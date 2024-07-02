歌王陳奕迅中暑暈倒 皆因溫度調節度失衡

本文摘自《常春月刊》496期

文 李政純

金曲歌王陳奕迅忙著舉辦世界巡迴演唱會，卻突然宣布延期舉行，原來是在戶外打網球中暑休克暈倒，下巴還因此縫了30多針；過了端午節，天氣一天比一天還要熱，一定要多喝水、避免長時間在大太陽底下，才不會中暑。 中暑是指由於長時間暴露在高溫環境中或過度身體活動，而引起的身體疾病，通常是由於體溫調節系統受損，進而導致體溫升高，無法有效散熱的結果，如果不及時處理話，有可能導致嚴重的健康問題，甚至會危及生命。

常見中暑7症狀

中醫師劉宗昇指出，當外界環境的溫度比體內溫度高時，身體藉由傳導及輻射散熱的效果變差，此時主要靠流汗蒸發及對流散熱，濕度高低也會影響汗水蒸發的速度。

由於台灣屬於平均相對濕度高的國家，民眾於台灣夏季出外遊玩時總會感覺悶熱，其中熱來自溫度對於人體的感受，而悶則是濕度帶給人們的感受。在悶熱的感受之下，若是人體的溫度調節度又不佳，就容易發生中暑事件，常見症狀如下：

1.體溫飆高：體溫超過正常範圍（通常超過37℃）。

2.頭暈和頭痛：血管擴張和脫水所導致。

3.噁心和嘔吐：胃腸道功能受到影響。

4.心跳加速：身體試圖透過增加心率來散熱。

5.皮膚熱紅：皮膚可能變得熱紅、潮濕或乾燥。

6.肌肉抽搐和痙攣：電解質平衡失調所引起的。

7.意識障礙：包括思緒混亂、疲勞、虛弱，甚至有可能會昏迷。

中暑緊急處理5措施

1.將患者移到陰涼處，並保持良好的通風。

2.幫助患者脫去過多的衣物。

3.給患者喝足夠的水或含電解質的飲料。

4.用濕毛巾或噴水器冷卻患者的皮膚。

5.尋求緊急醫療援助。

中醫觀點看中暑

《景岳全書•暑證》說： 暑本夏月之熱病，然有因中暑而病者，有因暑而致病者，此其病有不同，而總由於暑，故其病則有陰陽二證，曰陰暑，曰陽暑；

類型 陰暑 陽暑

定義 因暑而受寒者也，凡人之畏暑食凉，不避寒氣，則或於深堂大厦，或於風地樹陰，或以乍寒乍熱，不謹衣被，以致寒邪襲於肌表 因暑而受熱也，凡以盛暑烈日之時或於長途，或於田野不辭辛勞，以致熱毒傷陰

症狀 病為發熱、頭痛、無汗、惡寒、身形拘急、肢體酸痛等症 病為頭痛、煩躁、肌膚大熱、大渴、大汗、脈浮、氣喘或無氣以動等症

兼症 有不慎口腹過食生冷，以致寒凉傷臟而為嘔吐、瀉痢、腹痛等證 甚者昏不知人，氣喘不語，牙關微緊，或口開齒燥、四肢抽搐

*陽暑兼症，從《三因極一病證方論》卷二補充寫入。*

另外，清代葉天士在《幼科要略》中，提出「夏暑發自陽明，暑必兼濕」的觀念，以西醫生理角度而言 50%～60% 的相對濕度對人體最為適宜，也不容易引起疾病。

劉宗昇表示，當空氣中濕度較高時，汗液蒸發速度變得比較慢，人體容易有不舒服的感覺，暑濕證很容易發生，其原因為「中樞下視丘腦-周圍自主神經系統」調節功能障礙。

高濕度環境，並不一定會導致濕病，但高濕度環境之所以能致病，是人體内在功能失調的緣故。這也說明了暑證的病理特色，多兼濕氣而成暑濕。

暑濕病的臨床症狀

上焦：

頭暈、頭重、頭脹痛、肩頸僵硬強痛、身困身重、目酸澀、目模糊、身熱。

中焦：

胸悶、胸痞、噁心欲嘔、腹脹痛、腹瀉、食慾不振。

下焦：小便不利色黃赤、灼熱感。

把握3快原則，勿用酒精與退燒藥

劉宗昇建議，如果不幸中暑了，要把握「三快原則」：快速發現、快速降溫、快速送醫。盡可能地為患者爭取更多時間，以獲得更專業的醫療救護處理；也請記得遵循「五步驟」（以下參考資料來自衛福部）。

1.蔭涼：把患者移動到蔭涼通風處，使其不要繼續待在發生熱傷害的地點，無法移動患者的話，請用雨傘幫忙遮擋熱源（太陽）。

2.脫衣：將使患者感到緊、熱的外衣解開、脫去，有利於體表降溫。

3.散熱：對於嚴重的中暑，快速散熱降溫至39℃以下，是決定病人預後的重要關鍵。 （1） 將身體泡在冷水中（頭要在水面上），經由冷水之傳導與對流降溫。 （2）在無法泡冷水的狀況下，脫去衣服後，在身體上潑冷水，再用風扇吹（或搧風），讓空氣移動產生風，促進蒸發以加強蒸發散熱。 （3） 可置冰袋（鐵鋁罐的冰飲亦可）於手臂、腋窩、頸、膝等，表皮血流豐富處，以加強散熱。

4.喝水：需患者意識清楚，才能進行此步驟，避免患者無法自行吞嚥水，而產生其他危險。提供患者電解質飲料（如運動飲料）或是含少許鹽分的冷開水，對於熱痙攣或熱衰竭等病況，皆建議給予補充等張或高張液體。

5.送醫：若是在任一處理過程中，發現患者的情況已經超出可以面對的情況，應該盡快尋求醫護人員的救助，緊急報案專線為：119。

※切記不要用酒精與退燒藥 將患者的熱傷害程度降到最小，「不用酒精、不用退燒藥」，不讓錯誤的迷思耽誤了患者的就醫治療，若中暑患者發燒超過40°C且失去意識後，未能在3小時內將病人核心體溫降溫至39°C，死亡率將會大幅提高。

預防中暑7件事

劉宗昇表示，預防中暑的關鍵是避免長時間暴露在高溫環境中，並採取以下措施：

1.穿著透氣、寬鬆的衣物和帽子。

2.避免在炎熱的天氣中長時間戶外活動，尤其是在中午時段。

3.經常補充水分，尤其是在劇烈運動或長時間工作時。

4.避免過度勞累和劇烈運動。

5.在高溫環境中經常休息和尋找陰涼處。

6.注意室內通風和使用空調或風扇來降低室溫。

7.監測體溫以及身體狀況，才能及時採取措施。

預防中暑這樣做

劉宗昇特別推薦2道茶飲，可以在平日飲用，可預防中暑，而包括內關穴、足三里等4個穴位，可以在中暑不適時，緩解胸悶、噁心等症狀。

2道保養茶飲

薄荷菊花茶

藥材：菊花二錢、薄荷一錢、紫蘇一錢、生甘草一錢 作法：上述藥材洗淨後，用600ml熱水沖泡開，浸20分鐘即可飲用。 功效：清利頭目，理氣寬胸

清暑益氣飲

藥材：黃耆一錢、西洋蔘二錢、麥門冬二錢、香薷一錢、竹葉一錢。 作法：上述藥材洗淨，用600ml水量煎煮至300ml，待涼後即可飲用。 功效：補氣生津，清熱袪濕

4穴位緩解不適

1.出現胸悶、噁心等症狀時，可按壓內關、足三里穴。 內關穴 手腕橫紋正中上二寸(約三指幅) 足三里穴 膝蓋下約四橫指、脛骨旁開一橫指處。

2.頭暈、頭痛悶脹者，建議適度按壓風池、大椎穴。

風池穴 後頭骨下兩條大筋，其外緣有凹陷處，大致與耳垂平行

大椎穴 項背正中線第七頸椎棘突下凹陷中。低頭時，項後正中隆起最高且隨俯仰轉側而活動者為第七頸椎棘突。