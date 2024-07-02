現代人氣血不足、不順！老是睡不飽、天天感覺累 中醫師盤點對症行氣調養妙招

本文摘自《常春月刊》496期

文／陳大樂

中醫認爲，「氣」和「血」是人賴以生存的物質基礎。氣血不足往往會導致臟腑功能的減退，抵抗力下降，引起早衰。針對現代人氣虛、血虛、氣滯、血瘀等4大體質的人，有哪些對症行氣調養方法？

氣虛：多吃補氣食物

嘉義大林慈濟醫院中醫部中醫師郭怡婷認為，對於氣虛的人，平時飲食除了營養均衡之外，應多吃有補氣作用，性平甘溫的食物；其中，脾胃是中焦氣機運轉重要的樞紐，我們可以藉由養脾胃來調氣，譬如帶有甜味的南瓜、紅棗、枸杞、桂圓，或是穀類中的紫米、燕麥等。

另一方面，氣與血是互相轉換，在補氣的同時，也可以多吃黑色與紅色的食物，譬如黑豆、黑棗、黑芝麻、黑木耳、烏骨雞等，或是紅色的紅豆、紅蘿蔔、枸杞等，可以幫助吃出好氣色。

◎中藥及藥膳

常見的補氣中藥方有人參、黨參、黃耆、山藥、西洋參、四君子湯、六君子湯、補中益氣湯等。（備註：要用何藥方，還是得經過中醫師把脈、望聞問切之後才能斷定。）

◎黃耆補氣茶

食材：黃耆15克、紅棗10克、枸杞10克、水1000c.c.。

做法：所有食材洗淨，放入1000c.c的飲用水，燉煮約15分鐘，之後將藥材撈起即可。

功效：可以幫助補氣，促進氣血循環。

◎和緩運動最適合

氣虛體質的人，適合相對平和的運動。如果氣虛或狀態欠佳，仍跑去健身房舉重、長跑等激烈運動，只會進一步消耗身體的氣，越練越虛；過量出汗也會額外耗損氣血。

氣虛體質的人，適合進行瑜伽、太極拳、八段錦等較緩和的運動，有點類似「小火慢燉」的效果；強度是心跳微微加速、微微出汗的狀況，持續時間至少30分鐘以上，結束後感覺輕鬆舒適為度，並少量多次進行。當然，當氣慢慢練起來了，就能同步進行重量訓練，肌肉力量訓練起來，補氣的作用能更加倍。

血虛：要吃養血的食物

中醫認為，有助補血的食材為黑色及紅色的食物，如桂圓、大棗、豬心、豬肝、枸杞、雞蛋、桑葚、葡萄、黑棗、黑芝麻、核桃、花生等；特別是桂圓，也就是龍眼肉，性味甘、微溫，有養血安神的作用，可以治療氣血兩虛，如血虛導致的失眠、健忘，就很適合用龍眼肉來做調養。其中，血虛體質要避免一切涼性、寒性及生冷飲食。

◎中藥及藥膳

血虛調養可選服阿膠、桂圓肉、當歸、熟地、白芍、十全大補丸和滋補膏等養血藥。（備註：要用何藥方，還是得經過中醫師把脈、望聞問切之後才能斷定。）

◎當歸羊肉湯

食材：當歸10克、生薑切片適量、羊肉300克、鹽適量。

作法：所有食材洗淨置入鍋中，水淹沒食材，電鍋外鍋一杯水，跳起後再燜半小時即可享用。

功效：

❶女性產後容易血虛、氣虛，這時利用當歸、生薑，搭配羊肉煮成湯品就很適合，可以活血、補血、補鐵的作用，改善產後虛弱、提振陽氣之作用；這藥膳方同樣適合一般久坐工作的女性調理月經、銀髮族改善氣血循環、生病後氣血不足的人。

❷由熟地黃、當歸、白芍、川芎組成的四物湯也很適合；熟地黃能補血、補精及補陰；當歸補血兼活血；白芍可以陰血兩補；川芎則活血為主；整個藥膳方的作用是補血兼活血，配合雞肉或豬肉煮，可以調治血虛兼血滯病證或體質。

◎血虛慎防多汗運動

因為血汗同源，如果大量運動流了太多汗，或是去泡過久的溫泉、桑拿、三溫暖等，容易因為汗多而好血傷津；所以，血虛體質跟氣虛一樣，不適合無氧大量流汗的運動，強調緩和、有助調節心肺功能的運動，如氣功、太極拳、八段錦、瑜伽等調養。若是現代運動，則可以採用低強度、多次數的運動方式，如快走、騎腳踏車等方式。

氣滯：避免產氣難消化的食物

氣滯體質的人平時應少吃容易產氣、難消化的食物，陳詩婷舉例，太硬的堅果、奶製品、麵製品、糯米、餅乾、甜食、太肥、太油的食物，這些食物都容易引起消化不良，有點類似西醫說的脾胃氣滯的現象；應多吃能夠行氣的食物，如韭菜、茴香菜、大蒜、刀豆、佛手、柳丁、橘皮、蕎麥等；另外，要避免熬夜跟吃辛辣食物，否則容易加重氣鬱的狀況。

◎中藥及藥膳

針對氣滯體質，中藥會用到行氣或破氣藥，行氣藥適合「氣機鬱滯」較輕的患者，如陳皮、木香、香附、壇香、佛手、厚朴等；至於破氣藥是適用於「氣機鬱滯」較重的患者，有青皮、枳實、川楝子、延胡索、荔枝核等；當氣滯嚴重時，輔以針灸治療，可以快速取得緩解。（備註：要用何藥方，還是得經過中醫師把脈、望聞問切之後才能斷定。）

◎行氣排骨湯

食材：金針、茯苓、蓮子、紅棗、百合、合歡皮、絲瓜、白果仁各15克，排骨適量

作法：食材洗淨置入鍋中，與排骨同煮成湯，最後撒點鹽調味即可。

功效：可以幫助身體氣機流通順暢，特別適合肝氣鬱結、經常情緒不佳的人享用。

◎調適呼吸、拍打功最適合

氣滯體質適合進行與呼吸調節相關的運動，最簡單的方式是練習腹式呼吸，也就是丹田呼吸法；甚至可以利用丹田呼吸法，來做瑜伽、冥想等運動，透過放鬆身心，讓自己處在可鬆可緊的穩定狀態。

拍打功也很適合氣滯體質的人，尤其是拍身體的八虛，也就是人體的八個凹陷處，包含：腋窩、肘窩、髀（鼠蹊部）窩以及膕（膝後）窩等處。

方式是將手拱起來，每個部位約拍打50下，每日約可操作2～3次；拍打力道以每個人可以忍受的程度為主，建議由輕緩慢加重，拍打至微微發熱即可，切忌勿拍打過度；且飯前、飯後最好間隔半小時以上。

血瘀：多吃活血化瘀的食物

韭菜、洋蔥、大蒜、生薑、肉桂等味道強烈的食物，適合陽虛伴有血瘀體質的人食用；至於體質有濕熱、陰虛、內熱者，則適合用生藕、黑木耳、竹筍、紫皮茄子等性涼的食物調養。

◎中藥及藥膳

血瘀體質通常會用活血化瘀的中藥，如當歸、丹參、紅花、山楂、三七、益母草、赤芍、丹皮、川芎、桃仁、人參、柴胡等。但要注意，活血化瘀這類藥膳，孕婦及有出血病史的人，都不適合食用。（備註：要用何藥方，還是得經過中醫師把脈、望聞問切之後才能斷定。）

◎山楂黑糖湯

材料：山楂10枚、黑糖適量、水500c.c.

作法：所有食材洗淨，加清水煮約20分鐘，待煮滾後熄火，加入紅糖進食。

功效：山楂可降血脂，有活血、祛瘀、止痛之功；紅糖具有益氣養血、健脾暖胃、驅風散寒，活血化瘀之效。

◎運動強度不要太大

血瘀體質的人因為心血管功能較弱，容易血栓，所以運動強度不能太大，建議可以快走、慢跑、打乒乓球、太極拳、瑜伽都適合；同時要注意運動量要循序漸進，採分段、多次的運動方式。

另外，血瘀體質的人要儘量培養樂觀、開朗的個性，因為精神的愉悅可以讓氣血運行比較流暢，有利於血瘀體質的改善。