症病例。使用食物頻率問卷每兩到四年評估一次參與者的飲食習慣；這些問卷詢問了食用加工紅肉（如培根、熱狗和香腸）以及堅果和豆類（包括花生醬、花生、核桃、豆奶、豆類和豆腐）的頻率。

之後透過電話訪談評估認知狀態。研究人員發現，每天多吃一份加工紅肉，整體認知能力就會下降1.61年，語言記憶認知能力則下降1.69年；整體認知是指整體認知功能，包括語言、執行功能和處理，而言語記憶是回憶和理解單字和句子的能力。但當每天一份加工紅肉被一份堅果和豆類替代時，罹患失智症的風險降低了20%，這項研究成果發表於《美國醫學會期刊網路開放版》。