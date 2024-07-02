頭痛該看哪一科？家醫科、疼痛科還是神經科

本文摘自《常春月刊》496期

文∕郭岳潭

頭痛幾乎人人都有過，俗話說：「頭痛不是病，痛起來要人命」，這句話其實說錯了，頭痛本身就是一種疾病，還會造成失能，像是偏頭痛，而腦瘤、腦中風、腦動脈瘤也會造成頭痛，甚至死亡，不可不慎。

根據臨床統計資料顯示，民眾因頭痛求診的常見原因，有從來不曾頭痛，卻突然發生嚴重頭痛，也有病患原本就有頭痛，但是變得比較嚴重，還有病患則是長期頭痛，擔心是腦瘤、腦中風等，就醫進一步找出病因。

頭痛種類多達14種，99％以上找不到原因

嘉義大林慈濟醫院神經內科主治醫師邱孟祈指出，頭痛是一種常見的症狀，但其實大腦本體沒有痛覺神經，腦子裡不會直接產生疼痛，頭痛是來自於大腦旁邊的腦膜、血管、神經等受到刺激而產生疼痛。

邱孟祈表示，頭痛發生原因非常廣泛，根據病因可以簡單分為原發性頭痛和次發性頭痛，所謂的原發性頭痛就是找不到明確的原因，高達99％以上；而次發性頭痛則是由頭部結構異常、外傷、感染、發炎、藥物、環境刺激或其他疾病所引起，種類遠比原發性頭痛多更多。

根據國際頭痛學會的定義，頭痛分類可多達14種以上，原發性頭痛包括：「偏頭痛」、「緊縮型頭痛」、「三叉自律神經頭痛」、「其他原發性頭痛疾病」；次發性頭痛包括：「頭部或頸部外傷或傷害頭痛」、「頭部或頸部血管疾患頭痛」、「非血管性顱內疾患頭痛」、「物質或物質戒斷頭痛」、「感染頭痛、體內恆定疾患頭痛」、「頭顱、頸、眼、耳、鼻、鼻竇、牙齒、口腔或其他顏面或頸部結構疾患頭痛或顏面痛」、「精神疾病頭痛」、「疼痛性顱神經病變」、「顱神經疼痛性病變和其他顏面痛」、「其他頭痛疾病」。

原發性頭痛，尤以偏頭痛最常見

原發性頭痛常常會反覆發作，甚至困擾病患一輩子。邱孟祈指出，原發性頭痛中最常見的偏頭痛，就是屬於容易反覆發作，甚至被歸為慢性疾病，病患因痛覺神經迴路的錯亂，頭痛常發生於頭部單側或雙側劇痛，疼痛程度較高，並且可能伴隨怕光、怕吵、噁心、嘔吐等症狀。

偏頭痛的特徵是發作前可能會有預兆，如視覺異常、感覺異常或說話困難等，發病時間約在4到72小時內，患者常見於青壯年，通常具有家族遺傳性，且女性患者比男性多，可能與荷爾蒙雌激素變化有關。

緊縮型頭痛則是常見的頭痛類型，通常由壓力、疲勞、感冒或不良姿勢引起，症狀表現為頭部兩側的壓迫感或緊繃感，疼痛程度較輕微或中度，不會伴隨噁心、嘔吐，也較少畏光或怕吵；但是持續時間較長，可以是間歇性或持續性，通常與心理壓力和身體疲勞密切相關，如果最近工作壓力比較大，或前一晚沒有睡好或感冒，就容易頭痛發作。

三叉自律神經頭痛以叢集性頭痛最常見，特徵是單側劇烈的頭痛，通常發作於眼眶和顳部周圍，常伴隨同側的眼睛紅、流眼淚、眼皮下垂、鼻塞、流鼻水、出汗、面部潮紅等現象，且在特定時間發作，持續時間較短、約是1至2個月，但發作時疼痛強度高，常見於年輕男性。

其他原發性頭痛疾病，為臨床上的罕見狀況，像是咳嗽頭痛、運動頭痛、性行為頭痛、雷擊頭痛、冷刺激頭痛、刺戳性頭痛、錢幣狀頭痛、睡眠頭痛、極可能新發生每日持續性頭痛等。

邱孟祈表示，原發性頭痛的治療，通常會使用急性發作期的藥物治療，如止痛藥，或是預防性治療，如抗憂鬱劑、抗癲癇劑、降血壓劑、注射CGRP單株抗體，並且學習緩解頭痛的放鬆技巧，如瑜伽、冥想、深呼吸等，幫助病患放鬆肌肉，減少因緊張和壓力引起的頭痛。

次發性頭痛，原因各式各樣

邱孟祈說明，次發性頭痛有各式各樣的原因，包括：腦中風、腦瘤、腦膜炎、腦動脈瘤，甚至新冠肺炎等，還有外傷、感染、發炎、藥物或環境刺激等因素所造成。

血管異常

如腦中風、腦血管瘤等，因為顱內壓力增加或腦部供血不足而引發頭痛，血管瘤還可能壓迫鄰近的神經組織，導致劇烈頭痛。

腦中風引起的頭痛常常因為局部徵兆及或意識障礙而被忽略，常伴隨眼歪嘴斜、臉部麻木、肢體無力、走路不穩、看東西變模糊、說話有困難，甚至發生反應遲鈍、嗜睡、昏迷等神經學症狀，很容易與原發性頭痛作出診斷。

疼痛程度通常是中度且沒什麼特定的特徵，可以是雙側或與中風同側單側頭痛，若是蜘蛛網膜下腔出血，會引起突發的雷擊式頭痛，疼痛劇烈且持續，是非常嚴重的狀況。

腫瘤

腦瘤因大腦的體積改變，可能壓迫腦組織或血管而引起頭痛，頭痛不見得和腫瘤同側，因顱內高壓會造成比較瀰漫性的頭痛，除非是接近顱骨或硬腦膜腫塊，才會比較容易有同側頭痛。特徵是晨起惡化、嚴重，且常伴隨視力減退、肢體無力、噁心、嘔吐、癲癇發作，容易發生在兒童、年輕人，以及曾有原發性頭痛病史的病患身上。

感染

如腦膜炎、腦膿瘍等病毒或細菌感染，而引起腦膜或腦組織的炎症，可能起始於類輕微感冒的症狀，急性頭痛伴隨發燒、頸部僵硬、噁心、說話異常、聽覺異常、複視、感覺喪失、肌肉無力、肢體癱瘓、幻覺、人格改變、判斷力受損、意識喪失、記憶喪失、突發性失智等。

大多數病患的頭痛，會隨著感染根除而緩解，但感染可能保持活性達數個月，造成慢性頭痛，罕見的情況可能變成超過3個月的持續性頭痛。

外傷

頭部外傷後，發生顱內出血或骨折，會導致顱內壓力增高或腦組織損傷，進而引發頭痛，外傷後引起的睡眠異常、情緒障礙及精神壓力，也可能造成頭痛的發生。

外傷型頭痛沒有專一性，頭痛特徵大多與偏頭痛和緊縮型頭痛類似，頭痛可以單獨發生，也可能伴隨其他不適症狀，合併頭暈、疲累、注意力不集中、反應變慢、記憶力變差、失眠、焦慮、人格改變、易怒等症狀，稱為「腦震盪症候群」。

邱孟祈表示，次發性頭痛則需針對病因對症治療，例如：血管瘤或腦腫引起的頭痛，可能需要手術切除；對於感染引起的頭痛，如腦膜炎，需使用抗生素治療；對於炎症引起的頭痛，可能需要類固醇等抗炎藥物。

頭痛該看哪一科？

邱孟祈表示，頭痛主要是看神經內科，除了初步問診，也可以進一步安排電腦斷層、核磁共振等精密儀器檢查，頭痛也可以看家醫科或掛急診，首先排除較危險的狀況，或是立刻緊急處理。

邱孟祈強調，診斷頭痛最重要的是問病史和症狀描述，包括：有沒有撞到頭、頭痛頻率、持續時間、疼痛部位、疼痛類型、疼痛程度，是否影響到生活、工作，是否為有生以來最痛的一次頭痛，以及是否伴隨發燒、發冷、起疹、噁心、嘔吐、怕光、怕吵等其他症狀，簡單區分頭痛是原發性還是次發性。

醫師也會根據患者的年齡、性別等因素進行進一步評估，尤其年齡大於50歲的患者，要更加謹慎。邱孟祈舉例，如果一位70歲的患者首次出現劇烈頭痛，並且在短時間內，從不痛變為劇痛，這可能是腦出血的徵兆，需立即做電腦斷層；而對於一位40歲的女性患者，如果長期有頭痛病史，伴隨噁心、嘔吐，且最近頭痛位置、痛法與以往相似，像是偏頭痛通常為搏動性疼痛，而緊縮型頭痛則為持續性壓迫感，只是稍微比較頻繁一點，則可能不需要立即檢查。

頭痛何時要就醫？

邱孟祈認為，初次發生頭痛就可以來就醫，或是頭痛影響生活、無法工作、失眠，不一定要痛到某種程度；若是發生某些危險頭痛的徵兆，則要盡快到醫院報到，像是撞到頭、突然劇烈頭痛、高齡初次頭痛，以及頭痛伴隨發燒、流鼻水、體重下降、單側手腳無力、臉歪嘴斜、視覺異常、說話不清、走路不穩等神經學症狀，可以直接前往急診室。

4招預防頭痛發作

邱孟祈提醒，預防頭痛發作的重要性不亞於治療，除了藥物治療外，日常生活中的預防措施，對於減少頭痛發作頻率和強度，也是非常重要。

➊保持規律作息

充足的睡眠和規律的生活習慣，有助於減少頭痛發作，建議避免熬夜、養成規律的睡眠時間，對於預防頭痛非常重要。

➋飲食健康

避免攝取過量的茶、咖啡等含咖啡因飲品，以及酒精和高糖食物，保持均衡飲食，如果某些食物可能會誘發頭痛，應根據個人體質調整飲食。

➌適度運動

運動有助於增加腦內啡的分泌，這是一種天然的止痛物質，規律運動也可以減輕壓力，改善身心健康。

➍避免誘發因素

某些食物、氣味或環境因素可能誘發頭痛，應根據個人情況加以避免，例如：有些人對強烈的氣味或光線特別敏感，像是吸菸，應避免暴露在這些環境刺激中。