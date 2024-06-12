醋泡私密處、熱水沖陰部？女性私密處拉警報 清潔護理跟著這樣做

本文摘自<常春月刊>495期

文 陳大樂

引起私密處感染的原因很多，醫師指出，細菌性陰道炎與念珠菌感染陰道炎，通常與生活作息、飲食、清潔不當有關係；而比較嚴重的滴蟲感染陰道炎，通常是因性行為傳染，所以治療時應該要同時治療。

嘉義大林慈濟醫院泌尿外科主治醫師黃冠勳指出，這三類原因造成的陰道發炎，透過投藥都能改善，舉例來說，細菌或是滴蟲感染，會投以甲硝唑，服用7到14天，就能看到成效；至於黴菌感染的治療，則以陰道塞劑為主。

誤信偏方，感染恐越來越嚴重

黃冠勳分享，臨床看到許多女性因為誤信坊間偏方，而使陰道發炎的狀況越來越嚴重，譬如一位37歲的女子，因為看到網路文章寫乳酸菌有助對抗念珠菌，結果拿養樂多來擦拭私密處，沒想到卻引發嚴重感染。另一個例子是年近40歲的婦女，用無糖優酪乳塗抹在私密處，結果陰道發炎的狀況更加嚴重。

康寧醫院營養師陳詩婷解釋，養樂多添加了許多糖類，而糖類正是細菌孳生的溫床；而優酪乳則是除了添加乳酸菌外，為了口感需求，廠商還會加入果膠、明膠、鹿角菜膠等黏稠劑；重點是乳酸菌的菌種相當多，陰道常見的乳酸菌，跟人體顧腸胃的完全不同，直接碰觸到陰道脆弱的環境，有很大的機會出現負面效果。

還有人用醋泡私密處，結果造成私密處灼傷；甚至用鹽水、過熱的蓮蓬頭沖洗外陰部，來達到止癢的作用，都不是正確的作法，長久下來，可能會導致病情更加嚴重，不得不慎。

預防陰道感染正確方法

預防泌尿道感染的第一步，還是多喝水、不憋尿，同時要穿著透氣的內衣褲，而且性行為前後都應該做好衛生管理等，才是杜絕私密處反覆感染的不二法門。

❶喝足飲用水：每天至少喝到體重乘以30的飲用水量，有助排除泌尿道的細菌，也是降低私密處感染的方法。

❷不要憋尿：若有尿意，應儘快解尿，不要憋尿。

❸穿透氣的下著：不要穿太緊、太悶的褲子，如皮褲、緊身褲等，可以多穿寬鬆棉質褲子或裙子。

❹減少護墊使用：護墊沒有絕對必要，臨床發現部分女性習慣天天用護墊，反而更容易感染；這是因為護墊大多為纖維材質，且因防水很不透氣，過度依賴會讓私密處處在濕悶的狀況而引起感染。如果一定要用，務必勤勞更換，保持私密處乾燥。

❺減少久坐的時間：經常久坐，會讓私密處濕黏悶熱，坐半小時就應該起身走動一下，保持私密處通風。

❻多穿棉質內衣褲：女性們應選擇純棉材質的內衣褲，避免穿化學合成的材質，比較透氣。

❼適度修剪毛髮：台灣天氣潮濕悶熱，私密處如果毛髮過多，很容易沾到尿液、分泌物或經血，使細菌黴菌容易孳生，甚至產生異味；所以私密處若毛髮過多，要適度修剪，才能減少私密處的悶熱感，而引起搔癢。

❽性行為前要洗澡並帶套：性行為前，雙方最好清洗乾淨，避免因為性行為將細菌往陰道帶，特別是肛門口附近的大腸桿菌，事後在半小時內排尿，可以幫助將細菌排掉。另外，精液為鹼性，帶套可以避免陰道環境（弱酸性）的破壞。

❾調整生活作息：陰道的感染，跟生活作息、免疫力密不可分，因此整體的生活環境都應該調整，建議做到早睡早起、不要熬夜的習慣；少菸、少酒，並少吃容易讓身體發炎的食物，譬如油炸物、燒烤物、精緻甜食等容易上火的食物。

❿少泡澡、多淋浴：洗澡盡量淋浴，避免或減少泡澡的頻率。

⓫孕期要定期產檢：孕婦因為荷爾蒙的變化，會使陰道環境改變，進而造成感染；陰道炎與尿道炎很容易互相傳染，尤其尿道炎患者有30%的機率會演變成急性腎盂腎炎，因此定期的產檢，是非常重要的。

私密處保養飲食

預防私密處感染，除了補充陰道維持弱酸性環境的益生菌外，也建議補充維生素C含量高的蔬果，同時清淡飲食、戒甜食，多管齊下，才能更快的跟私密處感染、尿道炎說掰掰。

❶益生菌

陰道環境有賴益生菌分泌乳酸，才能維持弱酸性。陳詩婷建議，如果陰道容易感染的女性，可以定期補充對於私密處有益的益生菌種，尤其是乳桿菌類的，可以透過乳酸分泌，讓陰道維持在酸鹼值位於pH3.5~4.5之間，形成天然防護屏障，抑制致病菌繁殖，預防發炎感染。

❷補充蔓越莓汁

研究發現，每天攝取36毫克以上的蔓越莓中所含Type A形式的原花青素（PACs），能幫助私密處維持弱酸性，抑制細菌沾附在泌尿道系統，特別是對抗大腸桿菌的感染。不過，陳詩婷提醒，市售的蔓越莓汁或果乾的糖份高，大量進食反而使糖份過量，影響健康；最好是選無加糖的蔓越莓汁較佳。

❸補充維生素C

研究發現，維生素C可以幫助抑制細菌生長，每天攝取至少100毫克的維生素C，可以減少私密處感染；特別可以選擇酸性比較高的水果，如柑橘類的橘子、檸檬、葡萄柚等，其他維生素C含量高的蔬果，如芭樂、奇異果、蘋果、鳳梨、藍莓等水果，建議每天至少2份；血糖容易不穩的民眾，則建議可以利用維生素C補充劑。

❹清淡飲食

想要改善私密處感染，清淡飲食絕對是重要的關鍵，建議飲食應避免高溫燒烤、油炸物，多吃蒸煮的清食，除了能避免私密處感染外，也可以降低私密處散發異味。

❺戒甜食

甜食攝取過多，會破壞黏膜的酸鹼值。研究發現，攝取過多甜食，會導致陰道內分泌物的糖原增加，會促進陰道壞菌的生長，而引起發炎；所以，平時應該少喝甜飲、吃甜品。

有需要用私密處清潔用品嗎？

沒有絕對必要。弱酸性的私密處專用清潔劑，只推薦給私密處容易反覆感染的民眾。黃冠勳指出，清水就是私密處最好的清潔劑，而且平時只需要清洗外陰部就好，過度清潔容易破壞私密處的酸鹼值，反而容易使細菌或黴菌孳生；如果用清水清潔還是無法改善私密處的不適感，建議還是先找醫師檢查比較保險。