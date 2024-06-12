欣賞美麗極光不傷眼 長期接觸藍光恐白內障

本文摘自<常春月刊>495期

文 李政純

上個月新聞報導：北半球許多國家，包括美國、加拿大、德國、丹麥、英國、俄羅斯、日本和中國……等民眾，只要在夜晚走出家門到沒有光害的地方，便可直接用肉眼欣賞過去得飛到極到才能看到的美麗極光。

由於太陽表面的劇烈活動引發20年來最強的地球磁暴，強烈磁暴事件雖然衝擊電力與通訊系統，包括GPS導航可能產生誤差，訊號可能會延遲，衛星甚至會遭受干擾等等。另一方面，因為強烈磁暴的關係，讓大氣層中充滿磁力，導致全球極光大爆發，包含歐洲、美洲和亞洲等不少緯度不高的地區都能看見極光。

極光不傷眼，更要留意生活中的藍光

專精白內障、視網膜、黃斑部複雜性等眼科疾病的眼科手術中心院長張正忠表示，極光是一種美麗的自然現象，波長在人類安全感知的可見光譜範圍內，與紫外線輻射不同。紫外線過度照射會對眼睛和皮膚造成損害，但極光發出的可見光的能量在一般情況下，不足以傷害我們的眼睛，包括角膜、水晶體、視網膜、黃斑部、視神經等結構。不過，要注意的是在寒冷的觀測環境下，眼睛容易乾澀不適，需要注意滋潤、多眨眼，以及適度閉眼休息，同時還要注意保暖，並補充足夠的水分。

真正傷害眼睛的反而是大家每天都在使用的手機或平板，比看美麗的極光更糟糕。手機或平板等3C產品中的藍光不同於自然光，雖然我們看到的光都是無色的，但就光學的角度來說，光線中含有相當多種顏色，其中藍光光線能量較高、波長最短，與波長315～400的長波紫外線（UVA）最接近。根據國外研究顯示，藍光容易被視網膜色素吸收，可能會刺激眼睛中的感光細胞，釋出有害物自由基，不僅容易造成水晶體變得混濁引發白內障，對視網膜黃斑部更會造成不可逆的傷害。

白內障不再是中老年專屬

張正忠指出，白內障是一種因為眼球表面的水晶體變得混濁，導致視線模糊的眼睛疾病，主要成因與老化、高度近視、糖尿病或遺傳等因子有關。白內障並不會突然看不見，剛開始對患者的工作、日常生活影響不大，可能只是感覺「視力又變差了」、「需要常更換眼鏡」，但症狀是不可逆的，眼睛變得容易疲勞、或閱讀、開車不方便等等，看遠看近都不清楚，逐漸影響生活品質。

過去50、60歲以上的中老人是白內障的高危險群，但現在有許多30、40歲中年人，就因為水晶體過熟而需要透過手術來置換人工水晶體，而且全球都有年輕化的趨勢。根據統計，台灣白內障手術個案年年增加，從109年的24.4萬人，到了111年已經有25萬人，大約以5%的比例增加中，目前主流的治療方式是更換人工水晶體。

水晶體種類多，依需求做選擇

人工水晶體具有多種功能，選擇相當多樣化，像是單焦點、多焦點、非球面、矯正近視、矯正散光、抗老花、抗藍光、抗紫外線等等。依不同功能大致可分成5大類，再加上散光片的選擇，還能細分成10多種不同的類型，其大致可分為三焦點、非繞射型延伸焦距、單焦點、繞射型延伸焦距等種類。

張正忠進一步說明，醫師會評估患者的生活型態，建議最適合的水晶體，舉例來說，想維持原先樣態，就可用健保給付的單焦點人工水晶體，原來視力是多少，術後視力就是多少，例如原來有近視、老花，術後仍需戴眼鏡矯正；但如果術後不想戴眼鏡，就可選三焦點人工水晶體，除了免除戴眼鏡的麻煩外，對大眾普遍的眼距需求:一個手臂長以內的距離約60公分的視力清晰度，像是寫字、打電腦、用平板，以及炒菜、挾菜等日常活動，都能保持好視力，另外，還能降低夜間發生眩光的問題。

術後仍要保護眼睛

目前採用的白內障微創超音波乳化手術，手術時間短、傷口小、復原快、照護簡易，術後只須要按時點眼藥水、定期回診、前1、2週使用保護眼罩或眼鏡避免碰撞。若是雙眼均有患白內障較為嚴重的患者，兩眼手術一般會間隔2～4週，第一眼術後良好導致兩眼視差嚴重的患者，可以考慮間隔1週，平衡雙眼的立體感，盡早恢復正常工作和作息。

白內障是人體老化的一種疾病，每個人都逃不掉，只是發生時間的早晚，但我們可以延緩發生的時間。張正忠建議，從小就要控制近視的度數，避免進展為高度近視；日常也要做好眼睛防曬，外出戴太陽眼鏡，降低暴露於紫外線或藍光中；由於菸草中的尼古丁、焦油、一氧化碳及重金屬等，會造成水晶體變性、混濁，因此戒菸酒能降低水晶體硬化和白內障風險；最後，少用手機、平板和電腦，定期眼科檢查，才能及早發現並治療。