抖音洗腦搏眼球 兒少手機成癮症

本文摘自《常春月刊》498期

文／畢翠絲

現代人幾乎手機不離身，如果手機忘記帶出門，很多人會心神不寧、坐立難安，近年來，手機成癮症陸續在世界各國出現；2020年抖音摘下社群平台寶座，在青少年間造成流行，讓青少年像掉進流沙中愈陷愈深。

臺北醫學大學附設醫院精神科主任李信謙表示，手機成癮症另一個新名稱是「害怕手機不見症候群」，意思是雖然不見得一定要看到手機，但要確定手機在身邊，確保訊息不會漏傳或漏接。

資訊大爆發後，很多人擔心沒辦法及時更新資訊，一直盯著手機，手機的訊息不像報章雜誌提供完整且有延伸性，有點像葡萄串的概念，看到一個會連到第二個，再連到第三個，加上隨時有新的訊息進來，可能又連到另外一串葡萄，讓人愈陷愈深，也因為資訊量大，擔心自己漏看了些什麼訊息，讓人欲罷不能，使用時間愈來愈長。

注意力短時間內被滿足

抖音娛樂性十足，聲光效果刺激花俏，讓人注意力在短時間內被滿足，抓住青少年的眼球。無厘頭、誇張的內容、快節奏的形態，讓大眾預期很短很快就會看完，正是因為影片短，手指輕滑就能馬上切換影片，跟過去看YouTube影片可能要花20分鐘，需要有20分鐘時間才能坐下好好看，兩者心態有別。

一看抖音，時間不知不覺就過了1、2個小時，很容易讓人上癮。李信謙指出，成癮有幾個概念，一、看的量越來越大，二、刺激度越來越小，三、停不下來，一旦真的停下來，身心會出現各種症狀，心神不寧、情緒焦慮，需要三個向度同時存在，才稱作是「抖音成癮」。臨床上聽到一些個案的想法，但還沒有明確的個案報告。

「我們在診間接觸到，家長帶青少年來就診，大部分是手機成癮，少部分以短影音為主，抖音佔了很大一部分，看YouTube短節目的也不少。」李信謙說。過去網路成癮有很多不同類別，一開始類似賭博性成癮的網路下單，整體而言，所謂網路成癮的患者，不是對所有影音都照單全收，而是有選擇對象，抖音訊息更換快速的機制，的確容易讓人著迷。

抖音易讓大腦受刺激，帶來愉悅感

音樂洗腦、聲光花俏、影片短，抖音的機制易讓大腦受刺激，帶來滿滿的愉悅感，手指輕滑，一部影片滑過一部影片。由於影片製作快、主題更換快，感覺內容很豐富，事實上資訊量少，尤其內容良莠不齊，某些洗腦神曲藏有不良暗示，讓家長不免憂心。

不看手機，還能做些什麼？

網路是時代趨勢，極端的作法是讓孩子完全不接觸網路，但孩子不論在生活或是學習上，不可能不使用網路，不可能完全禁止。資訊代替工具的使用，是大家要建立的議題，再來是合理的使用，提供可以使用的素材，與其批評抖音，倒不如看到這個機制具有的吸引力，就像2024大選時，各陣營能立刻拋出議題，創造話題；教育端可以提供有意義的內容，目前有被認證有教育功能或有啟發功能的並不多。李信謙的診間曾收治一名國三的學生，因白天嗜睡媽媽帶來就診，一開始以為是嗜睡症，一上課就開始睡。

離開診間後，讓孩子帶上偵測睡眠的腕錶，請孩子做睡眠記錄，一周後，睡眠記錄看來完整，大約十點進房睡，早上六點起床。但是仔細看腕錶記錄，明顯跟孩子撰寫的睡眠記錄不符，約1～２點才躺平，半夜2～3點有手部活動。

和孩子單獨談話時，孩子坦誠自己有2支手機和1個平板，睡覺時父母收走1支，房間還有1支手機跟平板，平板用來看劇，手機用來接訊息。由於面臨高中大考，睡前父母會把手機收走，他雖然不反抗先上床睡，但克制不了衝動，半夜會偷偷起來看手機。

放鬆訓練跟正面轉移，有助於放下手機

整個會談過程，這位國三生坐立難安，不時想看一下手機，表示同學會傳訊息來，等一下要去做些什麼，甚至說爸媽可能會call他，其實爸媽就在外面等，評估後轉介給心理師做認知行為治療。首先、找出合理的手機使用時間，協助他跟父母溝通，因為不可能完全不用，但也不能用那麼兇，親子間協議出可接受的時間；再來，協助他不看手機時，擔心錯失訊息焦慮的情緒，做一些呼吸訓練、放鬆訓練跟正面轉移，孩子學得很快，經過8到9次的心理治療，能順利把手機放下來。

整體效果不錯，但是遇到暑假待在家中的時間太長，開學後又「進廠維修」，處父母平時工作忙、缺乏玩伴的環境中，暑假不知不覺又放鬆了。重點在培養生活中其他的興趣與活動，當孩子不看手機時，還能做些什麼？國三生「進廠維修」後，行為又恢復正常，雖然可能復發，經過再次提醒，使用程度不像之前那麼誇張，孩子可以自己覺察，使用的時間誇不誇張。

另一名高一生，爸媽為了不讓他沈迷於網路，進房間直接拆掉電腦及無線網路，也註銷他的手機，親子關係很僵，孩子衝動起來會摔東西，甚至攻擊父母。爸爸曾因跟他搶鍵盤而受傷，家長也坦誠自己反應過度，明明已經拔掉電腦電源，當孩子一拿起鍵盤，爸爸覺得他又開始上網感到憤怒，父子發生肢體衝突。

先跟孩子討論情緒有沒有反應過大，高一生覺得都是別人惹他，後來也慢慢看見，在沒手機沒網路的狀況下，他沒辦法控制情緒。跟孩子討論使用一點藥物，但孩子藥物順從性很低，一陣子就中斷，狀況好好壞壞，追蹤到大學的時候才好一點。

教養的三個提醒

父母可以勸說跟引導孩子，但是沒辦法限制行為，勸說跟引導仍是被動的做法，有些父母想方設法幫孩子報名一些課程，但效果也有限，比較正向的做法是，想辦法創造除了網路以外的資源。

❶打造高品質的日常互動修復關係，比移除孩子的網路更重要：生活中，不妨刻意安排幾分鐘有溫度的談話，當孩子感受到父母的關懷，就願意多幾分鐘和爸媽說話，也少幾分鐘在網路裡，同時把焦點放在「我看到你今天只上網2小時，比昨天的時間少」，讓孩子覺得「努力有被看見」，就有繼續做下去的動力。

❷全家做些好玩有趣的事：全家一起活動，不是強迫性而是大家都喜歡的，就大大減少看手機或網路的機會，例如旅遊、露營、騎單車、玩桌遊等等。

❸協助孩子發掘興趣：手做或編織、繪畫、打球或溜冰、彈吉他或烏克麗麗，當孩子在現實世界中找到樂趣，自然而然減少上網時間，才能走出泥淖。

李信謙提醒，人類是社會性動物，喜歡彼此連結，需要父母的愛與同儕間的歸屬感，當有融洽的雙向連結，自然比單向性的聲光刺激來得更加滿足。