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太極拳能延年益壽 還能改善肺癌

聯合新聞網／ 常春月刊

本文摘自<常春月刊>495期

文 丁馬

如果你很想找一個運動來練，做為未來長期可以的良好習慣，建議您趕快學「太極拳」！太極不僅早就被世界衛生組織認證，是最能幫助長者練習平衡感的運動，最新研究發現，太極拳不僅能幫助一般人延年益壽，即使是罹患末期肺癌，練太極能助改善患者睡眠，還能延長其生存期。

早期肺癌症狀不明顯，一旦惡化，發展極快速，末期肺癌存活時間往往不到半年，但是隨著空污惡化，肺癌在世界各國的發生率快速增加，因此，醫界莫不努力尋找解救良藥。一項由高木直美博士領導的研究證實，太極運動可以改善末期肺癌患者的睡眠、精神壓力，甚至還能降低死亡風險，延長生存期。

這項研究是以香港三家公立醫院招募的226名末期肺癌患者為研究對象，研究中將患者隨機分配到太極組、有氧運動組或自我管理對照組。太極拳組的參與者每周上兩次課，持續16周，研究者評估受測者多項因素，包括主觀睡眠品質、客觀睡眠參數、心理壓力、疲勞、健康相關的生活品質、體能、生理節律等，並計算一年內的生存率。

研究顯示，太極拳組和有氧運動組受測者的睡眠品質、焦慮、憂鬱、心肺功能、體能、計步和生理節律，兩組在16周和52周時都有顯著改善。其中太極拳在改善睡眠品質量減少疲勞和平衡方面表現更為突出。

研究發現，與自我管理對照組相比，太極拳組的死亡風險降低了65%，顯示練習太極可能為末期肺癌患者提供更好的生存機會。這項研究不僅發現睡眠、心理壓力、消除疲勞等非藥物療法和治癌的化療、放療一樣重要，也突顯太極與傳統運動相比的潛在好處，尤其是在心理壓力緩解和生活品質提升方面。

研究人員提醒，本研究證實癌症的支持性護理非常重要，也強調了採取多重方式解決癌症症狀的重要性。未來可以將太極等能緩和病人睡眠、心理壓力等療法融入治療計劃，為患者提供一個安全、經濟且有效的方法，以減輕症狀並進一步延長生命。

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