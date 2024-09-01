耳鳴算是一病嗎？雖不致命但嚴重影響生活 教你10招搶救耳鳴

本文摘自《常春月刊》498期

文 陳大樂

耳鳴持續發生，建議要尋求醫師的協助，嘉義大林慈濟醫院頭頸癌召集人侯思任主治醫師表示，尤其是單側的耳鳴，容易伴隨較棘手的毛病，如鼻咽癌、腦神經瘤、聽神經瘤等問題，建議超過3天沒好的耳鳴，應就醫徹底檢查問題。

病質性疾病引起的耳鳴通常對症下藥就能解除，如鼻竇炎患者將鼻腔的膿液處理好；又或者是中耳炎改善中耳問題；睡眠障礙的患者調整睡眠等狀況，就能改善耳鳴。不過，針對情緒、壓力、自律神經失調等造成的耳鳴問題，就沒有特效藥了。

大部分的急性耳鳴，6個月以內通常都能自然痊癒。所以，治療耳鳴的關鍵，是改善對耳鳴的觀感，我們能做的，就是放下焦慮，不要將它視為可怕、要立即去除的敵人，試著正面看待，與它和平共處，以下提供幾個方法參考。

利用白噪音與耳鳴共處

耳鳴的人儘量不要處在太安靜的環境下，例如睡覺時可以聽一些白噪音，播放電風扇、冷氣機、洗衣機、吹風機開著的聲音，或是聽一些比較輕鬆、輕柔的入眠音樂，可降低耳鳴造成的困擾。

使用耳鳴遮蔽器

耳鳴遮蔽器的作用是類似聽白噪音的作法，透過產生一種低頻的白噪音，或者其他環境的聲音，如海浪、蟲鳴鳥叫等聲音，來掩蓋耳中的嗡嗡聲或隆隆聲。

避免刺激飲食

康寧醫院營養師陳詩婷指出，咖啡、茶、可樂、巧克力等含咖啡因的刺激性食物，會讓原有的耳鳴症狀加重，這是因為咖啡因有助提神醒腦，還有收縮腦血管的作用；當供應聽覺的血管收縮，血量供應不足時，可能會加重耳鳴的現象。

三餐清淡飲食

血壓太高的某一症狀就是頭痛、耳鳴。這是因為高血壓患者的血管，較容易硬化，發生血管阻塞的情況，進而影響內耳血流的供應；一旦流經的血液及養分減少，就會出現耳鳴的狀況；為了讓耳朵的血液循環暢通，建議平時應以清淡飲食為主，尤其是鹽分，每天不要超過5公克的鹽，有助於改善聽力惡化。

喝點穩定神經的茶飲

自律神經失調引起的原因非常多，但絕大多數與壓力、焦慮的情緒最相關；許多人太小看調整自律神經的重要性，有些人甚至長期處在過度緊張、呼吸短淺的狀況，還以為這是正常的。

過度緊張會我們的交感神經一直處在主導地位，讓血管收縮、肌肉僵硬，產生頭痛、肩膀痠痛、心律不整、耳鳴等問題。陳詩婷說，透過喝一些穩定情緒的茶類，如洋甘菊、茉莉花、杜仲茶與番茄汁，可以得到不錯的成效。

洋甘菊茶：洋甘菊自古就被當成鎮定、放鬆的食物，可以幫助活化副交感神經；很多研究也發現，經常喝洋甘菊的人，睡眠持續的時間比較長。

茉莉花茶：茉莉花有濃郁的香氣，研究發現，讓受試著聞聞茉莉花茶淡淡的香味20分鐘後，心跳會降低、副交感神經也會得到活化。

杜仲茶：杜仲廣泛用於中藥材之用，研究發現，杜仲含有特有的京尼平苷酸（geniposidic acid），同樣具有活化副交感神經的作用，能幫助放鬆、幫助入眠。

番茄汁：番茄含有豐富的GABA（γ-aminobutyric acid，γ-氨基丁酸），能幫助調節體質，達到幫助入睡的功效。陳詩婷更說，每100g番茄的GABA含量高達57.6mg，大約只要1／4顆中等大小的番茄，就有不錯的紓壓效果，半顆的GABA含量則具有助眠效果。

補充維生素B12

在營養均衡的前提下，可以額外補充維生素B12。陳詩婷解釋，B12的功能非常多，其中之一就是促進末梢神經代謝的作用，能幫助提高內耳神經活動力的表現，常見來源為動物性肉類、雞蛋、牛奶等乳製品；因為維生素B12在植物性食物中含量極低，建議素食者應額外補充酵母粉，或是相對應的保健品。

補充Omega3脂肪酸

Omega3脂肪酸有改善血液循環的作用，能預防動脈硬化；同時還有穩定神經、活化神經細胞的作用，經常攝取含Omega3脂肪酸食物，也有預防、改善耳鳴的作用；常見食物如：秋刀魚、鯖魚、鮭魚、杏仁、亞麻仁籽、核桃等堅果。

適量做些運動

運動被證實能改善血液循環，進而有緩解耳鳴的好處，例如打太極拳、八段錦、伸展運動、快走、騎腳踏車、跳舞、體操等，都是推薦的有氧運動；不過，有研究認為，儘量不要在晚間6點過後運動，因為運動後血液循環增加，反而會讓耳鳴的感受性更強，而影響到睡眠。

按摩耳周穴道

改善耳鳴的方法，也可以透過耳朵的按摩緩解，最簡單就是直接按壓耳輪、耳垂及耳根，輕揉3分鐘至表皮發熱即可，可改善因耳內缺血引起的耳鳴、幫助提高耳內血液循環。另外，按摩耳周穴位，也可自我緩解：

翳風穴：位於耳垂後方，耳根部的凹陷處，可以拇指長按壓此處，有活血通絡、醒腦通耳的功效。

聽會穴：在耳鳴或重聽剛發病時，常以食指點按此穴，可疏通經絡，並防止症狀惡化。

聽宮穴：以拇指端按揉此穴，力度適中，以感覺酸脹為主，可宣通氣血，緩解各種原因引起的耳鳴。

風池穴：位於頸後部枕骨下兩側，髮際內的凹陷處，可以拇指按揉1分鐘，會有痠脹的感覺，每天按揉3次，有助於耳內血液循環，可改善神經性耳鳴。

養成規律生活

自律神經失調是引起耳鳴的原因之一，生活作息規律，能讓自律神經維持在良好的狀態，所以儘量養成不要熬夜，晚間11點前入睡，睡滿8小時的習慣，才不會累積過多壓力，耳鳴狀況也較能自然恢復。